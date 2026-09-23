Украинский феномен: как ошибаются владельцы, покупая подержанное авто

Главное

Аж 75% машин , привезенных в страну - подержанные

, привезенных в страну - подержанные Украинские автомобилисты выбирают авто с пробегом не только из-за цены

с пробегом не только из-за цены Почему европейцы избавляются от того , что служит в Украине еще десятки лет?

, что служит в Украине еще десятки лет? Что происходит с машиной после 300 тысяч километров

после 300 тысяч километров Средний возраст машины , импортированной для вторичного рынка – 9-10 лет

Фото: неплохой бизнес - импорт подержанных авто из Европы, Америки, а теперь уже и из Азии (magnific.com)

Украинский феномен: страна подержанных авто

Ежегодно украинский автопарк пополняется порядка 300 000 машин, из которых три четверти - подержанные, привезенные из-за границы.

Если учесть и внутренние перепродажи - то есть те авто, которые уже давно зарегистрированы в стране и ходят по рукам сограждан, то получится, что ежегодно новых машин мы покупаем в десять-двенадцать раз меньше, чем подержанных.

Но интересно понять феномен именно подержанного импорта:

привезенные из Европы машины с пробегом отнюдь не дешевы;

очень часто за эти деньги можно приобрести новую машину в автосалоне, хотя и ниже классом;

завезенные частными предпринимателями машины сплошь и рядом имеют смотанные показания одометра, большинство покупателей это понимают - и все равно покупают.

Между тем, не правильно думать, что предпочтения украинских автомобилистов по поводу подержанной техники - нечто особенное.

Автоэксперт Олег Василевский, директор акции "Авто года" и главный редактор UDRIVE Media, акцентирует:

"В Европе тоже не все ездят исключительно на новых авто . Значительная часть европейцев спокойно покупает подержанные машины, потому что рынок б/у там огромен и хорошо организован.

Разница в том, что есть прозрачная сервисная книга, проверенный пробег и юридическая ответственность продавца. То есть вопрос не в том, что "им - новые, нам - подержанные". Вопрос в качестве и прозрачности сделки. Тем более что европейский выбор гораздо шире.

На украинском вторичном рынке вы видите то, что уже сюда официально завезли дилеры. Тогда как в Европе представлен гораздо более широкий спектр: марки, которых у нас почти нет, модели в редких комплектациях, цвета, двигатели, специфическое оборудование", - добавляет эксперт.

Что везут из Европы

Средний возраст машины, импортируемой для вторичного рынка - 9-10 лет, что очень неплохо даже по европейским меркам. Это и не удивительно, ведь примерно в таком возрасте среднестатистический европеец меняет авто на новое.

Выбивается из этого возрастного ряда примерно 10% машин, поступающих с аукционов от лизинговых компаний - это в основном 4-5-летние экземпляры. В основном это машины из корпоративных парков, но встречаются лизинговые экземпляры и из частных гаражей.

Об отдельной, редкой и при этом вожделенной многими покупателями категории молодых "старичков" рассказывает автоэксперт Олег Василевский. Речь идет о таком интересном феномене на рынке - машины, купленные когда-то новыми и почти не использованные.

"Есть авто, которые либо долго стояли в гараже, либо ездили очень мало ", - рассказывает эксперт. "Одометр реальный, состояние - как новый, возраст - серьезный. При правильном подходе к восстановлению таких машин это один из самых интересных вариантов на рынке".

Однако, с инженерной точки зрения важнее то, что независимо от возраста, большинство списанных с Европы авто имеют реальный пробег не менее 300 - 350 тыс. км. (Да, на одометре в большинстве своем красуется магическая цифра порядка 180 - 220 тыс. км, но таковы правила игры на украинской "вторичке").

Автоэксперт Олег Василевский, директор акции "Авто года", рассказывает о ситуации с общеевропейской точки зрения:

"Мы - не Африка. Есть принципиальная разница между тем, что везут, например, на "черный континент", и тем, что едет в Украину. К нам попадают в основном машины от первого-второго владельца , с известной сервисной историей, с нормальной комплектацией".

Это не автомобильный лом - это машины, которые просто достигли определенного порога затрат на рынке, где рабочая сила дорога. У нас она дешевле. Именно поэтому то, что "нерентабельно" ремонтировать в Мюнхене, целесообразно восстановить в Чернигове или Львове. "

Фото: у большинства импортируемых подержанных машин - небольшой остаток ресурса (unsplash.com)

Что происходит с авто после 300 тыс. км

Именно на четвертой сотне тысяч километров типичный автомобиль европейского пользователя начинает просить серьезного вмешательства автомехаников.

