В Україні з'явилися нові номерні знаки: в чому їхня особливість
В Україні розпочато видачу дипломатичних номерних знаків нового зразка - вони мають оливковий колір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ.
Для чого це потрібно
Мета оновлення - підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту, запровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації, а також удосконалити облік і контроль використання номерних знаків.
Структура номерів залишилася зрозумілою: перші три цифри - код дипломатичної установи, наступні - індивідуальний номер автомобіля.
Символічний жест
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що це більше, ніж технічна зміна.
"Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено. Ми наводимо порядок - системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого", - заявив Сибіга.
Фото: номери нового зразку (facebook.com/UkraineMFA)
Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише зовнішнього вигляду, а й вдосконалення обліку та прозорості процедур.
Перші номерні знаки нового зразка вже отримали представники іноземної дипломатичної місії в Києві.
Нагадаємо, останнім часом в Україні відбувається чимало змін, пов’язаних із номерними знаками та реєстрацією транспорту. З 15 квітня в Києві значно подорожчає евакуація автомобілів - приватні перевізники підвищують мінімальний тариф.
Крім того, з лютого 2026 року регіональний код на номерних знаках більше не прив’язаний до прописки власника: визначальним фактором є лише місцезнаходження сервісного центру МВС.
Існують також окремі правила маркування для автівок з інших країн, щоб водії могли легко розпізнати, звідки прибув автомобіль.
Дипломатичні номерні знаки раніше мали білий фон та червоні літери. Система кодування, де перші три цифри позначали конкретну країну, існувала десятиліттями. Код 001 був закріплений за Росією (спочатку за СРСР, потім за РФ). Після повномасштабного вторгнення українська влада поставила за мету позбутися будь-яких символічних зв’язків із державою-агресором.