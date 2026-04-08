В Украине появились новые номерные знаки: в чем их особенность

В Украине начата выдача дипломатических номерных знаков нового образца - они имеют оливковый цвет.

Для чего это нужно Цель обновления - повысить узнаваемость дипломатического транспорта, ввести современные стандарты визуальной идентификации, а также усовершенствовать учет и контроль использования номерных знаков. Структура номеров осталась понятной: первые три цифры - код дипломатического учреждения, следующие - индивидуальный номер автомобиля. Символический жест Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это больше, чем техническое изменение. "Раньше первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено. Мы наводим порядок - системно и без компромиссов убираем Россию отовсюду, где она до сих пор оставалась. Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции прошлого", - заявил Сибига. Фото: номера нового образца (facebook.com/UkraineMFA) Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малыш отметил, что изменения касаются не только внешнего вида, но и совершенствования учета и прозрачности процедур. Первые номерные знаки нового образца уже получили представители иностранной дипломатической миссии в Киеве.