Как бы ни выплясывали цифры на стелах АЗС, лидером экономичности остаются гибридные автомобили. При всех их минусах - почему именно они? На примере нескольких показательных моделей разбираемся, как выбрать наиболее экономичный гибрид.

О наиболее экономичных типах силовых установок гибридных авто читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Гибридные авто были задуманы для улучшения показателей экономичности и экологичности.

для улучшения показателей экономичности и экологичности. Три типа гибридного привода появились в ходе эволюции - для разных запросов потребителей

появились в ходе эволюции - для разных запросов потребителей Среди гибридных авто есть свои рекордсмены - и по экономичности, и по динамике

Фото: Конструкторы научились делать гибридные силовые агрегаты компактными и надежными (nissan.ua)

Первая сущность гибрида

Четверть века назад машины-гибриды появились как более экологичная альтернатива чисто топливным автомобилям. Заявлялось, что гибриды потребляют меньше топлива (тогда это было не всегда правдой) и, значит, меньше отравляют воздух.

Одновременно они воспринимались как переходное звено между топливными машинами и электромобилями, к которым тогдашний потребитель относился с большим скепсисом. Но если потребительские качества первых гибридных автомобилей были сомнительны, то с технической точки зрения логика была прозрачной.

Для чего придумали гибрид

Первоначальный замысел конструкторов был такой:

на борту авто есть два двигателя - бензиновый (ДВС) и электрический, каждый со всем необходимым для функционирования;

каждый двигатель может присоединиться к колесам и двигать машину вперед;

ключевой момент - каждый из двигателей подсоединяется к делу тогда, когда это наиболее выгодно с точки зрения расхода горючего. То есть ДВС работает при равномерном движении, а электродвигатель - во время ускорений и в городских тянучках;

самый главный компонент гибрида - у такого авто есть электронная система, которая решает, когда лучше работать ДВС, а когда – электромотору. И она же их вовремя активирует.

Попутно инженерам пришлось построить трансмиссию, которая подсоединяет к колесам то один мотор, то другой, а еще систему для зарядки аккумулятора электромотора. Речь идет о генераторе, приводимом в действие либо бензиновым двигателем, либо энергией рекуперации - при движении машины накатом.

Последний нюанс важен: электропривод может работать и в "обратном направлении" (рекуперация). Когда машина замедляется, энергия возвращается в аккумулятор, а не рассеивается в качестве тепла в атмосферу, нагревая тормозные диски, как обычные топливные авто.

Но в ходе своей эволюции гибридные авто изменили некоторые свои принципы - чтобы стать еще более экономичными с одной стороны и не скучными в движении - с другой.

Фото: параллельный гибрид - фактически электромобиль, но с собственной электростанцией на борту (nissan.ua)

Новые типы гибридных авто

Понятно, что являясь комплектом компромиссов, гибридные авто, особенно первого поколения, не были идеальными. Поэтому со временем оформилось несколько разных типов двойного привода - каждый с акцентом на определенные условия использования.

1. Обычный гибрид (HEV)

Бензиновый двигатель работает вместе с электромотором. К колесам могут подключаться как первый двигатель, так и второй, или только электрический. Есть модели, где они это делают одновременно. Батарея заряжается при движении (от ДВС) и торможении (рекуперация).

Это самый универсальный тип - здесь можно найти модели и очень экономичные, и с агрессивным характером, и с трансмиссией 4х4.

2. Подзаряжаемый гибрид (PHEV)

Есть большая батарея, которую можно заряжать от розетки. Такой гибрид способен проехать примерно 40 - 100 км на электричестве. В некоторых странах считается электромобилем, потому что, если регулярно заряжать батарею, можно обходиться практически без бензина.

Эти автомобили в первую очередь для бережливых людей, но цена их значительно выше других гибридов.

3. Мягкий гибрид (MHEV)

Небольшой электромотор только помогает бензиновому или дизельному двигателю при старте с места и ускорении в течение нескольких секунд. Батарея небольшая, чисто на электричестве автомобиль практически не ездит.

Это самый дешевый из гибридов . Владелец не всегда чувствует помощь электричества, во многом электромотор здесь использован для экологии - для снижения вредных выбросов.

Самые экономичные гибриды - какие они?

Учитывая особенности украинского рынка и условий эксплуатации, наиболее интересные для нас модели первого типа - обычные гибриды (HEV).

Они наиболее востребованы не только в нашей стране, но и по всему миру - например, занимают 34,5% рынка новых авто в ЕС. Ведь именно обычные гибриды (HEV) позволяют экономить горючее без необходимости менять привычный способ эксплуатации автомобиля.

При этом конструкторы создали несколько разных подтипов HEV.

Фото: рациональная схема последовательного гибрида дает наибольшую экономию топлива (nissan.ua)

Последовательный гибрид: почти "электричка"

К примеру, в популярном из-за своей экономичности (6,0 л/100 км) кроссовере Nissan X-Trail e-POWER использована так называемая последовательная гибридная схема (Series Hybrid).

Ее принципиальное отличие в том, что бензиновый двигатель не имеет механической связи с колесами, и он всегда работает в наиболее выгодном для экономии режиме.

Система состоит из нескольких основных элементов:

Бензиновый турбодвигатель 1.5 VC-Turbo с изменяющейся степенью сжатия;

Генератор, производящий электроэнергию, получая привод от бензинового мотора;

Электродвигатель, непосредственно приводящий в движение колеса.

