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"Выиграй Skoda Kylaq". Новая схема мошенников распространяется среди украинцев: что говорят в компании

Фото: Skoda Kylaq (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Мошенники организовали схему розыгрыша кроссовера Skoda Kylaq, с помощью которой пытались получить персональные данные пользователей сети интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Skoda в Украине.

"Просим доверять только официальным источникам информации. Сейчас в социальных сетях появились фейковые розыгрыши автомобиля Škoda от имени нашего бренда. Обращаем ваше внимание: мы не проводим никаких подобных акций, а модель Kylaq не представлена в Украине", - отметили в украинском представительстве чешского автопроизводителя.

В компании также отметили, что не стоит передавать свои персональные данные мошенникам и проверять достоверность информации на официальных страницах Škoda.

Что известно о Skoda Kylaq

Skoda Kylaq - это небольшой кроссовер длиной менее 4000 мм, разработанный для индийского рынка. Он меньше Kushaq и конструктивно тесно связан с Volkswagen Tera, выпускаемым в Бразилии.

Skoda выбрала название новой модели через кампанию в социальных сетях, где голосовали обычные пользователи. Автомобиль был представлен 6 ноября 2024 года. Бронирование на покупку кроссовера Kylaq началось 2 декабря 2024 года, и в течение 10 дней после запуска Kylaq превысило 10 тысяч бронирований.

 

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