UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує пальне ввечері 17 квітня

20:05 17.04.2026 Пт
2 хв
Де бензин та дизель коштують сьогодні найдешевше?
aimg Дмитро Левицький
Фото: скільки коштує бензин і дизель на АЗС сьогодні (Getty Images)

Українські АЗС знизили ціни на бензин та дизель після зростання на початку тижня. А після оголошення Ірану про розблокування Ормузької протоки найпопулярніші мережі знову "переписали" ціни на стелах.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на українських АЗС ввечері 17 квітня.

Головне:

  • Дизель: Дизельне паливо в середньому подешевшало на 2 гривні.
  • Бензин: 95-й бензин, зокрема й преміум, впав в ціні в середньому на 1 гривню.
  • Де найдешевше: Найдешевший бензин та дизель на заправках "Укрнафти".

Тиждень розпочався зі зростання цін на стелах українських АЗС. У вівторок, 14 квітня, дизель на найпопулярніших мережах сягав позначки 93,90 грн за літр, дорожчав і преміальний 95-й бензин.

А закічується тиждень падінням цін в середньому на 1 грн на бензин та на 2 грн на дизель. Лише на "Укрнафті" цінники залишилися фактично незмінними, здешевшав лише преміальний 95-й бензин.

Скільки коштує дизель та бензин на АЗС 17 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 17 квітня

OKKO

  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Pulls: 94,90 грн
  • ДП Євро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 75,90 грн
  • ДП Mustang: 94,90 грн
  • ДП Євро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДП NANO Extro: 94,99 грн
  • ДП NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 93,50 грн
  • ДП: 89,50 грн
  • Газ: 49,90 грн
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
