Touran больше не тот: Volkswagen отказывается от дизеля и удивляет дизайном

Ожидается, что электрический Touran будет компактнее, легче и дешевле ретроминивэна ID. Buzz.

Источники в компании считают, что Volkswagen выберет ретростиль Bulli для нового Touran, хотя такие слухи ходят уже пять лет. Однако немецкая марка может сделать ставку на максимально практичный салон, чтобы заинтересовать местные таксомоторные парки и достичь общей универсальности.

Интересно, что среди ориентиров для будущего Volkswagen Touran называют Zeekr Mix: по неофициальным данным, в Вольфсбурге тоже раздумывают над хитрой кинематикой дверей и расширенными возможностями трансформации кресел. Сейчас ID.Buzz нацелен на "премиальный" сегмент, а новый минивэн окажется проще и сфокусируется на семейных покупателях.

Дебют новинки может состояться в 2027 или 2028 году. Уходящий с рынка бензиновый Volkswagen Touran до сих пор остается одним из самых продаваемых минивэнов в сегменте, а общий тираж модели превысил 2,6 млн экземпляров. Хотя сообщения о его отставке ходят давно, модель до сих пор выпускается и доступна в конфигураторе.

Планы Volkswagen до 2030 года

Немецкий автопроизводитель намерен до 2030 года сократить штат в Германии на 35 тысяч человек. Этот шаг стал ответом на ухудшение финансовых показателей: по итогам первого квартала 2025 года прибыль Volkswagen снизилась на 40 процентов.

В компании признали, что итоги всего 2025 года, скорее всего, окажутся ближе к нижней границе текущего прогноза, что потребует оперативных мер по оптимизации расходов.