Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид: усі подробиці про новинку

Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado отримав гібридну версію, яка оснащається дизельним мотором на 2,8 літра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
У зв'язці з ним встановлений 48-вольтовий стартер-генератор на 16 к.с. Електромотор має ремінний привід та живиться від невеликого літій-іонного акумулятора ємністю 4,3 Ач, його маса дорівнює 7,6 кг.
Наголошується, що вся нова електрика ретельно ізольована від води, а тому глибина броду, яку може підкорити японський позашляховик, не змінилась, і становить 700 мм.
Така гібридна система дебютувала ще на початку 2024 року на пікапах Toyota Hilux для Австралії. Стартер-генератор зменшує витрату палива на 6-10% і знижує викиди вуглекислого газу. Європейські продажі гібридних позашляховиків Toyota Land Cruiser розпочнуться наприкінці 2025 року.
До речі, Prado може бути і повноцінним гібридом: версія з бензиновою турбочетвіркою 2.4 та вбудованим електромотором вже продається в Америці та Китаї.
Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.
Кілька тижнів тому японський кросовер-бестселер змінив покоління, але оновлення вийшло досить консервативним. Випускати Toyota RAV4 продовжать у Північній Америці, і додавання "родинного" пікапа на ту конвеєрну лінію могло б виглядати логічно.
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