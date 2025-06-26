Топ-5 авто для большой семьи: идеальные для путешествий, детей и кучи багажа

Минивены и кроссоверы

Понятно, что первым типом авто, который приходит в голову при упоминании вместительной машины для большой семьи - минивэн в той или иной ипостаси. В этом сегменте есть модели более компактные - так называемые компактвены, и более габаритные - буквально минивены.

И первые, и вторые могут иметь по три ряда сидений, и общую вместимость до семи человек. Правда, в случае с компактвэнами при задействованном третьем ряду багажник будет символическим. И тот третий ряд в этом классе на самом деле удобен только для детей.

Второй возможный вариант для большой команды - кроссовер большого класса, тоже с третьим рядом сидений в багажнике. Для пассажиров этот вариант менее удобен, ведь планировка интерьера у таких машин не столь удобна. Например, у венов благодаря более вертикальной посадке и более широким возможностям трансформации часто есть возможность перемещения по салону во время движения.

Зато кроссовер, даже большого класса, чаще всего оказывается более состоятельным при выезде на природу или просто на плохой дороге. Наконец, автомобиль в форм факторе внедорожника воспринимается более солидным, представительным по сравнению с вэном.

Фото: VW Transporter в качестве семейного авто подойдет семье, которая накручивает много километров в полном составе (volkswagen-newsroom.com)

VW Transporter

Самая просторная машина в нашей подборке. Рекомендовать можно модели, начиная с поколения Т4 и до актуального на сегодня Т7, ведь они имеют схожую концепцию и частично - общие узлы.

Transporter отличается практичностью, выносливостью и запасом ресурса. Широкий выбор двигателей, как дизельных, так и бензиновых, вплоть до мощного VR6 с 235 л.с.

Существует в трех исполнениях: Transporter (фургон или грузопассажирский), Caravelle (микроавтобус), Multivan (микроавтобус особого комфорта). У большинства машин передний привод, но есть также версия 4Motion с 4х4. Доступны как "механика", так и "автомат", база бывает короткой или удлиненной, а крыша - низкой, средней или высокой.

Фото: Renault Scénic и Grand Scénic базируются на платформе легковых моделей и потому дешевле в содержании (media.renaultgroup.com)

Renault Scenic

Опять таки можно рассматривать Scenic любого из поколений вплоть до последнего неэлектрического, выпускавшегося до 2022 г. Выбор на рынке огромен, но стоит обратить внимание на машины двух-трех последних поколений.

Большинство моторов дизельные, и это надежные и очень экономные агрегаты. Относительно коробок передач - есть и механика, и автоматы, как полагается для авто этого класса.

С точки зрения нашей сегодняшней темы следует обратить внимание на модель Grand Scénic, которая имеет семь мест вместо пяти (такая была во втором, третьем и четвертом поколениях). Фактически Grand не просто удлиненная версия, а отдельный автомобиль, потому что имеет существенные отличия от короткого Scénic.

Фото: компактвэн Ford C-Max тоже имеет удлиненную версию Grand, а его фамильная особенность - острое, эмоциональное управление (media.ford.com)

Ford C-Max

Еще один компактвэн в нашей подборке. Модель C-Max первого поколения (2003-2009 гг.) лучше не выбирать, но исключительно из-за почтенного возраста большинства экземпляров, ведь сама по себе эта машина была интересна.

Стоит обратить внимание на удлиненный 7-местный вариант минивэна под названием Ford Grand C-Max, который появился во втором поколении модели.

В целом это практичный и доступный компактвэн, который кроме традиционных преимуществ такого формата предлагает еще и приятную управляемость: рулевое управление у него точное и чувствительное, что понравится активным водителям.

Линейка силовых агрегатов включает как бензиновые, так и дизельные двигатели, а также есть варианты с гибридными установками разных типов. В частности, Plug-in гибрид способен преодолевать до 40 км на электротяге.

Одним из преимуществ является то, что модель официально продавалась в Украине, поэтому на рынке можно найти экземпляры с небольшим пробегом и прозрачной историей обслуживания. Но следует иметь в виду, что самые новые экземпляры чаще всего импортированы из США.

Фото: Hyundai Santa Fe воспринимается не столько как семейный автомобиль, сколько как представительский внедорожник (https://www.hyundai.news)

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe выпускался в четырех поколениях, отличался надежностью и долговечностью, и был популярен на многих рынках. Следовательно, в Украине можно подобрать эту модель в различных исполнениях.

В частности, в двух последних поколениях машина имела дополнительное исполнение с длинной базой, при том что 7-местный салон мог быть и в короткобазной модификации. Обратите внимание, что некоторые комплектации Santa Fe с тремя рядами сидений были 6-местными.

Гамма двигателей довольно скромная, но у корейца всегда был и бензиновый мотор, и дизель. Имейте в виду, что Santa Fe последнего, четвертого поколения (2018-2024 гг.) на украинский вторичный рынок попадают из Кореи и Америки.

Фото: Toyota Highlander, особенно версия Grand Highlander, за функционалом вплотную приблизился к компактвэну (pressroom.toyota.com)

Toyota Highlander

Большой японский кроссовер во всех поколениях имел модификацию с тремя рядами сидений и семью местами. А в третьем поколении (с 2013 г.) появилась и 8-местная конфигурация салона. Кроме того, Toyota Highlander - один из немногих автомобилей, который имеет достойный багажник позади третьего ряда сидений.

В разные годы модель предлагалась с типом трансмиссии на выбор - как с полным приводом, так и с передним. При том от самой первой генерации Highlander имел модификацию с гибридной силовой установкой - еще тогда, когда это не было общим трендом.

Для украинского рынка будет актуальным напомнить, что с 2023 г. за океаном появился Grand Highlander. Это автомобиль на той же платформе, но с совершенно другим внешним и внутренним стилем, а главное - больше по всем габаритам.

Вывод

Выбор вместительных автомобилей на нашем рынке, мы бы сказали, неограниченно широк. Причем не только в смысле функционала, но и в смысле технического состояния и цены - ведь каждая из представленных в нашей подборке моделей доступна в стране в нескольких поколениях.