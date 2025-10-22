Toyota показала доступный внедорожник FJ Cruiser: вот как он выглядит

Компания Toyota выпускала стильный внедорожник FJ Cruiser. Новинка доступна с бензиновым двигателем и "автоматом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Внешность Land Cruiser FJ выполнена в нарочито брутальном стиле с большим количеством угловатых форм и неокрашенного пластика. Новый FJ имеет два варианта оформления передка с прямоугольными или круглыми фарами.
При этом задняя часть имеет много общего с концептом Toyota FT-4X 2017 года. Интересной особенностью Land Cruiser FJ стали съемные угловые секции переднего и заднего бамперов: они облегчают ремонт поврежденных сегментов, позволяя обойтись без замены всей детали полностью.
Land Cruiser FJ стал самым маленьким в актуальном семействе внедорожников бренда. Длина - 4575 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1960 мм.
Подобные пропорции кузова с минимальными свесами призваны обеспечить отличную геометрическую проходимость. Кроме того, обещаны впечатляющие ходы подвесок и малый радиус разворота (5,5 м).
Как и внешность, салон нового Land Cruiser FJ выполнен в угловатой манере. Так, установлен трехспицевый руль с большим количеством физических кнопок и большой рычаг коробки передач. Верхний ярус передней панели занимает просторная полка.
Визуально экран медиасистемы и дисплей приборов объединены в общий блок. Также предусмотрен отдельный пульт климат-контроля. На передних стойках и потолке установлены крупные ручки. Наконец обещан фирменный набор электронных ассистентов Toyota Safety Sense.
Toyota Land Cruiser FJ построена на рамной платформе IMV. Заявлено, что специально для FJ платформа была доработана и усилена, чтобы соответствовать высоким стандартам семейства Land Cruiser.
Пока что для FJ анонсирован только бензиновый атмосферник на 2,7 л (163 л.с., 246 Нм) в связке с шестиступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией part-time. Также ожидается дизельная модификация.
Согласно позиционированию, новый FJ предназначен для стран Глобального Юга, а путь в США и Европу для него закрыт. Полноценная премьера Toyota Land Cruiser FJ состоится на следующей неделе в рамках автосалона в Токио, товарные машины ожидаются уже в 2026 году.
Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.