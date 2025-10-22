Toyota показала доступний позашляховик FJ Cruiser: ось як він виглядає

Компанія Toyota випускала стильний позашляховик FJ Cruiser. Новинка доступна з бензиновим двигуном та "автоматом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Зовнішність Land Cruiser FJ виконана в навмисне брутальному стилі з великою кількістю незграбних форм і нефарбованого пластику. Новий FJ має два варіанти оформлення передка з прямокутними або круглими фарами.
При цьому задня частина має багато спільного з концептом Toyota FT-4X 2017 року. Цікавою особливістю Land Cruiser FJ стали знімні кутові секції переднього та заднього бамперів: вони полегшують ремонт пошкоджених сегментів, дозволяючи обійтися без заміни всієї деталі повністю.
Land Cruiser FJ став найменшим у актуальному сімействі позашляховиків бренду. Довжина – 4575 мм, ширина – 1855 мм, висота – 1960 мм.
Подібні пропорції кузова з мінімальними звисами покликані забезпечити відмінну геометричну прохідність. Крім того, обіцяні вражаючі ходи підвісок і малий радіус розвороту (5,5 м).
Як і зовнішність, салон нового Land Cruiser FJ виконаний у незграбній манері. Так, встановлено триспицеве кермо з великою кількістю фізичних кнопок і великий важіль коробки передач. Верхній ярус передньої панелі займає простора полиця.
Візуально екран медіасистеми та дисплей приладів об'єднані в загальний блок. Також передбачено окремий пульт клімат-контролю. На передніх стійках і стелі встановлені великі ручки. Нарешті обіцяно фірмовий набір електронних асистентів Toyota Safety Sense.
Toyota Land Cruiser FJ побудована на рамній платформі IMV. Заявлено, що спеціально для FJ платформа була доопрацьована і посилена, щоб відповідати високим стандартам сімейства Land Cruiser.
Поки що для FJ анонсований тільки бензиновий атмосферник на 2,7 л (163 к.с., 246 Нм) у зв'язці з шестиступінчастим "автоматом" та повнопривідною трансмісією part-time. Також очікується дизельна модифікація.
Відповідно до позиціонування, новий FJ призначений для країн Глобального Півдня, а шлях до США та Європи для нього закритий. Повноцінна прем'єра Toyota Land Cruiser FJ відбудеться наступного тижня в рамках автосалону у Токіо, товарні машини очікуються вже у 2026 році.
Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.