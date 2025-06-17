Мотоцикл-призрак из Киева: этот скремблер КМЗ мог стать легендой, но о нем никто не знает

Какие мотоциклы выпускали в Киеве

За последние годы своего существования завод КМЗ выпустил моделей едва ли больше, чем за предыдущие полвека своей истории. В конце 1990-х - начале 2000-х годов конструкторы Киевского мотозавода, пытаясь адаптироваться к сложным экономическим условиям, взялись за разработку и запуск новых моделей.

Тогда появились "Днепр Соло" КМЗ 8.157, "Днепр Чоппер", "Днепр Патруль", "Днепр-300", "Днепр Динамит" и другие. Некоторые из них дошли до этапа производства, другие так и остались проектами.

Честно сказать, во многих случаях казалось, что смысла запускать подобную экзотику в серию не видели и сами заводчане.

Один из байков, которые меньше всего "светился" перед прессой, был мотоцикл, несколько странный на вид. В целом симпатчиный, он демонстрировал собой странную смесь стилей эндуро и кафе-рейсера, замешанную на заимствованиях готовых деталей от различных советских мотоциклов.

На самом деле это был представитель такого класса как скремблер - такой себе кроссовер, который сочетает архитектуру мотоцикла для города и мотоцикла для пересеченной местности. Небольшие колеса, низкие щитки, но задранные трубы и немаленький клиренс.

Scrambler и скремблер

Лидеры мирового мотопрома обычно имели в своих модельных линейках нечто подобное - байки, основной средой для которых были городские улицы, но с определенными внедорожными возможностями. Хотя последние проявлялись больше во внешности, чем в характеристиках.

Фото: кадр с киевским скремблером и чоппером КМЗ сделан на одном из байкерских эвентов летом 2007-го (moto.kiev.ua).

Первым из таких мотоциклов-кроссоверов считается британский Triumph Bonneville Scramble (2006 г.). От него и пошло название целого класса.

Скремблер, который около 2006 - 2007 был изготовлен в Киеве (похоже, в одном экземпляре), имел даже собственный заводской индекс: КМЗ Днепр-8.157-025.

Следовательно, можно понять, что он построен на основе модели-одиночки "Соло". Потому что сам первый одиночка имел в конце индекса дополнительную маркировку 01, его усовершенствованная версия - 02, а, скажем, индекс 022 был у пафосного "Днепр Чоппер".

Почему "Днепр Скремблер" не попал на конвейер

Теперь мы понимаем, что деле в 2007-м киевскому мотозаводу было уже не до серийного производства чего-то там.

Между тем, рыночную нишу заводская администрация в этот раз выбрала удачную: именно этот жанр допускает одновременно брутальность, винтаж, низкооборотный тяговой двигатель и неторопливое движение.

То есть именно то, от чего в течение всей своей жизни не могли избавиться киевские мотоциклы. И что можно было использовать как особую фишку модели в течение еще некоторого времени.

Вывод

Последние годы жизни Киевского мотозавода, кроме примера активного маркетингового поиска оставили нам целый набор интересных мотоциклов. Да, не все те проекты были удачны, но с другой стороны, даже исследователи темы до сих пор не уверены, что сегодня мы знаем о тех разработках все доподлинно.