Украинский феномен: как ошибаются владельцы, покупая подержанное авто

Мы не видим ничего удивительного в том, чтобы покупать подержанную машину, зная, что с первого дня придется тратиться на ее ремонт. Все ли правильно делают украинские потребители, покупая то, от чего с радостью избавились коллеги-водители по ту сторону западной границы?
О том, всегда ли правильный выбор делают украинские потребители при покупке машины из Европы, читайте в материале РБК-Украина .
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Ежегодно украинский автопарк пополняется порядка 300 000 машин, из которых три четверти - подержанные, привезенные из-за границы.
Если учесть и внутренние перепродажи - то есть те авто, которые уже давно зарегистрированы в стране и ходят по рукам сограждан, то получится, что ежегодно новых машин мы покупаем в десять-двенадцать раз меньше, чем подержанных.
Но интересно понять феномен именно подержанного импорта:
Между тем, не правильно думать, что предпочтения украинских автомобилистов по поводу подержанной техники - нечто особенное.
Автоэксперт Олег Василевский, директор акции "Авто года" и главный редактор UDRIVE Media, акцентирует:
"В Европе тоже не все ездят исключительно на новых авто . Значительная часть европейцев спокойно покупает подержанные машины, потому что рынок б/у там огромен и хорошо организован.
Разница в том, что есть прозрачная сервисная книга, проверенный пробег и юридическая ответственность продавца. То есть вопрос не в том, что "им - новые, нам - подержанные". Вопрос в качестве и прозрачности сделки. Тем более что европейский выбор гораздо шире.
На украинском вторичном рынке вы видите то, что уже сюда официально завезли дилеры. Тогда как в Европе представлен гораздо более широкий спектр: марки, которых у нас почти нет, модели в редких комплектациях, цвета, двигатели, специфическое оборудование", - добавляет эксперт.
Средний возраст машины, импортируемой для вторичного рынка - 9-10 лет, что очень неплохо даже по европейским меркам. Это и не удивительно, ведь примерно в таком возрасте среднестатистический европеец меняет авто на новое.
Выбивается из этого возрастного ряда примерно 10% машин, поступающих с аукционов от лизинговых компаний - это в основном 4-5-летние экземпляры. В основном это машины из корпоративных парков, но встречаются лизинговые экземпляры и из частных гаражей.
Об отдельной, редкой и при этом вожделенной многими покупателями категории молодых "старичков" рассказывает автоэксперт Олег Василевский. Речь идет о таком интересном феномене на рынке - машины, купленные когда-то новыми и почти не использованные.
"Есть авто, которые либо долго стояли в гараже, либо ездили очень мало ", - рассказывает эксперт. "Одометр реальный, состояние - как новый, возраст - серьезный. При правильном подходе к восстановлению таких машин это один из самых интересных вариантов на рынке".
Однако, с инженерной точки зрения важнее то, что независимо от возраста, большинство списанных с Европы авто имеют реальный пробег не менее 300 - 350 тыс. км. (Да, на одометре в большинстве своем красуется магическая цифра порядка 180 - 220 тыс. км, но таковы правила игры на украинской "вторичке").
Автоэксперт Олег Василевский, директор акции "Авто года", рассказывает о ситуации с общеевропейской точки зрения:
"Мы - не Африка. Есть принципиальная разница между тем, что везут, например, на "черный континент", и тем, что едет в Украину. К нам попадают в основном машины от первого-второго владельца , с известной сервисной историей, с нормальной комплектацией".
Это не автомобильный лом - это машины, которые просто достигли определенного порога затрат на рынке, где рабочая сила дорога. У нас она дешевле. Именно поэтому то, что "нерентабельно" ремонтировать в Мюнхене, целесообразно восстановить в Чернигове или Львове. "
Именно на четвертой сотне тысяч километров типичный автомобиль европейского пользователя начинает просить серьезного вмешательства автомехаников.
