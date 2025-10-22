Toyota показала доступний позашляховик FJ Cruiser: ось як він виглядає

Особливості зовнішності

Зовнішність Land Cruiser FJ виконана в навмисне брутальному стилі з великою кількістю незграбних форм і нефарбованого пластику. Новий FJ має два варіанти оформлення передка з прямокутними або круглими фарами.

При цьому задня частина має багато спільного з концептом Toyota FT-4X 2017 року. Цікавою особливістю Land Cruiser FJ стали знімні кутові секції переднього та заднього бамперів: вони полегшують ремонт пошкоджених сегментів, дозволяючи обійтися без заміни всієї деталі повністю.

Габарити новинки

Land Cruiser FJ став найменшим у актуальному сімействі позашляховиків бренду. Довжина – 4575 мм, ширина – 1855 мм, висота – 1960 мм.

Подібні пропорції кузова з мінімальними звисами покликані забезпечити відмінну геометричну прохідність. Крім того, обіцяні вражаючі ходи підвісок і малий радіус розвороту (5,5 м).

Що у салоні

Як і зовнішність, салон нового Land Cruiser FJ виконаний у незграбній манері. Так, встановлено триспицеве ​​кермо з великою кількістю фізичних кнопок і великий важіль коробки передач. Верхній ярус передньої панелі займає простора полиця.

Візуально екран медіасистеми та дисплей приладів об'єднані в загальний блок. Також передбачено окремий пульт клімат-контролю. На передніх стійках і стелі встановлені великі ручки. Нарешті обіцяно фірмовий набір електронних асистентів Toyota Safety Sense.

Що під капотом

Toyota Land Cruiser FJ побудована на рамній платформі IMV. Заявлено, що спеціально для FJ платформа була доопрацьована і посилена, щоб відповідати високим стандартам сімейства Land Cruiser.

Поки що для FJ анонсований тільки бензиновий атмосферник на 2,7 л (163 к.с., 246 Нм) у зв'язці з шестиступінчастим "автоматом" та повнопривідною трансмісією part-time. Також очікується дизельна модифікація.

Відповідно до позиціонування, новий FJ призначений для країн Глобального Півдня, а шлях до США та Європи для нього закритий. Повноцінна прем'єра Toyota Land Cruiser FJ відбудеться наступного тижня в рамках автосалону у Токіо, товарні машини очікуються вже у 2026 році.