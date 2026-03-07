Только кроссоверы? В Украине определили десятку финалистов "Авто года 2026"
В Украине определилась десятка автомобилей-финалистов акции "Автомобиль года в Украине 2026". Именно из представленной десятки будет выбран победитель главной номинации акции - Автомобиль года 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции.
По процедуре акции, вскоре экспертное жюри на тест-драйве протестирует эти автомобили и отдаст свои голоса за главную и дополнительные номинации.
По сумме баллов экспертного и общественного жюри будет определен победитель в главной и дополнительных номинациях.
Автомобили-претенденты на главную номинацию "Авто Года 2026" выглядят так:
- Audi A6
- BMW iX
- Chery Tiggo 4 Hybrid
- Cupra Formentor
- Mercedes-Benz G 580 EQ Mercedes-Benz G 580 EQ
- Peugeot 3008
- Renault Duster
- Skoda Enyaq
- Subaru Forester
- Volvo XC90
Победители "Авто года"
Напомним, ранее в Украине выбрали "Авто года 2025". Победителем ежегодной акции стал Škoda Kodiaq. Также в ходе церемонии награждения выбрали лучшие машины в разных категориях.
Стоит отметить, что акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.
Как правило, в "Авто года в Украине" участвуют новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января текущего года.