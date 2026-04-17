Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує пальне ввечері 17 квітня

Українські АЗС знизили ціни на бензин та дизель після зростання на початку тижня. А після оголошення Ірану про розблокування Ормузької протоки найпопулярніші мережі знову "переписали" ціни на стелах.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на українських АЗС ввечері 17 квітня.
Головне:
Тиждень розпочався зі зростання цін на стелах українських АЗС. У вівторок, 14 квітня, дизель на найпопулярніших мережах сягав позначки 93,90 грн за літр, дорожчав і преміальний 95-й бензин.
А закічується тиждень падінням цін в середньому на 1 грн на бензин та на 2 грн на дизель. Лише на "Укрнафті" цінники залишилися фактично незмінними, здешевшав лише преміальний 95-й бензин.
Скільки коштує дизель та бензин на АЗС 17 квітня (Інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"