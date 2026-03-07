Только кроссоверы? В Украине определили десятку финалистов "Авто года 2026"

В Украине определилась десятка автомобилей-финалистов акции "Автомобиль года в Украине 2026". Именно из представленной десятки будет выбран победитель главной номинации акции - Автомобиль года 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции.

По процедуре акции, вскоре экспертное жюри на тест-драйве протестирует эти автомобили и отдаст свои голоса за главную и дополнительные номинации.

По сумме баллов экспертного и общественного жюри будет определен победитель в главной и дополнительных номинациях.

Автомобили-претенденты на главную номинацию "Авто Года 2026" выглядят так: