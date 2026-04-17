Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує пальне ввечері 17 квітня

Тиждень розпочався зі зростання цін на стелах українських АЗС. У вівторок, 14 квітня, дизель на найпопулярніших мережах сягав позначки 93,90 грн за літр, дорожчав і преміальний 95-й бензин.

А закічується тиждень падінням цін в середньому на 1 грн на бензин та на 2 грн на дизель. Лише на "Укрнафті" цінники залишилися фактично незмінними, здешевшав лише преміальний 95-й бензин.

Скільки коштує дизель та бензин на АЗС 17 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 17 квітня

OKKO

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Євро: 75,90 грн

ДП Pulls: 94,90 грн

ДП Євро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Євро: 75,90 грн

ДП Mustang: 94,90 грн

ДП Євро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 95: 79,99 грн

Бензин А-95: 75,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"