Главная » Бизнес » Авто

Только кроссоверы? В Украине определили десятку финалистов "Авто года 2026"

10:24 07.03.2026 Сб
2 мин
Какие авто максимально приблизились к победе?
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине определили десятку финалистов "Авто года 2026" (Константин Широкун, РБК-Украина)

В Украине определилась десятка автомобилей-финалистов акции "Автомобиль года в Украине 2026". Именно из представленной десятки будет выбран победитель главной номинации акции - Автомобиль года 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции.

Читайте также: В честь юбилея: Skoda Octavia получила необычное обновление

По процедуре акции, вскоре экспертное жюри на тест-драйве протестирует эти автомобили и отдаст свои голоса за главную и дополнительные номинации.

По сумме баллов экспертного и общественного жюри будет определен победитель в главной и дополнительных номинациях.

Автомобили-претенденты на главную номинацию "Авто Года 2026" выглядят так:

  • Audi A6
  • BMW iX
  • Chery Tiggo 4 Hybrid
  • Cupra Formentor
  • Mercedes-Benz G 580 EQ Mercedes-Benz G 580 EQ
  • Peugeot 3008
  • Renault Duster
  • Skoda Enyaq
  • Subaru Forester
  • Volvo XC90

Победители "Авто года"

Напомним, ранее в Украине выбрали "Авто года 2025". Победителем ежегодной акции стал Škoda Kodiaq. Также в ходе церемонии награждения выбрали лучшие машины в разных категориях.

Стоит отметить, что акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. При определении победителей учитывается как мнение экспертного жюри, в которое входят автомобильные журналисты Украины, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

Как правило, в "Авто года в Украине" участвуют новые модели автомобилей, которые были впервые официально представлены и поступили в продажу в Украине до 1 января текущего года.

