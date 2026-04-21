Уникальные Porsche и стильные "американцы": фестиваль OldCarLand пройдет в Киеве

08:08 21.04.2026 Вт
2 мин
Какие интересности можно будет увидеть на фестивале OldCarLand 2-3 мая?
aimg Константин Широкун
Фото: фестиваль OldCarLand пройдет в Киеве 2-3 мая (Константин Широкун, РБК-Украина)

Крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand пройдет со 2 по 3 мая в Киеве на территории музея "Колеса Истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Общая тема весеннего фестиваля - это важнейший юбилей для всех поклонников автомобилей, а именно 140-летие первого в мире автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который увидел свет в далеком 1886 году.

Наиболее яркой составляющей Old Car Land станет экспозиция американской автомобильной классики разных лет - от экстравагантных 30-х до технологичных 90-х. Все посетители смогут увидеть автомобили, которые почти 100 лет назад передвигались по дорогам мира.

Также посетители Old Car Land смогут стать участниками празднования 50-летних юбилеев двух культовых машин Volkswagen Golf и Porsche 924. Среди анонсированных экспонатов - лимитированные версии, машины с ярким тюнингом и восстановленные экземпляры.

Отдельная экспозиция майского фестиваля будет посвящена лучшим автомобилям ХХ века, которые стали классикой мирового автопрома.

Среди других активностей мероприятия - дополненная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, обновленная выставка масштабных моделей мировых и украинских производителей и тому подобное.

Напомним, ранее Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

