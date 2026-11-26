С рекордным расходом: ТОП-5 гибридных кроссоверов 2026 года на рынке Украины
При всей привлекательности модных кроссоверов их важный недостаток - больший расход горючего. У конструкторов готов ответ: гибридная силовая установка, и таких машин в продаже все больше. РБК-Украина подготовило обзор самых интересных гибридов сегмента.
Обзоре пятерки новых кроссоверов с гибридным силовым агрегатом читайте в материале РБК-Украина.
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Главное
- Главный смысл гибридного привода – экономия топлива, но потребители часто видят в таких авто и другие преимущества
- Гибридов среди кроссоверов все больше, чисто топливные SUV скоро станут редкостью.
- Двойная силовая установка позволяет легко реализовать на кроссовере привод 4х4, но не все производители этим пользуются.
Фото: в европейском классе С кроссоверы уже создали конкуренцию хэтчбекам (renault.ua)
Какой смысл у гибрида SUV
Когда четверть века тому назад появились первые серийные гибридные автомобили, их идея была понятна всем: соединить преимущества бензинового двигателя и электромотора. Конструкторы хотели получить машину, потребляющую меньше горючего и меньше загрязняющую окружающую среду.
В то же время гибриды не нуждались в привыкании к нюансам полностью электрического транспорта, - таких как ограниченный запас хода, длительная зарядка и недостаточно развитая "электромобильная" инфраструктура.
Гибрид стал компромиссным, но вполне логичным решением: электрическая составляющая работает на экономичность, а бензиновый двигатель сохраняет привычную свободу передвижения.
Как устроен гибрид
В основе классического полного гибрида (HEV) лежит сотрудничество двух силовых установок – двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электромотора. Электроника координирует их взаимодействие, активируя каждый из двигателей именно тогда, когда это наиболее целесообразно:
- Электромотор особенно полезен при трогании с места, ускорении и движении на небольшой скорости;
- Бензиновый двигатель эффективнее работает при длительном движении с постоянной скоростью.
- Совместная работа. У многих гибридов оба двигателя могут работать одновременно - когда нужна большая тяга, в частности, интенсивное ускорение.
Для реализации этой концепции нужны не только два двигателя. Гибрид имеет также тяговую батарею, электронику управления и специальную трансмиссию для распределения мощности двух моторов.
Фото: у большинства гибридных SUV багажник почти не уменьшается из-за компонентов электропривода (renault.ua)
Реальная выгода для водителя
Практический смысл гибрида - в возможности эффективнее использовать топливо в тех условиях, где обычный бензиновый автомобиль тратит его особенно нерационально.
Заметнее всего это проявляется в городском цикле: частые остановки, трогания с места, короткие ускорения, движение в пробках. Здесь электромотор берет на себя значительную часть работы, а система рекуперации (при торможении) возвращает часть израсходованной энергии в батарею.
Например, представленный ниже в нашей подборке Renault Symbioz 80% своих городских маршрутов может двигаться на электротяге. Это дает до 40% экономии денег, по крайней мере, так заявляет изготовитель.
Итак, вместе с гибридным приводом водитель получает:
- меньший расход бензина, особенно в городском режиме;
- тихое движение на небольшой скорости;
- более плавное трогание и ускорение;
- отсутствие необходимости искать зарядную станцию, как это было бы для обычного электромобиля.
На самом деле степень выгоды для владельца зависят от типа гибридной установки и конкретной модели машины - о чем мы и поговорим ниже.
Фото: Renault Symbioz (renault.ua)
Renault Symbioz
Новая модель в европейской линейке французского бренда - практичный семейный кроссовер. Довольно представительский снаружи (длина 4412 мм), он вместителен и удобен изнутри - чего стоит только сдвижной задний диван, помогающий увеличивать объем багажника.
С другой стороны, производитель позиционирует новинку как недорогой транспорт для современной семьи, что очень похоже на правду.
Renault Symbioz предлагается с двумя по выбору гибридными установками: или мягкий гибрид 1,3 л мощностью 140 л.с., или полноценный гибрид 1,8 л мощностью 160 л. Второй вариант, конечно, более экономичен.
