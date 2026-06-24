Автомобіль як інвестиція: які машини в Україні найменше втрачають у ціні під час війни

Бойові дії змінили статус автомобіля для українського користувача - це вже не тільки сімейний транспорт, а й засіб негайної евакуації на випадок загрози. А от чи залишилася чотириколісна рухомість засобом зберегти гроші від інфляції?

Про те, яку машину обирати наші дні, щоб не втратити багато при перепродажі через кілька років, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Автомобільні уподобання українських водіїв дещо відрізняються від вимог до машини з боку європейців

дещо відрізняються від вимог до машини з боку європейців Чому деякі моделі подовгу тримають свою ціну, попри вік і великий пробіг

свою ціну, попри вік і великий пробіг Обстріли і випадкові влучання змінили цінність автомобіля для українського громадянина

змінили цінність автомобіля для українського громадянина Перелік моделей з найстійкішою ціною може здивувати непідготовану людину.

Фото: головна, хоча й не єдина, причина вибору вживаного авто, а не нового - гроші (freepik.com)

Скільки коштує вживане авто у 2026-му

На ринкову ціну ненового автомобіля впливає цілий перелік чинників, і показово, що для різних моделей вагомість їх відрізняється. В цілому це має такий вигляд:

Факт того, що машина не нова - авто втрачає у ціні 10 - 20 % ледь тільки перетне лінію воріт автосалону;

- авто втрачає у ціні 10 - 20 % ледь тільки перетне лінію воріт автосалону; Вік . Найвагоміший чинник здешевлення. Основне падіння вартості відбувається в перші 3 - 5 років. Нові автомобілі можуть втрачати 15 - 35% ціни вже в перший рік, а за три роки - до 40-60%. Після п'ятого року темпи амортизації сповільнюються, аж до появи корозії на кузові, коли ціна падає ступінчасто;

. Найвагоміший чинник здешевлення. Основне падіння вартості відбувається в перші 3 - 5 років. Нові автомобілі можуть втрачати 15 - 35% ціни вже в перший рік, а за три роки - до 40-60%. Після п'ятого року темпи амортизації сповільнюються, аж до появи корозії на кузові, коли ціна падає ступінчасто; Пробіг. Другий за вагомістю фактор і при тому найбільш об’єктивний, адже для покупця це індикатор майбутніх витрат. Чим більший пробіг, тим ближче ремонт двигуна і трансмісії. А також - заміна дорогих деталей типу амортизаторів, гальмівних дисків тощо.

Другий за вагомістю фактор і при тому найбільш об’єктивний, адже для покупця це індикатор майбутніх витрат. Чим більший пробіг, тим ближче ремонт двигуна і трансмісії. А також - заміна дорогих деталей типу амортизаторів, гальмівних дисків тощо. Репутація моделі. Це третій за вагомістю чинник, який формує ціну вживаного автомобіля. Моделі з відомою надійністю та довговічністю зберігають ціну краще. Що не дивно, бо разом з таким авто власник отримує менше клопотів у майбутньому.

Це третій за вагомістю чинник, який формує ціну вживаного автомобіля. Моделі з відомою надійністю та довговічністю зберігають ціну краще. Що не дивно, бо разом з таким авто власник отримує менше клопотів у майбутньому. Участь у ДТП . Ніхто не хоче купувати биту машину - при тому що абсолютна більшість екземплярів на вторинному ринку за багато років експлуатації побувала у великій чи малій аварії. Тому помітна знижка має місце тільки тоді, коли продавець визнає факт ДТП.

. Ніхто не хоче купувати биту машину - при тому що абсолютна більшість екземплярів на вторинному ринку за багато років експлуатації побувала у великій чи малій аварії. Тому помітна знижка має місце тільки тоді, коли продавець визнає факт ДТП. Мода і популярність. Деякі авто катастрофічно дешевшають не через технічні проблеми, а через зміну моди. В першу чергу це преміальні моделі, які є ознакою статусу, а не лише транспортом. Коли виходить нове покоління моделі, попереднє відразу втрачає цінність в очах своєї "клієнтури".

Така схема пояснює, чому, скажімо, 5-річний сімейний кросовер з пробігом під 100 тис. км інколи коштує дорожче за 3-річний преміальний седан. Який переповнений не тільки статусністю, а й високими технологіями.

Люди платять за практичність

Все просто: вторинний ринок оцінює не лише вік, а і практичність, і майбутні ризики для покупця.

Сказане вище в цілому стосується не тільки України, а й всієї

Європи. Хоча цікавий нюанс тут є: часто транспортний потік і парковки українських міст мають вигляд більш багатий, ніж у Західній Європі.

Жодних сумнівів: смаки автомобілістів в Україні і в більш заможних країнах не перетинаються. При чому, як не дивно, враження більш ощадливих і прагматичних справляємо не ми.

Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, підтверджує наші спостереження:

"Тривалий час на автомобільному ринку діяло класичне правило: "Машина втрачає до 20% вартості, щойно виїжджає за ворота автосалону".

Проте в українських реаліях останніх років ці економічні закони набули деяких змін. Сьогодні авто на вторинному ринку перестав бути просто засобом пересування - для багатьох це ліквідний актив і спосіб зберегти заощадження від інфляції.

Індекс ліквідності в Україні сьогодні базується на трьох головних чинниках, незалежно від конкретної марки. "Золотий фонд" вторинного ринку завжди формують автівки, які відповідають трьом критеріям: утилітарність, популярність та ремонтопридатність".

Які машини не люблять українці

Отже, попри нижчий середній рівень доходів населення, в нашій країні ніколи не потрапляли до групи лідерів суперпопулярні в Європі машинки В-класу типу Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208.

Не говорячи про ще дрібніший А-клас. Симпатичні малюки a la Fiat 500/Panda, Citroën C1, Toyota Aygo, Volkswagen up!, Smart у нас зустрічаються хіба що в столиці. В цілому український споживач обирає моделі більш поважні.

Так само менше, ніж у Європі, в Україні шанують дизельні мотори. А ще усіма силами український споживач відкараскується від досконалих, але специфічних на ходу і в утриманні бензинових малооб’ємних моторчиків класу downsizing (від англ - зменшення розмірів).

Бажання мати "нормальний" повнолітражний двигун об’ємом 1,6 - 2,5 л настільки міцне, що наші люди ладні купувати биту машину в американському виконанні. Адже для заокеанського ринку деякі "європейці" комплектуються більш звичними для нас "великими" агрегатами.

Між іншим, історія з турбованим даунсайзингом - одна з причин того, що відсоток дизелів в Україні був зріс до чверті всіх продажів (нових та б/в). На фоні незрозумілих і відносно недовговічних бензинових моторчиків 0,9 - 1,2 л середньостатистичні дизелі все ще мають об’єм 1,5 - 2,0 л.

Моделі, які найповільніше втрачають ціну

Отже, з уподобаннями українських автомобілістів все зрозуміло - але які конкретно моделі при цьому найбільше цінуються на ринку?

Ми проаналізували актуальні пропозиції на інтернет-майданчиках з продажу авто (в першу чергу auto.ria), взявши для прикладу п’ятирічні автомобілі та порівнявши їх із середніми цінами цих моделей у дилерів у 2021 р, коли вони були новими.

При тому для чистоти вибірки відкидали один найдешевший варіант і один найдорожчій. Також не брали до уваги розбити в ДТП машини і екземпляри, пошкоджені через обстріли (на жаль, такі теж трапляються в оголошеннях). І вийшов такий рейтинг.

Toyota RAV4: майже валюта

Більшість Toyota RAV4 2021 р.в. сьогодні коштують від 29 до 35 тисяч доларів. Якщо згадати, що у 2021 році більшість таких автомобілів продавалися приблизно за 30-40 тисяч доларів (середня і вища комплектації), то фактична втрата вартості за п'ять років часто становить лише 10-20%.

Це гарний показник, який пояснюється традиційною надійністю даної моделі і її належністю до класу кросоверів.

В день, коли готувався цей матеріал, в Києві відбулася презентація нового покоління "равлика", але це не повинно суттєво вплинути на ціну машин "старої" генерації, адже це не преміальний сегмент.

Renault Duster: чемпіон "бюджету"

Новий Duster у 2021 році коштував приблизно 19-23 тисячі доларів залежно від двигуна та приводу. Сьогодні більшість з них продається за 16-20 тисяч. Наприклад, версія 4х4 середньої комплектації з пробігом лише 20 тисяч кілометрів виставлена за $20 900.

Це означає, що багато власників фактично втратили лише 10 - 15%, максимум 20 % від первинної вартості. Хоча "французи" в цілому не мають репутації особливо довговічних, у "Дастері" користувачі цінують пристосованість до вітчизняних шляхів і недороге утримання.

Toyota Corolla: немодно, але стабільно

Трохи дивний випадок - модель, знаменита на весь світ своєю безвідмовністю, в Україні поширена дуже мало (можливо, тому що вона не кросовер?). Але це не заважає їй утримувати величезну довіру покупців.

В Україні нова Corolla зразку 2021-го року коштувала порядку 20 - 27 000 доларів. В наші дні п'ятирічні автомобілі тих серій зазвичай продаються за 80-85% від своєї первинної вартості. Причина проста: потенційний покупець практично не боїться великих витрат на ремонт.

Skoda Octavia: хіт на всі часи

На "вторинці" більшість Octavia 2021 року сьогодні коштують від 19 до 24 тисяч доларів. П’ять років тому аналогічні комплектації коштували приблизно 26-30 тисяч доларів. Тобто за п'ятирічку автомобіль втратив близько 25% вартості.

