Мотоцикл-привид із Києва: цей скремблер КМЗ міг стати легендою, але про нього ніхто не знає

Які мотоцикли випускали в Києві

За останні роки свого існування завод КМЗ випустив моделей чи більше, аніж за попередні півстоліття своєї історії. Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років конструктори Київського мотозаводу, намагаючись адаптуватися до складних економічних умов, взялися за розробку та запуск нових моделей.

Тоді з’явилися "Дніпро Соло" КМЗ 8.157, "Дніпро Чоппер", "Дніпро Патруль", "Дніпро-300", "Дніпро Динаміт" та інші. Деякі з них дійшли до етапу виробництва, інші так і залишилися проектами.

Чесно сказати, в багатьох випадках здавалося, що сенсу запускати подібну екзотику в серію не вбачали і самі заводчани.

Один з байків, які найменше "світився" перед пресою, був мотоцикл, дещо дивний на вигляд. В цілому симпатичний, він демонстрував собою дивну суміш стилів ендуро і кафе-рейсера, замішану на запозиченнях готових деталей від різних радянських мотоциклів.

Насправді це був представник такого класу як скремблер - такий собі кросовер, який поєднує архітектуру мотоцикла для міста і мотоцикла для пересічної місцевості. Невеликі колеса, низькі щитки, але задерті труби і чималенький кліренс.

Scrambler і скремблер

Лідери світового мотопрому зазвичай мали у своїх модельних лінійках щось подібне - байки, основним середовищем для яких були міські вулиці, але з певними позашляховими можливостями. Хоча останні проявлялися більше у зовнішності, аніж в характеристиках.

Фото: кадр з київським скремблером і чопером КМЗ зроблено на одном з байкерських евентів влітку 2007-го (moto.kiev.ua).

Першим з таких мотоциклів-кросоверів вважається британський Triumph Bonneville Scramble (2006 р.). Від нього і пішла назва цілого класу.

Скремблер, який близько 2006 - 2007 було виготовлено в Києві (схоже, в одному екземплярі), мав навіть власний заводський індекс: КМЗ Днепр-8.157-025.

Відтак, можна зрозуміти, що його побудовано на основі моделі-одинака "Соло". Бо сам перший одинак мав наприкінці індексу додаткове маркування 01, його вдосконалена версія – 02, а, скажімо, індекс 022 був у пафосного "Дніпро Чоппер".

Чому "Дніпро Скремблер" не потрапив на конвеєр

Тепер ми розуміємо, що ділі у 2007-му київському мотозаводу було вже не до серійного виробництва чогось там.

Між тим, ринкову нішу заводська адміністрація цього разу обрала вдалу: саме цей жанр допускає одночасно брутальність, вінтаж, низькообертовий тяговий двигун і неквапливий рух.

Тобто саме те, чого протягом всього свого життя не могли позбутись київські мотоцикли. І що можна було використовувати як особливу фішку моделі протягом ще певного часу.

Висновок

Останні роки життя Київського мотозаводу, крім прикладу активного маркетингового пошуку залишили нам цілий набір цікавих мотоциклів. Так, не всі ті проекти були вдалі, але з іншого боку, навіть дослідники теми досі не впевнені, що сьогодні ми знаємо про ті розробки все достеменно.