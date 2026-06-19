Toyota представила в Украине новый RAV4 и сразу три электромобиля

Новый кроссовер построен на платформе TNGA-K. Колесная база не изменилась (2690 мм), так же как и архитектура шасси, но появились усиленные подрамники и более мощные крепления подвески — все это должно сделать RAV4 более интересным в управлении.

По сравнению с предшественником кроссовер выглядит более сбалансированным. Все кузовные панели новые, линия подоконника стала прямой и продолжает линию капота, а передняя часть выполнена в свежем фирменном стиле.

Также на рынок вышла спортивная версия GR Sport. Основные отличительные черты — передняя облицовка с большим воздухозаборником, увеличенный спойлер на корме, расширенная на 20 мм колея и специальные 20-дюймовые колеса. Есть и незаметные доработки: это дополнительные усилители в задней части кузова, перекалиброванная подвеска и рулевое управление.

Новый RAV4 может быть обычной версией или плагин-гибридом. Оба варианта имеют унифицированную силовую установку нового поколения с бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,5 л, электромеханическим вариатором и более компактной электротехникой, все блоки которой теперь поместились под капотом. Кроссоверы могут иметь передний или полный привод — во втором случае на задней оси установлен отдельный электродвигатель.

Обычный гибрид — это 230 к.с. в переднеприводной версии и 239 л.с. в полноприводной. Плагин-гибрид — это 282 к.с. с передним приводом и 329 к.с. с полным приводом. Паспортная дальность хода на электротяге увеличилась до 126 км. Мощность зарядки переменным током — 11 кВт, а постоянным — 50 кВт.

Интерьер кроссовера полностью обновлен, с отдельными экранами. Дисплей приборной панели — диагональю 12,3 дюйма, а мультимедийный — 12,9 дюйма. Сама передняя панель стала на 40 мм ниже. Сохранены некоторые кнопки, но полноценное управление климат-контролем теперь осуществляется через меню, а вместо центральной консоли — два яруса с подставками для смартфонов.

На кроссовере Toyota RAV4 дебютировала новая электронная архитектура Arene, разработанная фирменным подразделением Woven. На ней основаны как мультимедиа, так и системы, подобные комплексу превентивной безопасности.

Также на наш рынок вышли электромобили Toyota CH-R+, bZ4X и bZ4X Touring.

Самый маленький из них, CH-R с «плюсом», будет предлагаться в трёх модификациях. Базовый вариант оснащен 167-сильным электродвигателем на передней оси и батареей емкостью 57,7 кВт*ч. Запас хода такого кроссовера — 444 км по циклу WLTP.

«Средняя» версия тоже переднеприводная, но у неё двигатель мощностью 224 к.с. и аккумулятор ёмкостью 77 кВт*ч. Запас хода — 560 км. Топовая версия Toyota C-HR+ получила полный двухмоторный привод и ту же батарею, суммарная мощность системы составляет 343 к.с. Цены на новинку варьируются от 1 971 550 до 2 496 150 грн.

Toyota bZ4X построена на модульной платформе e-TNGA. Базовая версия оснащена батареей емкостью 57,7 кВт·ч и единственным электродвигателем на передней оси, мощность которого снижена до 167 к.с. Средняя версия оснащена батареей на 73,1 кВт·ч, электродвигателем мощностью 224 к.с. и запасом хода 569 км. Полноприводная версия получила силовую установку мощностью 343 к.с. и с той же более емкой батареей может проехать до 516 км.

Ключевая особенность третьего электромобиля, Toyota bZ4X Touring, — это просторный салон и багажник. Автомобиль имеет пять мест, но свободного пространства над головами пассажиров стало больше (плюс 25 мм), а объем багажника увеличен сразу на треть — до 600 литров под шторкой. Остальная часть интерьера идентична обычной обновленной модели bZ4X.

Технически удлинённый кроссовер повторяет базовую версию bZ4X, но версий с небольшой батареей у него не будет. Единственный аккумулятор — на 74,7 кВт*ч, а запас хода — 591 или 528 км по циклу WLTP в зависимости от мощности электродвигателей.

На нашем рынке Toyota bZ4X Touring предлагается с передним (224 к.с.) или полным приводом (два мотора на 380 к.с.).

В двухмоторных машинах предусмотрена система выбора режимов движения X-Mode и функция Grip Control, которая на бездорожье ограничивает избыточную тягу электродвигателей. Максимальная мощность зарядки постоянным током — 150 кВт.