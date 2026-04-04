В Украине выбрали "Автомобиль года": кто победил
В Украине объявили победителей ежегодного национального конкурса "Авто года в Украине 2026". На этот раз Автомобилем года стал кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает журналист РБК-Украина.
Кроме главного победителя, также в ходе церемонии награждения были названы лучшие машины в различных категориях:
- легковой автомобиль - CUPRA Leon;
- легковой автомобиль бизнес-сегмента - Audi A6;
- городской кроссовер - Citroen C4;
- компактный кроссовер - CUPRA Formentor;
- среднеразмерный кроссовер - Audi Q5;
- кроссовер/SUV - Volvo XC90;
- внедорожник года - Mercedes-Benz G580 EQ;
- пикап года - Peugeot Landtrek;
- легковой электромобиль - Audi A6 e-tron;
- электрокроссовер - Skoda Enyaq;
- электрический SUV - BMW iX;
- гибридный кроссовер - Peugeot 3008 Hybrid;
- гибридный SUV - Hyundai Palisade HEV;
- автомобиль премиум сегмента - Mercedes G580 EQ;
- семейный вен - Volkswagen Caravelle;
- автомобиль для коммерции - Peugeot Boxer;
- спортивный автомобиль - Porsche 911 Turbo S;
- соотношение цена-качество - Kia Sportage;
- дизайн - DS №4;
- прорыв года - Chery.
Напомним, что акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.
В конкурсной программе "Авто года в Украине" принимают участие новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января 2026 года.
Автомобили-победители акции в главной и дополнительных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри: общественного и экспертного.
Напомним, ранее Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.