На украинский рынок вышел новый Subaru Forester: названы цены и характеристики

Кроме того, оконная линия расположена ниже, изменилась форма задних стоек и фонарей - последние отныне объединяет глянцевая черная полоса. В целом внешние изменения носят эволюционный, но никак не революционный характер.

Как изменились габариты

Габариты тоже изменились несильно: высота, расстояние между осями и клиренс (221 мм) остались прежними, при этом Forester немного вытянулся в длину и увеличился в ширину.

В Subaru отмечают, что было усилено крепление подвески, а при производстве кузова теперь используется новая технология сварки, что позволило увеличить жесткость кузова при кручении на 10 процентов.

Изменения в салоне

Салон Forester выглядит классически из-за аналоговой панели приборов и разнообразия физических кнопок. Впрочем, новинка имеет 11,6-дюймовый центральный экран мультимедийной системы, объединенный в единую консоль с сенсорным дисплеем климатической системы.

Также заявлен доработанный комплекс фирменных вспомогательных систем EyeSight - за счет дополнительной камеры Forester стал лучше распознавать пешеходов и велосипедистов. Также у авто появились электрический усилитель тормозов и система кругового обзора.

Что под капотом

На Украинском рынке новый Subaru Fotester будет продаваться с прежним атмосферным двигателем объемом 2,5 литра в связке с вариатором Lineartronic, привод - только полный.

Отдача двигателя изменилась: теперь он развивает 185 сил и 247 Нм максимального крутящего момента. В зависимости от комплектации, цены на новинку варьируются от 1 833 000 до 2 039 000 гривен.