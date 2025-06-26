Топ-5 авто для великої сім’ї: ідеальні для подорожей, дітей і купи багажу

Мінівени і кросовери

Зрозуміло, що першим типом авто, що спадає на думку при згадці місткої машини для великої сім’ї - мінівен у тій чи іншій іпостасі. В цьому сегменті є моделі більш компактні - так звані компактвени, і більш габаритні - буквально мінівени.

І перші, і другі можуть мати по три ряди сидінь, і загальну місткість до семи осіб. Щоправда, у випадку з компактвенами при задіяному третьому ряді багажник буде символічним. І той третій ряд у цьому класі насправді зручний тільки для дітей.

Другий можливий варіант для великої команди - кросовер великого класу, теж з третім рядом сидінь у багажнику. Для пасажирів цей варіант менш зручний, адже планування інтер’єру у таких машин не таке зручне. Наприклад, у венів завдяки більш вертикальній посадці і ширшим можливостям трансформації часто є можливість переміщення по салону під час руху.

Натомість кросовер, навіть великого класу, найчастіше виявляється більш спроможним при виїзді на природу або просто на поганій дорозі. Нарешті, автомобіль у форм факторі позашляховика сприймається більш поважним, представницьким у порівнянні з веном.

Фото: VW Transporter в якості сімейного авто підійде родині, яка накручує багато кілометрів у повному складі (volkswagen-newsroom.com)

VW Transporter

Найбільш простора машина у нашій добірці. Рекомендувати можна моделі, починаючи з покоління Т4 і до актуального на сьогодні Т7, адже вони мають схожу концепцію та й частково - спільні вузли.

Transporter вирізняється практичністю, витривалістю та запасом ресурсу. Широкий вибір двигунів, як дизельних, так і бензинових, аж до потужного VR6 із 235 к.с.

Існує в трьох виконаннях: Transporter (фургон або вантажопасажирський), Caravelle (мікроавтобус), Multivan (мікроавтобус високого комфорту). У більшості машин передній привід, але є також версія 4Motion із 4х4. Доступні як "механіка", так і "автомат", база буває короткою чи подовженою, а дах - низьким, середнім або високим.

Фото: Renault Scénic та Grand Scénic базуються на платформі легкових моделей і тому дешевші в утриманні (media.renaultgroup.com)

Renault Scenic

Знов таки можна розглядати Scenic будь-якого з поколінь аж до останнього неелектричного, що випускався до 2022 р. Вибір на ринку величезний, але варто звернути увагу на машини двох-трьох останніх поколінь.

Більшість моторів дизельні, і це надійні й дуже економні агрегати. Щодо коробок передач - є і механіка, і автомати, як годиться для авто цього класу.

З точки зору нашої сьогоднішньої теми слід звернути увагу на модель Grand Scénic, яка має сім місць замість п'яти (така була у другому, третьому та четвертому поколіннях). Фактично Grand не просто подовжена версія, а окремий автомобіль, бо має суттєві відмінності від короткого Scénic.

Фото: компактвен Ford C-Max теж має подовжену версію Grand, а його фамільна особливість - гостре, емоційне управління (media.ford.com)

Ford C-Max

Ще один компактвен у нашій добірці. Модель C-Max першого покоління (2003-2009 рр.) краще не обирати, але виключно через поважний вік більшості екземплярів, адже сама по собі ця машина була цікава.

Варто звернути увагу на подовжений 7-місний варіант мінівену під назвою Ford Grand C-Max, який з’явився у другому поколінні моделі.

В цілому це практичний і доступний компактвен, який окрім традиційних переваг такого формату пропонує ще й приємну керованість: рульове управління в нього точне й чутливе, що сподобається активним водіям.

Лінійка силових агрегатів охоплює як бензинові, так і дизельні двигуни, а також є варіанти з гібридними установками різних типів. Зокрема, Plug-in гібрид здатен долати до 40 км на електротязі.

Однією з переваг є те, що модель офіційно продавалась в Україні, тому на ринку можна знайти примірники з невеликим пробігом і прозорою історією обслуговування. Але слід мати на увазі, що найновіші екземпляри найчастіше імпортовані з США.

Фото: Hyundai Santa Fe сприймається не стільки як сімейне авто, скільки як представницький позашляховик (https://www.hyundai.news)

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe випускався у чотирьох поколіннях, відрізнявся надійністю і довговічністю, і був популярний на багатьох ринках. Відтак, в Україні можна підібрати цю модель у різних виконаннях.

Зокрема, у двох останніх поколіннях машина мала додаткове виконання з довгою базою, при тому що 7-місний салон міг бути і в короткобазній модифікації. Зверніть увагу, що деякі комплектації Santa Fe з трьома рядами сидінь були 6-місними.

Гама двигунів доволі скромна, але у корейця завжди був і бензиновий мотор, і дизель. Майте на увазі, що Santa Fe останнього, четвертого покоління (2018-2024 рр.) на український вторинний ринок потрапляють з Кореї і Америки.

Фото: Toyota Highlander, а особливо версія Grand Highlander, за функціоналом впритул наблизився до компактвена (pressroom.toyota.com)

Toyota Highlander

Великий японський кросовер в усіх поколіннях мав модифікацію з трьома рядами сидінь і сімома місцями. А в третьому поколінні (з 2013 р.) з’явилася і 8-місна конфігурація салону. Крім того, Toyota Highlander - один з небагатьох автомобілів, який має гідний багажник позаду третього ряду сидінь.

В різні роки модель пропонувалася з типом трансмісії на вибір - як з повним приводом, так і з переднім. При тому від самої першої генерації Highlander мав модифікацію з гібридною силовою установкою - ще тоді, коли це не було загальним трендом.

Для українського ринку буде актуальним нагадати, що з 2023 р. за океаном з’явився Grand Highlander. Це автомобіль на тій самій платформі, але з зовсім іншим зовнішнім та внутрішнім стилем, а головне - більший за усіма габаритами.

Висновок

Вибір містких автомобілів на нашому ринку, ми б сказали, необмежено широкий. Причому не тільки в розумінні функціоналу, а й в сенсі технічного стану і ціни - адже кожна з представлених у нашій добірці моделей доступна в країні у кількох поколіннях.