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"Виграй Skoda Kylaq". Нова схема шахраїв поширюється серед українців: що кажуть у компанії

Фото: Skoda Kylaq (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Шахраї організували схему розіграшу кросовера Skoda Kylaq, за допомогою якої намагались отримати персональні дані користувачів мережі інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Skoda в Україні.

"Просимо довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наразі в соціальних мережах з’явились фейкові розіграші автомобіля Škoda від імені нашого бренду. Звертаємо вашу увагу: ми не проводимо жодних подібних акцій, а модель Kylaq не представлена в Україні", - зазначили в українському представництві чеського автовиробника.

У компанії також зазначили, що не варто передавати свої персональні дані шахраям і перевіряти достовірність інформації на офіційних сторінках Škoda.

Що відомо про Skoda Kylaq

Skoda Kylaq – це невеликий кросовер довжиною менше 4000 мм, розроблений для індійського ринку. Він менший за  Kushaq і конструктивно тісно пов'язаний з Volkswagen Tera, що випускається в Бразилії.

Skoda вибрала назву нової моделі через кампанію в соціальних мережах, де голосували звичайні користувачі. Автомобіль був представлений 6 листопада 2024 року. Бронювання на покупку кросовера Kylaq розпочалося 2 грудня 2024 року, і протягом 10 днів після запуску Kylaq перевищило 10 тисяч бронювань.

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