Это список только масштабных работ. А будут также мелкие, но не менее критические проблемы типа окисления контактов в электрооборудовании, протечек антифриза, капризы печки и кондиционера… А у машин более дешевых марок - и первые признаки коррозии на самой дорогой части авто - кузова.
Словом, неудивительно, что именно при пробеге 300 - 400 тыс. км (в зависимости от марки авто и модели мотора) рядовой немец или, скажем, француз, начинает свою машину продавать. Чего только и ждут тысячи украинских перекупщиков.
Однако, говорить именно о трех-четырех сотнях тысяч километров пробега следует с осторожностью, предостерегает автоэксперт Олег Василевский:
" Ресурс новых машин уже не тот. Предел серьезных вмешательств на 300-400 тыс. км все больше уменьшается у современных авто. Сокращение размеров моторов, "одноразовые" трансмиссии, модульные узлы без возможности ремонта - из-за этого машина 2019-2022 года может исчерпать свой ресурс раньше, нежели более старшие BMW E39 чи Passat B5, "по умолчанию" рассчитанные на долгую жизнь".
Почему украинские автомобилисты охотно покупают списанные европейцами машины? Причины известны и приводим их, по нашему мнению, в порядке важности:
Заметим, что во многих случаях потребитель глубоко ошибается на пунктах 3 и 4: что называется, попадает на деньги . Во-первых, авто высокого класса в подержанном виде потому и дешевое, что его очень дорого содержать и тем более ремонтировать.
А во-вторых, то, что украинский ремонт дешевле европейского, еще не означает, что он все-таки доступен владельцу.
Однако, к счастью, в большинстве случаев автомобилист - клиент интернет-площадки по продаже авто или авторынка в одном из западноукраинских городов - остается покупкой доволен.
Потому что как ни крути, европейцы продают нам машины с тем или иным остатком ресурса. Которого хватает на определенное, при бережном отношении немалое время.
Распространенное мнение, что, если уж брать б/у - то лучше из Европы, чем украинское, поддерживает и наш автоэксперт Олег Василевский.
"Смотанные одометры - это правда рынка. Но при всех минусах "евробляхи" у нее есть ключевое преимущество перед подержанным авто из Украины: она почти наверняка не ездила по нашим дорогам и не обслуживалась неизвестно где и неизвестно как."
А еще благодарность инженерам мирового автопрома, пока не научившимся производить машины, в которых все агрегаты и системы изнашиваются синхронно и выходят из строя в один день. А когда "дорогие" поломки в старом авто случаются по очереди, то наш человек находит возможность их так же по очереди устранять.
С точки зрения потребителя, ситуация вполне положительная: гражданин с фиксированной суммой в кармане имеет выбор между бюджетным авто в автосалоне и подержанным высокого класса на автобазаре. И выбирает то, что хочет, и остается доволен. Конечно, если при этом не наталкивается на полный хлам, замаскированный умелыми дельцами.
Хуже с точки зрения нашей страны и ее экономики. Потому что все сливки с подержанной машины, которую выбрал ее гражданин, уже сняло другое государство. НДС с автопроизводителя, налоги при продаже в салоне, зарплаты рабочих автозавода и дилерского центра…
Остается радоваться, что ремонтировать и обслуживать свой секонд-хенд украинский автовладелец будет в родном городе, и с этого будут получать выгоду местные бюджеты.
"Но есть одно большое "если", - завершает разговор автоэксперт Олег Василевский. "Все вышесказанное справедливо лишь тогда, когда вы можете физически проверить автомобиль перед покупкой.
Покупать авто из Польши или Литвы по фотографиям и словам продавца – это классический кот в мешке. Без независимой диагностики, проверки VIN, без выезда на место лично или доверенного человека вся экономия может превратиться в авантюру."
Раньше в нашей публикации мы разбирались,как выбрать надежный подержанный автомобиль и делились конкретными советами по этому поводу.