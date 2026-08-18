Тест-драйв Mitsubishi L200: большой пикап с экономным "сердцем"

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На разных рынках Mitsubishi L200 имеет три варианта кабины. Речь об однорядной Single Cab, "полуторной" Club Cab и двухрядной Double Cab.

Речь об однорядной Single Cab, "полуторной" Club Cab и двухрядной Double Cab. Главная особенность салона пикапа – это значительно улучшенная шумоизоляция. Даже на трассе, на скорости 110-120 км/ч, двигатель и трансмиссию едва слышны.

на трассе, на скорости 110-120 км/ч, двигатель и трансмиссию едва слышны. Пикап может быть вполне экономным. Да, по трассе аппетит машины варьировался от 7 до 8 литров на 100 км пробега.

Пикап выразительных форм

Заигрывания с обтекаемыми формами и мягкими линиями остались в прошлом: новый L200 стал более "квадратным" и грубым. Лобовое стекло установлено ближе к вертикали, более крупными и массивными стали многие элементы, включая дверные ручки, подножки и даже лючок топливного бака (он по-прежнему вмещает 75 литров).

Премьера нового пикапа состоялась около двух лет назад на малой родине модели в Таиланде, где расположен главный завод. На местном рынке L200 продается под названием Mitsubishi Triton.

Новый пикап полностью разработан компанией Mitsubishi Motors, ведь за ней закреплен этот сегмент рынка внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В гамме по-прежнему есть три варианта кабины – однорядная Single Cab, "полуторная" Club Cab и двухрядная Double Cab. При этом новинка стала заметно больше предшественника. К примеру, колесная база выросла сразу на 130 мм – до 3130 мм. Размеры единственной доступной на нашем рынке версии с двухрядной кабиной и полным приводом таковы: длина – 5360 мм (плюс 135 мм), ширина – 1930 мм (плюс 115 мм), высота – 1815 мм (плюс 40 мм).

В конструкции кузова использованы сверхвысокостойкие стали (до 1180 МПа в порогах передней двери), поэтому он оказался более легким. Рамная конструкция сохранена, но новая рама сделана из более крепкой стали и имеет увеличенное сечение лонжеронов (плюс 65%). Жесткость рамы на изгиб стала выше на 40%, а жесткость на кручение выросла на 60%.

Высота скачивания стала меньше на 45 мм (теперь 820 мм), но другие размеры грузовой платформы фактически не изменились. Удобно, что по бокам заднего бампера встроены мощные подножки, соединенные непосредственно с лонжеронами рамы и выдерживающие массу человека.

Настоящая тишина

С первого взгляда становится понятным, что салон стал более просторным и более дорогим – с расширенной мягкой отделкой и более качественным пластиком. К счастью для любителей олдскула, на этот раз обошлось без радикальной цифровизации: L200 сохранил аналоговые приборы, "физическо-кнопочный" пульт климат-контроля и традиционный селектор автоматической трансмиссии.

Водительское кресло довольно широкое и простое по форме, но при этом неплохо держит спину в дульной дороге. На втором ряду – почти ровный диван. Интересно, что на потолке установлены дополнительные воздуховоды вентиляции для пассажиров сзади.

По мнению нашей редакции, главная фишка салона новой "Эльки" – это значительно улучшившаяся шумоизоляция. Даже на трассе, на скорости 110-120 км/ч, двигатель и трансмиссию едва слышны.

При этом может показаться, что сам мотор стал тише, а в салоне почти ничего не изменилось. Но нет – даже на холостых оборотах возле авто дизельный двигатель хорошо слышен, а вот внутри – тишина.

Места для мелочи, два емких "бардачка", огромные карманы в картах дверей, немалый центральный подлокотник, хотя и без возможности изменить его позицию – это вполне легкие и удобные фишки. Среди заметных недостатков в салоне – это простенькое, хоть и не перегруженное излишней информацией.

Дизель умеет экономить

Под капотом японского пикапа установлен модернизированный двигатель 4N16. У него знакомый рабочий объем в 2,4 л. Герой нашего теста имеет в своем арсенале 204 л. мощности и 470 Нм максимального крутящего момента.

При этом за неделю знакомства авто показало, что может быть вполне экономным. Так, по трассе аппетит машины варьировался от 7 до 8 литров на 100 км пробега в зависимости от скорости и количества обгонов на маршруте. По городу же можно уложиться в 8-9 литров дизельного топлива на каждые 100 км.

Архитектура шасси прежняя, но сами подвески другие. В передней пружинной крепи верхних рычагов смещено вверх, это позволило увеличить ход подвески на 20 мм. Позади по-прежнему неразрезной мост на рессорах плюс барабанные тормоза.

Коробки передач – бывший шестиступенчатый "автомат". Одна из фишек авто – это фирменная трансмиссия Super Select 4WD-II. Это еще одна итерация неизменного полного привода с возможностью отключения передней оси.

На авто установлен межосевой дифференциал повышенного трения, по умолчанию распределяющий тягу в пропорции 40:60 (в пользу задней оси), но имеющий жесткую блокировку. Новинка – система AYC (Active Yaw Control), которая на бездорожье подтормаживает внутреннее переднее колесо для уменьшения радиуса поворота.

В общем, невзирая на большие габариты, L200 удивил в городе. Руль легкий, а радиус разворота 6 метров позволяет маневрировать без особого труда. На трассе пикап демонстрирует уверенный разгон, а на бездорожье отличную тягу даже на резине.

Подвеска стала более мягкой благодаря новым рессорам, а точки крепления поперечных рычагов изменили увеличение хода подвески. В результате L200 сочетает комфорт SUV с возможностями настоящей "рабочей лошади".

Еще одно важное нововведение – электрический усилитель руля, позволивший внедрить адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.