В Україні з'явилися нові номерні знаки: в чому їхня особливість

В Україні розпочато видачу дипломатичних номерних знаків нового зразка - вони мають оливковий колір.

Для чого це потрібно Мета оновлення - підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту, запровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації, а також удосконалити облік і контроль використання номерних знаків. Структура номерів залишилася зрозумілою: перші три цифри - код дипломатичної установи, наступні - індивідуальний номер автомобіля. Символічний жест Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що це більше, ніж технічна зміна. "Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено. Ми наводимо порядок - системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого", - заявив Сибіга. Фото: номери нового зразку (facebook.com/UkraineMFA) Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише зовнішнього вигляду, а й вдосконалення обліку та прозорості процедур. Перші номерні знаки нового зразка вже отримали представники іноземної дипломатичної місії в Києві.