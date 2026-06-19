Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Новий кросовер побудований на платформі TNGA-K. Колісна база не змінилася (2690 мм), так само як і архітектура шасі, але з'явилися посилені підрамники і потужніші кріплення підвіски – все це має зробити RAV4 цікавішим в управлінні.

Порівняно з попередником кросовер виглядає більш збитим. Всі кузовні панелі нові, підвіконна лінія стала прямою і продовжує лінію капота, а обличчя зроблено у свіжому фірмовому стилі.

Також на ринок вийшла спортивна версія GR Sport. Основні прикмети – переднє облицювання з великим повітрозабірником, збільшений спойлер на кормі, розширена на 20 мм колія і спеціальні 20-дюймові колеса. Є й невидимі доробки: це додаткові підсилювачі в задній частині кузова, перекалібрована підвіска та кермо.

Новий RAV4 може бути звичайним або плагін-гібридом. Обидва варіанти мають уніфіковану силову установку нового покоління з бензиновим атмосферним мотором на 2,5 л, електромеханічним варіатором і компактнішою електротехнікою, всі блоки якої тепер вмістилися під капотом. Кросовери можуть мати передній чи повний привід – у другому випадку на задній осі встановлений окремий електромотор.

Звичайний гібрид – це 230 к.с. у передньопривідної версії та 239 л.с. у повнопривідної. Плагін-гібрид – це 282 к.с. з переднім приводом та 329 к.с. із повним приводом. Паспортна дальність ходу на електротязі зросла до 126 км. Потужність заряджання змінним струмом – 11 кВт, а постійним – 50 кВт.

Інтер'єр у кросовера повністю новий, з окремими екранами. Дисплей панелі приладів – діагоналлю 12,3 дюйми, а мультимедійний – на 12,9 дюйми. Сама передня панель стала на 40 мм нижче. Збережено деякі кнопки, але повноцінне керування клімат-контролем тепер через меню, а замість центральної консолі — два поверхи із майданчиками для смартфонів.

На кросовері Toyota RAV4 дебютувала нова електронна архітектура Arene, розроблена фірмовим підрозділом Woven. На неї зав'язані як мультимедіа, так і системи на кшталт комплексу превентивної безпеки.

Також на наш ринок вийшли електромобілі Toyota CH-R+, bZ4X та bZ4X Touring.

Менший з них, CH-R з "плюсом" запропонують у трьох модифікаціях. Базовий варіант має 167-сильний електромотор на передній осі та батарею ємністю 57,7 кВт*год. Запас ходу такого кросовера – 444 км за циклом WLTP.

"Середня" версія теж передньопривідна, але у неї двигун вже потужністю 224 к.с. та акумулятор ємністю 77 кВт*год. Далекобійність – 560 км. Топовий Toyota C-HR+ отримав повний двомоторний привід і ту ж батарею, сумарна віддача системи складає 343 к.с. Ціни на новинку варіюються від 1 971 550 до 2 496 150 грн.

Toyota bZ4X базується на модульній платформі e-TNGA. Базова версія має батарею ємністю 57,7 кВт*год та знижену до 167 к.с. потужність єдиного електродвигуна на передній осі. Середня версія має батарею на 73,1 кВт*год, електромотор на 224 к.с. та запас ходу на 569 км. Повнопривідний варіант отримав силову установку на 343 к.с. і з тією ж більшою батареєю може проїхати до 516 км.

Ключова особливість третього електромобіля, Toyota bZ4X Touring, це великий салон та багажник. Авто має п'ять місць, але вільного простору над головами пасажирів побільшало (плюс 25 мм), а об'єм багажника збільшений відразу на третину – до 600 літрів під шторкою. Решта внутрішнього оздоблення ідентична звичайної оновленої моделі bZ4X.

Технічно подовжений кросовер повторює базовий bZ4X, але версій із маленькою батареєю у нього не буде. Єдиний акумулятор – на 74,7 кВт*год, а запас ходу – 591, або 528 км за циклом WLTP залежно від потужності електромоторів.

На нашому ринку Toyota bZ4X Touring запропонована з переднім (224 к.с.) або повним приводом (два мотори на 380 к.с.).

У двомоторних машин передбачено систему вибору їздових режимів X-Mode і функцію Grip Control, яка на бездоріжжі обмежує зайву тягу електромоторів. Максимальна потужність заряджання постійним струмом - 150 кВт.