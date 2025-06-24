Toyota Land Cruiser Prado превратили в гибрид: все подробности о новинке

В связке с ним установлен 48-вольтовый стартер-генератор на 16 л.с. Электромотор имеет ременной привод и питается от небольшого литий-ионного аккумулятора емкостью 4,3 Ач, его масса равна 7,6 кг.

Отмечается, что вся новая электрика тщательно изолирована от воды, а потому глубина брода, которую может покорить японский внедорожник, не изменилась, и составляет 700 мм.

Как работает гибрид

Такая гибридная система дебютировала еще в начале 2024 года на пикапах Toyota Hilux для Австралии. Стартер-генератор уменьшает расход топлива на 6-10% и снижает выбросы углекислого газа. Европейские продажи гибридных внедорожников Toyota Land Cruiser начнутся в конце 2025 года.

Кстати, Prado может быть и полноценным гибридом: версия с бензиновой турбочетверкой 2.4 и встроенным электромотором уже продается в Америке и Китае.