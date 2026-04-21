ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Авто

Унікальні Porsche та стильні "американці": фестиваль OldCarLand пройде у Києві

08:08 21.04.2026 Вт
2 хв
Які цікавинки можна буде побачити на фестивалі OldCarLand 2-3 травня?
aimg Костянтин Широкун
Унікальні Porsche та стильні "американці": фестиваль OldCarLand пройде у Києві Фото: фестиваль OldCarLand пройде у Києві 2-3 травня (Костянтин Широкун, РБК-Україна)

Найбільший технічний фестиваль України OldCarLand пройде з 2 по 3 травня у Києві на території музею "Колеса Історії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фестивалю.

Читайте також: В Україні обрали "Автомобіль року": хто переміг

Загальна тема весняного фестивалю – це найважливіший ювілей для всіх прихильників автомобілів, а саме 140-річчя першого у світі автомобілю Benz Patent-Motorwagen, який побачив світ у далекому 1886 році.

Найбільш яскравою складовою Old Car Land стане експозиція американської автомобільної класики різних років – від екстравагантних 30-х до технологічних 90-х. Усі відвідувачі матимуть змогу побачити автомобілі, які майже 100 років тому пересувались дорогами світу.

Також відвідувачі Old Car Land зможуть стани учасниками святкування 50-річних ювілеїв двох культових машин Volkswagen Golf та Porsche 924. Серед анонсованих експонатів – лімітовані версії, машини з яскравим тюнінгом та відновлені екземпляри.

Окрема експозиція травневого фестивалю буде присвячена найкращим автомобілям ХХ століття, які стали класикою світового автопрому.

Серед інших активностей заходу – доповнена експозиція класичних вантажних авто та автобусів, оновлена виставка масштабних моделей світових та українських виробників тощо.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив новий технічний регламент з конструкції колісних транспортних засобів, який визначає виробництво автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та напівпричепів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Автомобільний рух Автомобільний ринок Ретро
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію