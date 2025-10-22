Toyota показала доступный внедорожник FJ Cruiser: вот как он выглядит

Особенности внешности

Внешность Land Cruiser FJ выполнена в нарочито брутальном стиле с большим количеством угловатых форм и неокрашенного пластика. Новый FJ имеет два варианта оформления передка с прямоугольными или круглыми фарами.

При этом задняя часть имеет много общего с концептом Toyota FT-4X 2017 года. Интересной особенностью Land Cruiser FJ стали съемные угловые секции переднего и заднего бамперов: они облегчают ремонт поврежденных сегментов, позволяя обойтись без замены всей детали полностью.

Габариты новинки

Land Cruiser FJ стал самым маленьким в актуальном семействе внедорожников бренда. Длина - 4575 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1960 мм.

Подобные пропорции кузова с минимальными свесами призваны обеспечить отличную геометрическую проходимость. Кроме того, обещаны впечатляющие ходы подвесок и малый радиус разворота (5,5 м).

Что в салоне

Как и внешность, салон нового Land Cruiser FJ выполнен в угловатой манере. Так, установлен трехспицевый руль с большим количеством физических кнопок и большой рычаг коробки передач. Верхний ярус передней панели занимает просторная полка.

Визуально экран медиасистемы и дисплей приборов объединены в общий блок. Также предусмотрен отдельный пульт климат-контроля. На передних стойках и потолке установлены крупные ручки. Наконец обещан фирменный набор электронных ассистентов Toyota Safety Sense.

Что под капотом

Toyota Land Cruiser FJ построена на рамной платформе IMV. Заявлено, что специально для FJ платформа была доработана и усилена, чтобы соответствовать высоким стандартам семейства Land Cruiser.

Пока что для FJ анонсирован только бензиновый атмосферник на 2,7 л (163 л.с., 246 Нм) в связке с шестиступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией part-time. Также ожидается дизельная модификация.

Согласно позиционированию, новый FJ предназначен для стран Глобального Юга, а путь в США и Европу для него закрыт. Полноценная премьера Toyota Land Cruiser FJ состоится на следующей неделе в рамках автосалона в Токио, товарные машины ожидаются уже в 2026 году.