Уникальные Porsche и стильные "американцы": фестиваль OldCarLand пройдет в Киеве

Общая тема весеннего фестиваля - это важнейший юбилей для всех поклонников автомобилей, а именно 140-летие первого в мире автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который увидел свет в далеком 1886 году.

Наиболее яркой составляющей Old Car Land станет экспозиция американской автомобильной классики разных лет - от экстравагантных 30-х до технологичных 90-х. Все посетители смогут увидеть автомобили, которые почти 100 лет назад передвигались по дорогам мира.

Также посетители Old Car Land смогут стать участниками празднования 50-летних юбилеев двух культовых машин Volkswagen Golf и Porsche 924. Среди анонсированных экспонатов - лимитированные версии, машины с ярким тюнингом и восстановленные экземпляры.

Отдельная экспозиция майского фестиваля будет посвящена лучшим автомобилям ХХ века, которые стали классикой мирового автопрома.

Среди других активностей мероприятия - дополненная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, обновленная выставка масштабных моделей мировых и украинских производителей и тому подобное.