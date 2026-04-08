В Украине появились новые номерные знаки: в чем их особенность

23:37 08.04.2026 Ср

Кому передали почетную цифру и как теперь узнать дипломатическое авто?
aimg Екатерина Коваль
В Украине появились новые номерные знаки: в чем их особенность Фото: обновленные автомобильные номера в Украине (facebook.com/UkraineMFA)

В Украине начата выдача дипломатических номерных знаков нового образца - они имеют оливковый цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Для чего это нужно

Цель обновления - повысить узнаваемость дипломатического транспорта, ввести современные стандарты визуальной идентификации, а также усовершенствовать учет и контроль использования номерных знаков.

Структура номеров осталась понятной: первые три цифры - код дипломатического учреждения, следующие - индивидуальный номер автомобиля.

Символический жест

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это больше, чем техническое изменение.

"Раньше первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено. Мы наводим порядок - системно и без компромиссов убираем Россию отовсюду, где она до сих пор оставалась. Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции прошлого", - заявил Сибига.

В Украине появились новые номерные знаки: в чем их особенностьФото: номера нового образца (facebook.com/UkraineMFA)

Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш отметил, что изменения касаются не только внешнего вида, но и совершенствования учета и прозрачности процедур.

Первые номерные знаки нового образца уже получили представители иностранной дипломатической миссии в Киеве.

Напомним, в последнее время в Украине происходит немало изменений, связанных с номерными знаками и регистрацией транспорта. С 15 апреля в Киеве значительно подорожает эвакуация автомобилей - частные перевозчики повышают минимальный тариф.

Кроме того, с февраля 2026 года региональный код на номерных знаках больше не привязан к прописке владельца: определяющим фактором является лишь местонахождение сервисного центра МВД.

Существуют также отдельные правила маркировки для автомобилей из других стран, чтобы водители могли легко распознать, откуда прибыл автомобиль.

Дипломатические номерные знаки раньше имели белый фон и красные буквы. Система кодирования, где первые три цифры обозначали конкретную страну, существовала десятилетиями. Код 001 был закреплен за Россией (сначала за СССР, затем за РФ). После полномасштабного вторжения украинская власть поставила цель избавиться от любых символических связей с государством-агрессором.