приближается ремонт трансмиссии : сцепление, коробка-автомат, шарниры приводов;

: сцепление, коробка-автомат, шарниры приводов; гарантированно надо ремонтировать ходовую часть - тормозные колесные механизмы, амортизаторы, шарниры подвески, ступицы и т.п.;

часть - тормозные колесные механизмы, амортизаторы, шарниры подвески, ступицы и т.п.; у наддувных двигателей (а это все дизели и немалая часть бензиновых) требует замены или ремонта турбина;

(а это все дизели и немалая часть бензиновых) требует замены или ремонта турбина; у многих марок исчерпывается ресурс двигателя . При том, что не в каждом случае конструкторами предусмотрен капитальный ремонт мотора - то есть его нужно будет заменить или перебирать у "кулибиных".

Это список только масштабных работ. А будут также мелкие, но не менее критические проблемы типа окисления контактов в электрооборудовании, протечек антифриза, капризы печки и кондиционера… А у машин более дешевых марок - и первые признаки коррозии на самой дорогой части авто - кузова.

Словом, неудивительно, что именно при пробеге 300 - 400 тыс. км (в зависимости от марки авто и модели мотора) рядовой немец или, скажем, француз, начинает свою машину продавать. Чего только и ждут тысячи украинских перекупщиков.

Однако, говорить именно о трех-четырех сотнях тысяч километров пробега следует с осторожностью, предостерегает автоэксперт Олег Василевский:

" Ресурс новых машин уже не тот. Предел серьезных вмешательств на 300-400 тыс. км все больше уменьшается у современных авто. Сокращение размеров моторов, "одноразовые" трансмиссии, модульные узлы без возможности ремонта - из-за этого машина 2019-2022 года может исчерпать свой ресурс раньше, нежели более старшие BMW E39 чи Passat B5, "по умолчанию" рассчитанные на долгую жизнь".

Читайте также : Почему современные авто хуже старых: неприятная правда

А нам нравится

Почему украинские автомобилисты охотно покупают списанные европейцами машины? Причины известны и приводим их, по нашему мнению, в порядке важности:

Это возможность получить добротный современный продукт с высокими потребительскими качествами Подержанное авто дешевле нового Возможность за относительно небольшую цену получить машину классом выше новой в салоне Авторемонт в Украине дешевле, чем в развитых странах

Заметим, что во многих случаях потребитель глубоко ошибается на пунктах 3 и 4: что называется, попадает на деньги . Во-первых, авто высокого класса в подержанном виде потому и дешевое, что его очень дорого содержать и тем более ремонтировать.

А во-вторых, то, что украинский ремонт дешевле европейского, еще не означает, что он все-таки доступен владельцу.

Однако, к счастью, в большинстве случаев автомобилист - клиент интернет-площадки по продаже авто или авторынка в одном из западноукраинских городов - остается покупкой доволен.

Потому что как ни крути, европейцы продают нам машины с тем или иным остатком ресурса. Которого хватает на определенное, при бережном отношении немалое время.

Распространенное мнение, что, если уж брать б/у - то лучше из Европы, чем украинское, поддерживает и наш автоэксперт Олег Василевский.

"Смотанные одометры - это правда рынка. Но при всех минусах "евробляхи" у нее есть ключевое преимущество перед подержанным авто из Украины: она почти наверняка не ездила по нашим дорогам и не обслуживалась неизвестно где и неизвестно как."

А еще благодарность инженерам мирового автопрома, пока не научившимся производить машины, в которых все агрегаты и системы изнашиваются синхронно и выходят из строя в один день. А когда "дорогие" поломки в старом авто случаются по очереди, то наш человек находит возможность их так же по очереди устранять.

Так правильно ли мы выбираем б/у авто?

С точки зрения потребителя, ситуация вполне положительная: гражданин с фиксированной суммой в кармане имеет выбор между бюджетным авто в автосалоне и подержанным высокого класса на автобазаре. И выбирает то, что хочет, и остается доволен. Конечно, если при этом не наталкивается на полный хлам, замаскированный умелыми дельцами.

Хуже с точки зрения нашей страны и ее экономики. Потому что все сливки с подержанной машины, которую выбрал ее гражданин, уже сняло другое государство. НДС с автопроизводителя, налоги при продаже в салоне, зарплаты рабочих автозавода и дилерского центра…

Остается радоваться, что ремонтировать и обслуживать свой секонд-хенд украинский автовладелец будет в родном городе, и с этого будут получать выгоду местные бюджеты.

"Но есть одно большое "если", - завершает разговор автоэксперт Олег Василевский. "Все вышесказанное справедливо лишь тогда, когда вы можете физически проверить автомобиль перед покупкой.

Покупать авто из Польши или Литвы по фотографиям и словам продавца – это классический кот в мешке. Без независимой диагностики, проверки VIN, без выезда на место лично или доверенного человека вся экономия может превратиться в авантюру."