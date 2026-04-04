В Україні обрали "Автомобіль року": хто переміг
В Україні оголосили переможців щорічного національного конкурсу "Авто року в Україні 2026". Цього разу Автомобілем року став кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє журналіст РБК-Україна.
Окрім головного переможця, також у ході церемонії нагородження були названі кращі машини у різних категоріях:
- легковий автомобіль – CUPRA Leon;
- легковий автомобіль бізнес-сегменту – Audi A6;
- міський кросовер – Citroen C4;
- компактний кросовер – CUPRA Formentor;
- середньорозмірний кросовер – Audi Q5;
- кросовер/SUV – Volvo XC90;
- позашляховик року – Mercedes-Benz G580 EQ;
- пікап року – Peugeot Landtrek;
- легковий електромобіль – Audi A6 e-tron;
- електрокросовер – Skoda Enyaq;
- електричний SUV – BMW iX;
- гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;
- гібридний SUV – Hyundai Palisade HEV;
- автомобіль преміум сегменту – Mercedes G580 EQ;
- сімейний вен – Volkswagen Caravelle;
- автомобіль для комерції – Peugeot Boxer;
- спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;
- співвідношення ціна-якість – Kia Sportage;
- дизайн – DS №4;
- прорив року – Chery.
Нагадаємо, що акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.
У конкурсній програмі "Авто року в Україні" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня 2026 року.
Автомобілі-переможці акції у головній та додаткових номінаціях визначаються за сумою балів, набраних за результатами голосування двох журі: громадського та експертного.
