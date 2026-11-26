При всей привлекательности модных кроссоверов их важный недостаток - больший расход горючего. У конструкторов готов ответ: гибридная силовая установка, и таких машин в продаже все больше. РБК-Украина подготовило обзор самых интересных гибридов сегмента.

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Главный смысл гибридного привода – экономия топлива, но потребители часто видят в таких авто и другие преимущества

– экономия топлива, но потребители часто видят в таких авто и другие преимущества Гибридов среди кроссоверов все больше, чисто топливные SUV скоро станут редкостью.

чисто топливные SUV скоро станут редкостью. Двойная силовая установка позволяет легко реализовать на кроссовере привод 4х4, но не все производители этим пользуются.

Фото: в европейском классе С кроссоверы уже создали конкуренцию хэтчбекам (renault.ua)

Какой смысл у гибрида SUV

Когда четверть века тому назад появились первые серийные гибридные автомобили, их идея была понятна всем: соединить преимущества бензинового двигателя и электромотора. Конструкторы хотели получить машину, потребляющую меньше горючего и меньше загрязняющую окружающую среду.

В то же время гибриды не нуждались в привыкании к нюансам полностью электрического транспорта, - таких как ограниченный запас хода, длительная зарядка и недостаточно развитая "электромобильная" инфраструктура.

Гибрид стал компромиссным, но вполне логичным решением: электрическая составляющая работает на экономичность, а бензиновый двигатель сохраняет привычную свободу передвижения.

Как устроен гибрид

В основе классического полного гибрида (HEV) лежит сотрудничество двух силовых установок – двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электромотора. Электроника координирует их взаимодействие, активируя каждый из двигателей именно тогда, когда это наиболее целесообразно:

Электромотор особенно полезен при трогании с места, ускорении и движении на небольшой скорости;

Бензиновый двигатель эффективнее работает при длительном движении с постоянной скоростью.

Совместная работа. У многих гибридов оба двигателя могут работать одновременно - когда нужна большая тяга, в частности, интенсивное ускорение.

Для реализации этой концепции нужны не только два двигателя. Гибрид имеет также тяговую батарею, электронику управления и специальную трансмиссию для распределения мощности двух моторов.

Фото: у большинства гибридных SUV багажник почти не уменьшается из-за компонентов электропривода (renault.ua)

Реальная выгода для водителя

Практический смысл гибрида - в возможности эффективнее использовать топливо в тех условиях, где обычный бензиновый автомобиль тратит его особенно нерационально.

Заметнее всего это проявляется в городском цикле: частые остановки, трогания с места, короткие ускорения, движение в пробках. Здесь электромотор берет на себя значительную часть работы, а система рекуперации (при торможении) возвращает часть израсходованной энергии в батарею.

Например, представленный ниже в нашей подборке Renault Symbioz 80% своих городских маршрутов может двигаться на электротяге. Это дает до 40% экономии денег, по крайней мере, так заявляет изготовитель.

Итак, вместе с гибридным приводом водитель получает:

меньший расход бензина, особенно в городском режиме;

тихое движение на небольшой скорости;

более плавное трогание и ускорение;

отсутствие необходимости искать зарядную станцию, как это было бы для обычного электромобиля.

На самом деле степень выгоды для владельца зависят от типа гибридной установки и конкретной модели машины - о чем мы и поговорим ниже.

Фото: Renault Symbioz (renault.ua)

Renault Symbioz

Новая модель в европейской линейке французского бренда - практичный семейный кроссовер. Довольно представительский снаружи (длина 4412 мм), он вместителен и удобен изнутри - чего стоит только сдвижной задний диван, помогающий увеличивать объем багажника.

С другой стороны, производитель позиционирует новинку как недорогой транспорт для современной семьи, что очень похоже на правду.

Renault Symbioz предлагается с двумя по выбору гибридными установками: или мягкий гибрид 1,3 л мощностью 140 л.с., или полноценный гибрид 1,8 л мощностью 160 л. Второй вариант, конечно, более экономичен.

