Топ-3 военных авто, которые производили в Украине: вы о них точно не слышали

Для изготовления военных автомобилей нечасто строят специальные предприятия. Так же и в Украине технику армейского назначения производили на обычных автозаводах. Не пригодилась бы она и в наше время?
Об амфибии, автобусе и тракторе 4х4, которые имели военное назначение и изготавливались на территории Украины, читайте в материале РБК-Украина.
Машина, предназначенная для двух стихий и известная также как БАВ (Большой Автомобиль Водоплавающий), была настоящим техническим чудом.
Имея грузоподъемность в 3 тонны, транспортер ДАЗ-485 мог двигаться со скоростью 73 км/ч по дорогам, легко преодолевать бездорожье благодаря трансмиссии 6х6, лебедке для самовытаскивания и возможности регулировки давления в шинах.
Автомобиль, который вообще базировался на шасси грузовика ЗИЛ-151, мог передвигаться по воде со скоростью 11 км/ч, что и сегодня является достойным результатом для амфибий такого класса.
Машину изготавливали на трех заводах и она служила в армии более 25 лет. Несмотря на то, что ее создали в Днепропетровске (теперь - г. Днепр), мало кто знает о ее украинском происхождении, ведь всю карьеру она носила названия БАВ или ЗИЛ-485.
Нюанс в том, что в определенный момент автомобильный завод ДАЗ, где машину спроектировали и испытывали, был переориентирован на производство ракет и превратился в "Южмаш". Выпуск же амфибий передали другим предприятиям.
Автобусы моделей ЛАЗ-965, которые использовались на пригородных маршрутах (варианты Е - 1963 г., М - 1969 г. и Н - 1974 г.), планировали привлекать в случае масштабного военного конфликта - как санитарный транспорт.
Однако узкие входные двери салона затрудняли загрузку носилок с ранеными. Поэтому определенное количество таких автобусов было дополнительно оснащено небольшой дверцей на передней торцевой части кузова, что позволяло загружать носилки напрямую в салон.
Интересно, что даже не все водители знали об этой конструктивной особенности. Между тем, в некоторые годы все автобусы ЛАЗ-695Н поступали с завода с такими дверцами и уже укомплектованными носилками и специальными трехъярусными стойками в салон.
Во время учений по гражданской обороне существовали четкие нормативы по замене сидений на эти стойки, а водители должны были регулярно проверять болты крепления, чтобы избежать трудностей при монтаже.
Распространенный сельскохозяйственный трактор Т-150К с приводом на все четыре колеса был доработан в военную версию. И получился Т-155, легкий тягач, приспособленный для буксировки тяжелых объектов - от сломанных танков до тяжелых самолетов-бомбардировщиков.
Но, вероятно, больше всего этот армейский трактор был известен в версии полковой землеройной машины ПЗМ-2. Которая, например, была способна рыть окопы со скоростью до 180 метров в час.
Ее главный инструмент - цепной копатель, похожий на гигантскую бензопилу, который выбрасывает землю с помощью ротора. Уникальность ПЗМ-2 - она не боится непогоды: копает землю даже в мороз или под дождем, когда остальная техника буксует. За это отвечает мощная лебедка на 5 тонн.
А сегодня некоторые из упомянутых армейских машин, насколько нам известно, все еще находятся на службе. Правда, амфибий это не касается, потому что поддерживать в ходовом состоянии такую экзотику сегодня было бы непросто.
Кроме того, каждая из этих машин является интересным примером того, как можно доступным (или относительно доступным) способом превратить гражданский транспорт в военную технику.
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При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Коммерческие автомобили".