На ходу новый француз одновременно и резвый, и понятный, а подвеска его настроена больше на комфортное перемещение, чем на светофорные гонки.
Цена: от 1 088 600 грн.
Фото: Jeep Avenger (jeep.ua)
Jeep Avenger e-Hybrid
Интересный пример другого подхода к построению авто класса SUV - кроссоверов для активного образа жизни. Гораздо более компактная машина (длина 4088 мм) демонстрирует склонность к поездкам вне асфальта.
Силовой агрегат - бензиновый двигатель в паре с гибридной установкой на базе бензинового моторчика 1,2 л мощностью в 100 л. с. и автоматическая коробка передач. Правда, гибрид здесь не "полный", как у других, а скорее "мягкий", с совсем маленькой батарейкой.
Несмотря на внедорожную родословную и явную претензию на оффроуд-возможности, этот Jeep хорошо приспособлен и для городских условий. Заявлено, что он двигается на электротяге до 50% городских поездок, а вдобавок имеет электрический режим для парковки.
Цена: от 1 152 600 грн.
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Фото: Toyota Corolla Cross (toyota.ua)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Недавно обновленная модель от основателя жанра гибридов, поэтому не удивительно, что именно силовая установка - главная изюминка Corolla Cross Hybrid.
Классический для Toyota агрегат из 2,0-литровой бензиновой "четверки" (цикл Аткинсона) и электромотора выдает суммарные 197 л.с. Мощность двух моторов передает на колеса хитрая планетарная трансмиссия, сама выбирающая нужный двигатель и долю его участия в процессе движения.
Эта семейная модель - прямой конкурент французской новинке (длина 4460 мм), в том числе и по пространству в салоне. Тем не менее, "Тойота" воспринимается как более классическое изделие, в первую очередь – благодаря взвешенному, сдержанному дизайну.
Цена: от 1 674 785 грн.
Фото: Nissan Qashqai (nissan.ua)
Nissan Qashqai
Обновленный в текущем году кроссовер в свое время устроил маленькую революцию в С-сегменте, показав, что SUV может эффективно заменить хэтчбек гольф-класса. И в третьем поколении автомобиль все также удобен и комфортен на ходу, но стал более внушительным (длина 4425 мм).
Теперь Qashqai предлагается сразу с двумя типами гибридных установок: мягкий гибрид и полноценный гибрид. Вторая система использует двигатель внутреннего сгорания (1,5 л, 154 л.с.) в качестве генератора электроэнергии и не связана с ведущими колесами, это так называемая последовательная схема.
Кроме удобства управления тягой, водитель такого гибрида имеет скромный расход горючего и лучшие экологические показатели.
Цена: от 1 220 270 грн.
Фото: Hyundai Kona Hybrid (hyundai.ua)
Hyundai Kona Hybrid
Футуристический взгляд на кроссовер В-сегмента, но при том - по современному практичный и вместительный, тем более при таких компактных габаритах (длина 4350 мм).
Силовой агрегат официальных машин на украинском рынке один. Он состоит из бензинового мотора 1,6 GDi непосредственного впрыска и электрического привода (суммарно 141 л.с.). С ним машина двигается неторопливо, но добирает спортивности за счет стремительных линий в экстерьере.
Полностью независимая подвеска обеспечивает высокую плавность движения, в том числе и на ухабах.
Цена: 1 441 700 грн.
В заключение
Все больше украинских потребителей понимают, что гибридный привод действительно заслуживает внимания.
Это касается в том числе и практичных и консервативных потребителей. Ведь даже в классе кроссоверов SUV гибриды научились экономить топливо, не растеряв при этом преимуществ гибридов первых поколений - простоты управления и комфортного, ровного ускорения.
Наконец, отрадно, что к радости хозяйственных потребителей гибриды не теряют вместимости, ведь их силовые установки не ограничивают существенно простора в салоне.
Ранее в нашей публикации мы выясняли, какой автомобиль, новый или подержанный, на деле лучше для украинского владельца , и где в конце концов безопаснее и выгоднее покупать подержанное авто.