Топ-5 доступных ретромотоциклов, которые покорят любого коллекционера

Какой мотоцикл купить для коллекции

Вероятно, в отношении коллекционирования ретромотоциклов больше всего действует ностальгический мотив. Представители разных поколений имеют свои воспоминания и свои ассоциации с теми или иными моделями: "Такой был у моего отца", "Меня в детстве катали на таком", "Я на таком к девушкам ездил и ногу сломал"...

Здесь мы отобрали несколько моделей, которые вполне могут претендовать на роль героя таких воспоминаний - но при том это байки, характерные для своей эпохи и с технической точки зрения.

Фото: мокик "Верховина 6" производился во Львове (из открытых источников)

"Верховина 6" (1978 - 1982 гг.)

Если честно, все модели Львовского мотозавода не были мотоциклом, но для начала и мопед, и мокик - тоже хорошо. И сразу отметим, что найти для приобретения хорошую "Верховину" (хоть сохраненную, хоть хорошо отреставрированную) будет не легче, чем настоящий мотоцикл.

Итак, здесь мы предлагаем самую массовую из всех "Верховин" (выпущено более 1,1 млн.). Мокик почитался подростками, потому что имел яркую внешность и на длинном сиденье вмещал сразу двух юных байкеров. Мальчишки мечтали о специальной версии "Верховина-6 Спорт" - с поднятым к сиденью глушителем с тепловым экраном, задранным по-кроссовому крылом и перемычкой на руле. Двухтактный 50 кубовый моторчик выдавал 2,2 л.с. и легко разгонял аппарат до 50 км/ч, хотя мальчишки через одного заявляли, что не раз "клали стрелку" (спидометр мопедов был размечен до 60 км/ч).

Фото: мотоцикл М-72 среди прочего производился и на Киевском мотозаводе (wikipedia.org)

Мотоцикл М-72 (1941 - 1960 гг.)

Этот мотоцикл был разработан специально для нужд армии, поэтому в течение многих лет, вплоть до 1955-го, оставался недоступным для гражданского населения. Тогда М-72 был самым мощным мотоциклом, а благодаря боковому прицепу превосходил более легкие одноместные модели по функциональности.

На протяжении разных периодов М-72 изготавливали на пяти заводах, но чаще всего можно встретить послевоенные модели, собранные на киевском КМЗ (с 1951 года) или на Ирбитском заводе.

Наиболее ценными сегодня являются армейские модификации с дополнительным оборудованием: креплениями для боеприпасов и ЗИП, держателями для пулемета ДП. Стоит отметить, что эти элементы часто оказываются современными репликами, а не оригинальными деталями.

Фото: чехословацкая Jawa 350/354 была одной из доступных населению иномарок (wikipedia.org)

Jawa 350/354 (1955 - 1959 гг.)

Она же "Старушка", она же "Сливка". Эта модель - просто эталон мотопромышленности середины ХХ века, и не только в Чехословакии, но и в масштабах всей Европы. Стильный, надежный и комфортабельный мотоцикл чешского производства был доступен для покупки в Украине в магазинах сетей сельпо и спортоваров.

Это старейшая версия поколения Jawa, которые выпускались с 1955 по 1974 годы, имели народное название "Старушка" или "Сливка" и отличались внешне несколькими деталями. Найти именно первую версию Jawa 350/354 - задача не из легких, так что если вам попадется более поздняя модификация образца 1962 или 1964 года, присмотритесь и к ней.

Фото: CZ 472.5 по сравнению с "Явой" был более молодежным - не таким практичным, но легким и скоростным (wikipedia.org)

CZ 472.5 (1981 - 1985 гг.)

Одна из последних моделей "Чезетов", продававшихся в Украине, и в то же время - одна из самых совершенных технически. У украинских мотолюбителей CZ всегда ассоциировалась с выбором для настоящих ценителей, особенно среди молодежи, ведь мотоциклы этого поколения позиционировались как спортивные. Однако большинство юношей все же мечтали о "Яве".

Интересно, что при одинаковом двигателе CZ демонстрировал лучшую динамику - он был быстрее и стабильнее на высоких скоростях, в том числе более 120 км/ч.

Это достигалось благодаря уменьшению веса компонентов: даже рама была не дуплексной, а одинарной. Кроме того, модель предусматривала посадку водителя ближе к центру масс, что положительно влияло на управляемость. В то же время CZ 472.5 не предусматривал возможности установки бокового прицепа.

Фото: в принципе любой "Днепр" будет радовать поклонника ретротехники, но особенно ценятся модификации с ведущим колесом коляски (wikimedia.org)

МТ-12 (1978 - 1986 гг.)

Этот мотоцикл имел привод на два колеса - и это уже делало его уникальным. Потому что в те времена даже обычный "Днепр" было непросто приобрести без очереди, а полноприводный МТ сразу стал желанной мечтой для всех, кто имел дело с передвижением в сложных природных условиях.

Фактически, это гражданская версия армейского мотоцикла МВ-750М, который изготавливался на киевском заводе КМЗ в небольших партиях по заказу Министерства обороны.

Важной особенностью модели был нижнеклапанный двигатель объемом 750 см³. Хотя этот старомодный мотор сняли с гражданского производства еще в 1968 году, его оставили для военных машин - из-за простоты обслуживания и способности эффективно работать на тяжелых участках дороги.

Вывод

Вполне реально держать старый мотоцикл не просто как красивую коллекционную вещь, а как транспортное средство - на котором можно время от времени выезжать на прогулки.

Однако, в таком случае надо искать экземпляр с документами, чтобы не лишиться от своего раритета у первого же патрульного авто. И лучше тогда покупать более молодую модель - будет проще и с регулировками, и с настройками, и с поиском запчастей.