Унікальні Porsche та стильні "американці": фестиваль OldCarLand пройде у Києві

Найбільший технічний фестиваль України OldCarLand пройде з 2 по 3 травня у Києві на території музею "Колеса Історії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фестивалю.

Загальна тема весняного фестивалю – це найважливіший ювілей для всіх прихильників автомобілів, а саме 140-річчя першого у світі автомобілю Benz Patent-Motorwagen, який побачив світ у далекому 1886 році.

Найбільш яскравою складовою Old Car Land стане експозиція американської автомобільної класики різних років – від екстравагантних 30-х до технологічних 90-х. Усі відвідувачі матимуть змогу побачити автомобілі, які майже 100 років тому пересувались дорогами світу.

Також відвідувачі Old Car Land зможуть стани учасниками святкування 50-річних ювілеїв двох культових машин Volkswagen Golf та Porsche 924. Серед анонсованих експонатів – лімітовані версії, машини з яскравим тюнінгом та відновлені екземпляри.

Окрема експозиція травневого фестивалю буде присвячена найкращим автомобілям ХХ століття, які стали класикою світового автопрому.

Серед інших активностей заходу – доповнена експозиція класичних вантажних авто та автобусів, оновлена виставка масштабних моделей світових та українських виробників тощо.