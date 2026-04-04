В Україні обрали "Автомобіль року": хто переміг

10:01 04.04.2026 Сб
Повний перелік переможців акції "Автомобіль року в Україні" розкрито
aimg Костянтин Широкун
В Україні обрали "Автомобіль року": хто переміг Фото: Renault Duster (Костянтин Широкун, РБК-Україна)

В Україні оголосили переможців щорічного національного конкурсу "Авто року в Україні 2026". Цього разу Автомобілем року став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє журналіст РБК-Україна.

Читайте також: Лише кросовери? В Україні визначили десятку фіналістів "Авто року 2026"

Окрім головного переможця, також у ході церемонії нагородження були названі кращі машини у різних категоріях:

  • легковий автомобіль – CUPRA Leon;
  • легковий автомобіль бізнес-сегменту – Audi A6;
  • міський кросовер – Citroen C4;
  • компактний кросовер – CUPRA Formentor;
  • середньорозмірний кросовер – Audi Q5;
  • кросовер/SUV – Volvo XC90;
  • позашляховик року – Mercedes-Benz G580 EQ;
  • пікап року – Peugeot Landtrek;
  • легковий електромобіль – Audi A6 e-tron;
  • електрокросовер – Skoda Enyaq;
  • електричний SUV – BMW iX;
  • гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;
  • гібридний SUV – Hyundai Palisade HEV;
  • автомобіль преміум сегменту – Mercedes G580 EQ;
  • сімейний вен – Volkswagen Caravelle;
  • автомобіль для комерції – Peugeot Boxer;
  • спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;
  • співвідношення ціна-якість – Kia Sportage;
  • дизайн – DS №4;
  • прорив року – Chery.

Нагадаємо, що акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.

У конкурсній програмі "Авто року в Україні" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня 2026 року.

Автомобілі-переможці акції у головній та додаткових номінаціях визначаються за сумою балів, набраних за результатами голосування двох журі: громадського та експертного.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив новий технічний регламент з конструкції колісних транспортних засобів, який визначає виробництво автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та напівпричепів.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
