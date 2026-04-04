В Украине выбрали "Автомобиль года": кто победил

В Украине объявили победителей ежегодного национального конкурса "Авто года в Украине 2026". На этот раз Автомобилем года стал кроссовер Renault Duster.

Кроме главного победителя, также в ходе церемонии награждения были названы лучшие машины в различных категориях:

легковой автомобиль - CUPRA Leon;

легковой автомобиль бизнес-сегмента - Audi A6;

городской кроссовер - Citroen C4;

компактный кроссовер - CUPRA Formentor;

среднеразмерный кроссовер - Audi Q5;

кроссовер/SUV - Volvo XC90;

внедорожник года - Mercedes-Benz G580 EQ;

пикап года - Peugeot Landtrek;

легковой электромобиль - Audi A6 e-tron;

электрокроссовер - Skoda Enyaq;

электрический SUV - BMW iX;

гибридный кроссовер - Peugeot 3008 Hybrid;

гибридный SUV - Hyundai Palisade HEV;

автомобиль премиум сегмента - Mercedes G580 EQ;

семейный вен - Volkswagen Caravelle;

автомобиль для коммерции - Peugeot Boxer;

спортивный автомобиль - Porsche 911 Turbo S;

соотношение цена-качество - Kia Sportage;

дизайн - DS №4;

прорыв года - Chery.

Напомним, что акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

В конкурсной программе "Авто года в Украине" принимают участие новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января 2026 года.

Автомобили-победители акции в главной и дополнительных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри: общественного и экспертного.