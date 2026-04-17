RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит топливо вечером 17 апреля

20:05 17.04.2026 Пт
2 мин
Где бензин и дизель стоят сегодня дешевле всего?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: сколько стоит бензин и дизель на АЗС сегодня (Getty Images)

Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизель после роста в начале недели. А после объявления Ирана о разблокировании Ормузского пролива самые популярные сети снова "переписали" цены на стелах.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит топливо на украинских АЗС вечером 17 апреля.

Главное:

  • Дизель: Дизельное топливо в среднем подешевело на 2 гривны.
  • Бензин: 95-й бензин, в том числе и премиум, упал в цене в среднем на 1 гривну.
  • Где дешевле всего: Самый дешевый бензин и дизель на заправках "Укрнафты".

Неделя началась с роста цен на стелах украинских АЗС. Во вторник, 14 апреля, дизель на самых популярных сетях достигал отметки 93,90 грн за литр, дорожал и премиальный 95-й бензин.

А заканчивается неделя падением цен в среднем на 1 грн на бензин и на 2 грн на дизель. Только на "Укрнафте" ценники остались фактически неизменными, подешевел только премиальный 95-й бензин.

Сколько стоит дизель и бензин на АЗС 17 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДТ Евро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 94,90 грн
  • ДТ Евро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДТ NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 93,50 грн
  • ДТ: 89,50 грн
  • Газ: 49,90 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