На ходу новый француз одновременно и резвый, и понятный, а подвеска его настроена больше на комфортное перемещение, чем на светофорные гонки.

Цена: от 1 088 600 грн.

Фото: Jeep Avenger (jeep.ua)

Jeep Avenger e-Hybrid

Интересный пример другого подхода к построению авто класса SUV - кроссоверов для активного образа жизни. Гораздо более компактная машина (длина 4088 мм) демонстрирует склонность к поездкам вне асфальта.

Силовой агрегат - бензиновый двигатель в паре с гибридной установкой на базе бензинового моторчика 1,2 л мощностью в 100 л. с. и автоматическая коробка передач. Правда, гибрид здесь не "полный", как у других, а скорее "мягкий", с совсем маленькой батарейкой.

Несмотря на внедорожную родословную и явную претензию на оффроуд-возможности, этот Jeep хорошо приспособлен и для городских условий. Заявлено, что он двигается на электротяге до 50% городских поездок, а вдобавок имеет электрический режим для парковки.

Цена: от 1 152 600 грн.

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Фото: Toyota Corolla Cross (toyota.ua)

Toyota Corolla Cross Hybrid

Недавно обновленная модель от основателя жанра гибридов, поэтому не удивительно, что именно силовая установка - главная изюминка Corolla Cross Hybrid.

Классический для Toyota агрегат из 2,0-литровой бензиновой "четверки" (цикл Аткинсона) и электромотора выдает суммарные 197 л.с. Мощность двух моторов передает на колеса хитрая планетарная трансмиссия, сама выбирающая нужный двигатель и долю его участия в процессе движения.

Эта семейная модель - прямой конкурент французской новинке (длина 4460 мм), в том числе и по пространству в салоне. Тем не менее, "Тойота" воспринимается как более классическое изделие, в первую очередь – благодаря взвешенному, сдержанному дизайну.

Цена: от 1 674 785 грн.

Фото: Nissan Qashqai​​ (nissan.ua)

Nissan Qashqai

Обновленный в текущем году кроссовер в свое время устроил маленькую революцию в С-сегменте, показав, что SUV может эффективно заменить хэтчбек гольф-класса. И в третьем поколении автомобиль все также удобен и комфортен на ходу, но стал более внушительным (длина 4425 мм).

Теперь Qashqai предлагается сразу с двумя типами гибридных установок: мягкий гибрид и полноценный гибрид. Вторая система использует двигатель внутреннего сгорания (1,5 л, 154 л.с.) в качестве генератора электроэнергии и не связана с ведущими колесами, это так называемая последовательная схема.

Кроме удобства управления тягой, водитель такого гибрида имеет скромный расход горючего и лучшие экологические показатели.

Цена: от 1 220 270 грн.

Фото: Hyundai Kona Hybrid (hyundai.ua)

Hyundai Kona Hybrid

Футуристический взгляд на кроссовер В-сегмента, но при том - по современному практичный и вместительный, тем более при таких компактных габаритах (длина 4350 мм).

Силовой агрегат официальных машин на украинском рынке один. Он состоит из бензинового мотора 1,6 GDi непосредственного впрыска и электрического привода (суммарно 141 л.с.). С ним машина двигается неторопливо, но добирает спортивности за счет стремительных линий в экстерьере.

Полностью независимая подвеска обеспечивает высокую плавность движения, в том числе и на ухабах.

Цена: 1 441 700 грн.

В заключение

Все больше украинских потребителей понимают, что гибридный привод действительно заслуживает внимания.

Это касается в том числе и практичных и консервативных потребителей. Ведь даже в классе кроссоверов SUV гибриды научились экономить топливо, не растеряв при этом преимуществ гибридов первых поколений - простоты управления и комфортного, ровного ускорения.

Наконец, отрадно, что к радости хозяйственных потребителей гибриды не теряют вместимости, ведь их силовые установки не ограничивают существенно простора в салоне.