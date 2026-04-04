В Украине выбрали "Автомобиль года": кто победил

10:01 04.04.2026 Сб
2 мин
Полный перечень победителей акции "Автомобиль года в Украине" раскрыт
aimg Константин Широкун
Фото: Renault Duster (Константин Широкун, РБК-Украина)

В Украине объявили победителей ежегодного национального конкурса "Авто года в Украине 2026". На этот раз Автомобилем года стал кроссовер Renault Duster.

Кроме главного победителя, также в ходе церемонии награждения были названы лучшие машины в различных категориях:

  • легковой автомобиль - CUPRA Leon;
  • легковой автомобиль бизнес-сегмента - Audi A6;
  • городской кроссовер - Citroen C4;
  • компактный кроссовер - CUPRA Formentor;
  • среднеразмерный кроссовер - Audi Q5;
  • кроссовер/SUV - Volvo XC90;
  • внедорожник года - Mercedes-Benz G580 EQ;
  • пикап года - Peugeot Landtrek;
  • легковой электромобиль - Audi A6 e-tron;
  • электрокроссовер - Skoda Enyaq;
  • электрический SUV - BMW iX;
  • гибридный кроссовер - Peugeot 3008 Hybrid;
  • гибридный SUV - Hyundai Palisade HEV;
  • автомобиль премиум сегмента - Mercedes G580 EQ;
  • семейный вен - Volkswagen Caravelle;
  • автомобиль для коммерции - Peugeot Boxer;
  • спортивный автомобиль - Porsche 911 Turbo S;
  • соотношение цена-качество - Kia Sportage;
  • дизайн - DS №4;
  • прорыв года - Chery.

Напомним, что акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

В конкурсной программе "Авто года в Украине" принимают участие новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января 2026 года.

Автомобили-победители акции в главной и дополнительных номинациях определяются по сумме баллов, набранных по результатам голосования двух жюри: общественного и экспертного.

Напомним, ранее Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Больше по теме:
RenaultАвтомобильное движениеАвтомобильный рынок