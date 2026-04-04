В Україні обрали "Автомобіль року": хто переміг

В Україні оголосили переможців щорічного національного конкурсу "Авто року в Україні 2026". Цього разу Автомобілем року став кросовер Renault Duster.

Окрім головного переможця, також у ході церемонії нагородження були названі кращі машини у різних категоріях:

легковий автомобіль – CUPRA Leon;

легковий автомобіль бізнес-сегменту – Audi A6;

міський кросовер – Citroen C4;

компактний кросовер – CUPRA Formentor;

середньорозмірний кросовер – Audi Q5;

кросовер/SUV – Volvo XC90;

позашляховик року – Mercedes-Benz G580 EQ;

пікап року – Peugeot Landtrek;

легковий електромобіль – Audi A6 e-tron;

електрокросовер – Skoda Enyaq;

електричний SUV – BMW iX;

гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;

гібридний SUV – Hyundai Palisade HEV;

автомобіль преміум сегменту – Mercedes G580 EQ;

сімейний вен – Volkswagen Caravelle;

автомобіль для комерції – Peugeot Boxer;

спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;

співвідношення ціна-якість – Kia Sportage;

дизайн – DS №4;

прорив року – Chery.

Нагадаємо, що акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.

У конкурсній програмі "Авто року в Україні" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня 2026 року.

Автомобілі-переможці акції у головній та додаткових номінаціях визначаються за сумою балів, набраних за результатами голосування двох журі: громадського та експертного.