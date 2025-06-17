Touran більше не той: Volkswagen відмовляється від дизеля і дивує дизайном

Очікується, що електричний Touran буде компактнішим, легшим і дешевшим за ретромінівен ID. Buzz.

Джерела у компанії вважають, що Volkswagen вибере ретростиль Bulli для нового Touran, хоча такі чутки ходять уже п'ять років. Однак німецька марка може зробити ставку на максимально практичний салон, щоб зацікавити місцеві таксомоторні парки і досягти загальної універсальності.

Цікаво, що серед орієнтирів для майбутнього Volkswagen Touran називають Zeekr Mix: за неофіційними даними, у Вольфсбурзі теж роздумують над хитрою кінематикою дверей та розширеними можливостями трансформації крісел. Зараз ID.Buzz націлений на "преміальний" сегмент, а новий мінівен виявиться простіше і сфокусується на сімейних покупцях.

Дебют новинки може відбутися у 2027, чи 2028 році. Бензиновий Volkswagen Touran, який йде з ринку, досі лишається одним з найбільш продаваних мінівенів в сегменті, а загальний тираж моделі перевищив 2,6 млн екземплярів. Хоча повідомлення про його відставку ходять давно, модель досі випускається та доступна у конфігураторі.

Плани Volkswagen до 2030 року

Німецький автовиробник має намір до 2030 року скоротити штат у Німеччині на 35 тисяч людей. Цей крок став відповіддю на погіршення фінансових показників: за підсумками першого кварталу 2025 прибуток Volkswagen знизився на 40 відсотків.

У компанії визнали, що підсумки всього 2025 року, швидше за все, виявляться ближчими до нижньої межі поточного прогнозу, що потребує оперативних заходів щодо оптимізації витрат.