Для європейського авто це хороший показник. І він накладається на шалену популярність моделі в Україні.

Співвітчизники особливо цінують "Октавію" за набір якостей, що найбільше відповідають їхнім запитам: практичність (великий багажник), довговічність ("це ж "Фольксваген", тільки чеський!"), широкий вибір двигунів, добротність матеріалів оздоблення.

Volkswagen Golf: стабільний попит рятує ціну

Вже півстоліття Golf залишається найтиповішим представником автомобіля свого часу. В Україні він один з наймасовіших на вторинному ринку. Причому більшість машин привезені з Європи.

Модель демонструє одну з найкращих ліквідностей у С-класі. У 2021 році новий Volkswagen Golf в українських дилерів коштував в середньому 26-30 тис. доларів залежно від двигуна та комплектації.

Сьогодні ці автомобілі 2021-го року на вторинному ринку переважно продаються за 19 - 23 тис. доларів. Це означає, що машина зберегла три чверті своєї вартості, втративши 25%. Показник помітно кращий, ніж у більшості моделей інших марок.

В нашій країні особливо популярні універсали Variant (власне, тенденція всесвітня), з дизелями 1,6 та 2,0 л. Бензинові мотори теж були б в пошані, але в цьому поколінні більшість з них були вже малооб’ємними агрегатами класу downsizing, які до моменту ввезення Україну вже виробили більшість ресурсу.

Сімейне авто - не інвестиція

Наш рейтинг найстійкіших у ціні машин ми обмежили першою п’ятіркою, адже вважаємо його певною мірою умовним. Багато що на ринку залежить від комплектації, пори року, стану конкретних екземплярів, ранкового настрою покупців врешті решт.

Точно можна сказати, що якби ми формували не п’ятірку, а ТОП-10 моделей, до нього б увійшли ще двійко "Тойот", корейці Hyundai та Kia і обов’язково BMW (певно, 5 Series), яка дивним чином в Україні вперто і наполегливо претендує на звання народної марки.

Але цікаво інше: війна не вплинула на вподобання українських автомобілістів, адже і до 2022-го подібний сьогоднішньому хіт-парад складався в цілому з тих самих брендів і моделей.

Фото: середньостатистичний український водій ніколи не гонявся за технічними родзинками (freepik.com)

Електромобілі - несподіваний рейтинг

Про електромобілі варто сказати окремо, бо вони стали помітним явищем українського авторинку - його невід'ємною частиною і аж ніяк не екзотикою.

Автоексперт Євген Муджирі - засновник електромобільного проекту Autogeek, відстежив такі тенденції:

"Сегмент електромобілів сьогодні руйнує старі стереотипи перепродажу. Ще кілька років тому "електрички" втрачали в ціні значно швидше за бензинові аналоги.

Головним лякалом для покупців вторинного ринку була стрімка деградація батареї, особливо на тлі міфів про те, що регулярні сесії на швидкісних зарядних станціях (DC) швидко вбивають акумулятор.

Сьогодні ситуація кардинально змінилася, і гідні електрокари упевнено утримують остаточну вартість завдяки технологічній зрілості:

Сучасний хімічний склад батарей . Нове покоління електромобілів перейшло на більш стійку хімію (літій-залізо-фосфатні елементи LFP та нові натрій-іонні сплави). Вони спроектовані з розрахунком на колосальну кількість циклів заряду-розряду без суттєвої втрати ємності.

. Нове покоління електромобілів перейшло на більш стійку хімію (літій-залізо-фосфатні елементи LFP та нові натрій-іонні сплави). Вони спроектовані з розрахунком на колосальну кількість циклів заряду-розряду без суттєвої втрати ємності. Імунітет до швидкої зарядки . Розумні системи терморегуляції та контролери живлення (BMS) вже ювелірно керують охолодженням та підігрівом комірок при швидких сесіях. Страшилки про смерть батареї за два роки вже в минулому - реальна експлуатація показує мінімальне падіння ємності, в межах кількох відсотків за роки використання.

. Розумні системи терморегуляції та контролери живлення (BMS) вже ювелірно керують охолодженням та підігрівом комірок при швидких сесіях. Страшилки про смерть батареї за два роки вже в минулому - реальна експлуатація показує мінімальне падіння ємності, в межах кількох відсотків за роки використання. Прозорий моніторинг. Для покупця оцінка залишкового ресурсу (SoH - State of Health) стала простою процедурою на 15 хвилин, що прибирає страх купівлі "кота в мішку".

На завершення

Не слід думати, що українські автовласники купують машину з оглядом на те, за яку суму вони продаватимуть її через кілька років. Більшість таки обирають надійність, довговічність і комфорт, а не спосіб інвестиції.

При тому тверда позиція моделі на вторинному ринку додається автоматично. І це не дивно, адже у масі своїй український споживач завжди був прагматичним, а не емоційним - принаймні, автомобільного ринку це точно стосується.