Батарея

Бензиновый двигатель работает как генератор электроэнергии, и авто двигается на электротяге. То есть машина имеет все преимущества электромобиля - экономичность и легкость управления движением, но не имеет главных недостатков - ограниченного пробега и проблем с зарядкой.

Фактически, это электромобиль с собственной бензиновой электростанцией на борту.

Интересно, что гибридный Nissan X-Trail e-POWER может иметь и два электромотора, но об этом мы скажем ниже.

Кому рекомендуется . В целом схема последовательного привода, подобная "нисановскому" e-POWER, демонстрирует высокую топливную эффективность. 6,0 л/100 км – очень неплохой показатель для солидного 7-местного кроссовера-внедорожника.

И наибольшей экономии такие машины достигают в городском режиме движения - то есть там, где традиционно аппетит авто бывает самым большим.

Фото: в премиум-сегменте одна модель гибрида может иметь несколько типов силовой установки (lexus.com).

Последовательно-параллельный гибрид: хитрая механика

Другой способ построить гибридный привод - когда двигатели обоих типов могут двигать машину вперед. При этом бензиновый к тому же производит электроэнергию, приводя отдельный генератор.

К примеру, очень интересно реализован этот тип на премиальном Lexus RX 350h. У него есть:

Бензиновый двигатель 2,5л;

Два электродвигателя-генератора;

Планетарный механизм распределения мощности. Который одновременно и коробка передач, и узел, распределяющий и совмещающий потоки мощности между ДВС и двумя электромоторами-генераторами;

Батарея.

Изюминка этого повода, который материнская компания Toyota называла Hybrid Synergy Drive, как раз в узле распределения мощности (кстати, его изобретатель – харьковчанин Алексей Северинский).

Под управлением электроники планетарный механизм в нужные моменты направляет мощность бензинового мотора то на колеса, то на генератор или совсем отключает его. Одновременно этот же модуль подключает к колесам один электромотор и переводит в режим генерации второй.

Кому рекомендуется. Подобный тип привода имеет больше смысла на загородных трассах, когда работает по большей части ДВС. Его мощность сразу отправляется на колеса, без промежуточного превращения в электрическую энергию и передачи ее на электромотор.

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Параллельный гибрид

Как ни странно, еще один тип гибридного привода мы продемонстрируем снова на примере премиум-кроссовера Lexus RX, только на этот раз модели RX 500h. У него есть:

Мощный 2,4-литровый турбированный ДВС;

6-ступенчатая АКП;

Интегрированный в трансмиссию электромотор;

Батарея.

Компоновка трансмиссии напоминает классический автомобиль с ДВС, но между бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач расположен электромотор. Который отделен с обеих сторон сцеплениями.

Это позволяет:

Двигаться на бензиновом двигателе;

Двигаться исключительно на электротяге;

Двигаться на обоих двигателях одновременно, сочетая мощность ДВС и электромотора;

Передавать тягу на заднюю ось через отдельный электропривод (об этом также ниже).

Такая схема, помимо прочего, позволяет передавать большую мощность турбомотора прямо на ведущие колеса без больших потерь.

Кому рекомендуется. Lexus RX 500h - мощный спортивный гибрид, в котором экономия горючего уже не есть главной целью. Но этот тип также не предназначен исключительно для спорткаров. Хотя если вы ищете динамический гибрид с агрессивным характером, то, скорее всего, вы найдете его среди машин с агрегатом параллельного типа.

Фото: современный гибридные установки позволяют реализовать эффективную и экономичную систему полного привода (nissan.ua)

Гибриды и 4х4

Наличие мощной электрической системы у совершенных моделей гибридов позволяет наделить их особой схемой полного привода.

Так, в полноприводной версии Nissan X-Trail с индексом e-4ORCE по умолчанию передний электромотор приводит передние колеса, а для задних колес есть дополнительный электромотор - задний.

Между осями нет традиционного механического карданного вала, раздаточной коробки и дифференциала. Распределение тяги, важное для управляемости на скользкой поверхности, осуществляет электроника, управляя двумя электромоторами.

Полноприводная система е-4ORCE постоянно анализирует скорость вращения колес, сцепление с дорогой и поведение автомобиля в поворотах. Координируется не только тяга, но и торможение отдельных колес, что позволяет более точно контролировать поведение автомобиля.

Подобным образом устроена система 4х4 и на более дорогих "Лексусах". В них постоянно приводится в действие передняя ось, а когда нужно перейти в 4х4, активируется дополнительный задний электромотор, приводящий задний мост.

В заключение

Nissan e-POWER и подобные последовательные гибриды все время ездят как электромобили, а бензиновый двигатель у них работает на генератор, то есть в максимально благоприятном для себя режиме. Поэтому они максимально экономичны там, где машина часто ускоряется и замедляется.

Гибриды других типов - параллельные и последовательно-параллельные, как рассмотренные нами два более сложных Lexus RX, более близкие к классическим бензиновым машинам, так как имеют механическую связь ДВС с колесами.

Это позволяет передавать большую мощность без двойного преобразования энергии на скоростных режимах движения. Причем "младший" RX 350h - это автомобиль с приоритетом экономичности, а "взрослый" RX 500h делает акцент на динамике, потребляя на четверть (!) больше горючего.

А в целом можно порадоваться потребителю, который собирается в автосалон с конкретной целью приобрести гибрид. Выбирать можно будет не только по уровню экономичности, но и по тому, при каких условиях использования машины она достигается.