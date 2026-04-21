ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Авто

Уникальные Porsche и стильные "американцы": фестиваль OldCarLand пройдет в Киеве

08:08 21.04.2026 Вт
2 мин
Какие интересности можно будет увидеть на фестивале OldCarLand 2-3 мая?
aimg Константин Широкун
Уникальные Porsche и стильные "американцы": фестиваль OldCarLand пройдет в Киеве Фото: фестиваль OldCarLand пройдет в Киеве 2-3 мая (Константин Широкун, РБК-Украина)

Крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand пройдет со 2 по 3 мая в Киеве на территории музея "Колеса Истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Читайте также: В Украине выбрали "Автомобиль года": кто победил

Общая тема весеннего фестиваля - это важнейший юбилей для всех поклонников автомобилей, а именно 140-летие первого в мире автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который увидел свет в далеком 1886 году.

Наиболее яркой составляющей Old Car Land станет экспозиция американской автомобильной классики разных лет - от экстравагантных 30-х до технологичных 90-х. Все посетители смогут увидеть автомобили, которые почти 100 лет назад передвигались по дорогам мира.

Также посетители Old Car Land смогут стать участниками празднования 50-летних юбилеев двух культовых машин Volkswagen Golf и Porsche 924. Среди анонсированных экспонатов - лимитированные версии, машины с ярким тюнингом и восстановленные экземпляры.

Отдельная экспозиция майского фестиваля будет посвящена лучшим автомобилям ХХ века, которые стали классикой мирового автопрома.

Среди других активностей мероприятия - дополненная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, обновленная выставка масштабных моделей мировых и украинских производителей и тому подобное.

Напомним, ранее Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Автомобильное движение Автомобильный рынок Ретро
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию