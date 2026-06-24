Автомобиль как инвестиция: какие машины в Украине меньше теряют в цене во время войны

Боевые действия изменили статус автомобиля для украинского потребителя - теперь это не только семейный транспорт, но и средство немедленной эвакуации в случае угрозы. А вот осталась ли четырехколесная машина средством защиты сбережений от инфляции?
О том, какую машину выбрать сегодня, чтобы не потерять много при перепродаже через несколько лет, читайте в материале РБК-Украина.
На рыночную цену подержанного автомобиля влияет целый ряд факторов, и показательно, что для разных моделей их значимость различается. В целом это выглядит следующим образом:
Такая схема объясняет, почему, скажем, 5-летний семейный кроссовер с пробегом под 100 тыс. км иногда стоит дороже, чем 3-летний премиальный седан. Который переполнен не только статусностью, но и высокими технологиями.
Все просто: вторичный рынок оценивает не только возраст, но и практичность, и будущие риски для покупателя.
Сказанное выше в целом касается не только Украины, но и всей
Европы. Хотя здесь есть один интересный нюанс: зачастую транспортный поток и парковки в украинских городах выглядят богаче, чем в Западной Европе.
Никаких сомнений: вкусы автомобилистов в Украине и в более благополучных странах не пересекаются. Причем, как ни странно, впечатление более экономных и прагматичных производим не мы.
Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, подтверждает наши наблюдения:
"Долгое время на автомобильном рынке действовало классическое правило: "Машина теряет до 20 % стоимости, как только выезжает за ворота автосалона".
Однако в украинских реалиях последних лет эти экономические законы претерпели некоторые изменения. Сегодня автомобиль на вторичном рынке перестал быть просто средством передвижения - для многих это ликвидный актив и способ сохранить сбережения от инфляции.
Индекс ликвидности в Украине сегодня основывается на трех основных факторах, независимо от конкретной марки. "Золотой фонд" вторичного рынка всегда формируют автомобили, отвечающие трем критериям: практичность, популярность и ремонтопригодность".
Итак, несмотря на более низкий средний уровень доходов населения, в нашей стране никогда не попадали в группу лидеров суперпопулярные в Европе машинки В-класса типа Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208.
Не говоря уже о еще более компактном А-классе. Симпатичные "малышки" вроде Fiat 500/Panda, Citroën C1, Toyota Aygo, Volkswagen up!, Smart у нас встречаются разве что в столице. В целом украинский потребитель выбирает модели на несколько классов солиднее.
Также в Украине меньше ценятся дизельные двигатели. А еще украинский потребитель всеми силами отмахивается от совершенных, но специфичных в управлении и обслуживании бензиновых малолитражных двигателей класса downsizing (от англ. - уменьшение размеров).
Желание иметь "нормальный" полнолитражный двигатель объемом 1,6-2,5 л настолько сильное, что наши люди готовы покупать разбитую машину в американской комплектации. Ведь для заокеанского рынка некоторые "европейцы" комплектуются более привычными для нас "большими" агрегатами.
Кстати, история с турбированным даунсайзингом - одна из причин того, что доля дизелей в Украине в некоторые периоды вырастала до четверти всех продаж (новых и подержанных). На фоне непонятных и относительно недолговечных бензиновых моторчиков объемом 0,9-1,2 л среднестатистические дизели по-прежнему имеют объем 1,5-2,0 л.
Итак, с предпочтениями украинских автомобилистов все ясно - но какие конкретно модели при этом наиболее ценятся на рынке?
Мы проанализировали актуальные предложения на интернет-площадках по продаже автомобилей (в первую очередь auto.ria), взяв в качестве примера пятилетние автомобили и сравнив их со средними ценами на эти модели у дилеров в 2021 году, когда они были новыми.
При этом для чистоты выборки отбрасывали один самый дешевый вариант и один самый дорогой. Также не принимали во внимание машины, разбитые в ДТП, и экземпляры, поврежденные в результате обстрелов (к сожалению, такие тоже встречаются в объявлениях). И получился такой рейтинг.
Большинство Toyota RAV4 2021 г.в. сегодня стоят от 29 до 35 тысяч долларов. Если вспомнить, что в 2021 году большинство таких автомобилей продавалось примерно за 30-40 тысяч долларов (средняя и высшая комплектации), то фактическая потеря стоимости за пять лет часто составляет всего 10-20%.
Это хороший показатель, который объясняется традиционной надежностью данной модели и ее принадлежностью к классу кроссоверов.
В день, когда готовился этот материал, в Киеве состоялась презентация нового поколения "равлика", но это не должно существенно повлиять на цену машин "старого" поколения, ведь это не премиальный сегмент.
Новый Duster в 2021 году стоил примерно 19-23 тысячи долларов в зависимости от двигателя и привода. Сегодня большинство из них продается за 16-20 тысяч. Например, версия 4х4 средней комплектации с пробегом всего 20 тысяч километров выставлена за $20 900.
Это означает, что многие владельцы фактически потеряли лишь 10-15 %, максимум 20 % от первоначальной стоимости. Хотя "французы" в целом не славятся особой долговечностью, в "Дастере" пользователи ценят пригодность к отечественным дорогам и недорогое содержание.
Немного странный случай - модель, известная на весь мир своей безотказностью, в Украине распространена очень мало (возможно, потому что она не кроссовер?). Но это не мешает ей пользоваться огромным доверием покупателей.
В Украине новая Corolla 2021 года выпуска стоила порядка 20-27 000 долларов. В наши дни пятилетние автомобили тех серий обычно продаются за 80-85 % от своей первоначальной стоимости. Причина проста: потенциальный покупатель практически не боится больших затрат на ремонт.
На вторичном рынке большинство Octavia 2021 года сегодня стоят от 19 до 24 тысяч долларов. Пять лет назад аналогичные комплектации стоили примерно 26-30 тысяч долларов. То есть за пять лет автомобиль потерял около 25 % стоимости.
Для европейского авто это хороший показатель. И он сочетается с огромной популярностью модели в Украине.
Соотечественники особенно ценят "Октавию" за набор качеств, которые в наибольшей степени соответствуют их запросам: практичность (большой багажник), долговечность ("это ж "Фольксваген", только чешский!"), широкий выбор двигателей, качество отделочных материалов.
Уже полвека Golf остается самым типичным представителем автомобилей своего времени. В Украине он один из самых массовых на вторичном рынке. Причем большинство машин привезены из Европы.
Модель демонстрирует одну из лучших ликвидностей в С-классе. В 2021 году новый Volkswagen Golf у украинских дилеров стоил в среднем 26-30 тыс. долларов в зависимости от двигателя и комплектации.
Сегодня эти автомобили 2021 года на вторичном рынке в основном продаются по цене 19-23 тыс. долларов. Это означает, что автомобиль сохранил три четверти своей стоимости, потеряв 25%. Показатель заметно лучше, чем у большинства моделей других марок.
В нашей стране особенно популярны универсалы Variant (кстати, это всемирная тенденция) с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 л. Бензиновые двигатели тоже были бы востребованы, но в этом поколении большинство из них представляли собой малообъемные агрегаты класса downsizing, которые к моменту ввоза в Украину уже израсходовали большую часть своего ресурса.
Наш рейтинг самых устойчивых по цене машин мы ограничили первой пятеркой, считая его в определенной степени условным. Многое на рынке зависит от комплектации, времени года, состояния конкретных экземпляров, в конце концов, от утреннего настроения покупателей.
Можно с уверенностью сказать, что если бы мы составляли не пятерку, а ТОП-10 моделей, в него бы вошли еще пара "Тойот", корейцы Hyundai и Kia и обязательно BMW (вероятно, 5 Series), которая удивительным образом в Украине упорно и настойчиво претендует на звание народной марки.
Но интересно другое: война не повлияла на предпочтения украинских автомобилистов, ведь и до 2022 года хит-парад, подобный сегодняшнему, в целом состоял из тех же брендов и моделей.
Об электромобилях стоит сказать отдельно, ведь они стали заметным явлением украинского авторынка - его неотъемлемой частью и отнюдь не экзотикой.
Автоэксперт Евгений Муджири - основатель электромобильного проекта Autogeek - отследил следующие тенденции:
"Сегодня сегмент электромобилей разрушает старые стереотипы о перепродаже. Еще несколько лет назад "электрички" теряли в цене значительно быстрее, чем бензиновые аналоги.
Главным страхом для покупателей на вторичном рынке была стремительная деградация батареи, особенно на фоне мифов о том, что регулярные зарядки на скоростных зарядных станциях (DC) быстро выводят аккумулятор из строя.
Сегодня ситуация кардинально изменилась, и достойные электромобили уверенно удерживают свою стоимость благодаря технологической зрелости:
Не следует думать, что украинские автовладельцы покупают машину с прицелом на то, за какую сумму они будут продавать ее через несколько лет. Большинство все же выбирают надежность, долговечность и комфорт, а не способ инвестирования.
При этом устойчивое положение модели на вторичном рынке обеспечивается автоматически. И это неудивительно, ведь в большинстве своем украинский потребитель всегда был прагматичным, а не эмоциональным - по крайней мере, это точно касается автомобильного рынка.
В прошлый раз мы рассказывали о физике движения автомобиля на высокой скорости и о том, как из-за этого ускоряется износ узлов и агрегатов машины.