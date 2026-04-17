Цены на АЗС пошли вниз: сколько стоит топливо вечером 17 апреля

Дизельное топливо в среднем подешевело на 2 гривны.

95-й бензин, в том числе и премиум, упал в цене в среднем на 1 гривну. Где дешевле всего: Самый дешевый бензин и дизель на заправках "Укрнафты".

Неделя началась с роста цен на стелах украинских АЗС. Во вторник, 14 апреля, дизель на самых популярных сетях достигал отметки 93,90 грн за литр, дорожал и премиальный 95-й бензин.

А заканчивается неделя падением цен в среднем на 1 грн на бензин и на 2 грн на дизель. Только на "Укрнафте" ценники остались фактически неизменными, подешевел только премиальный 95-й бензин.

Сколько стоит дизель и бензин на АЗС 17 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 апреля

OKKO

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Евро: 75,90 грн

ДП Pulls: 94,90 грн

ДТ Евро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Евро: 75,90 грн

ДП Mustang: 94,90 грн

ДТ Евро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 95: 79,99 грн

Бензин А-95: 75,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДТ NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"