Тест-драйв Mitsubishi L200: великий пікап з економним "серцем"

З новим поколінням Mitsubishi L200 відзначає 45-річчя: за цей час світ побачило кілька мільйонів машин п’яти поколінь, які офіційно продавалися більш ніж у 150 країнах.
РБК-Україна розповідає, що змінилось у пікапі шостого покоління порівняно з попередником, та скільки коштує герой нашого тесту.
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Загравання з обтічними формами та м’якими лініями залишилися в минулому: новий L200 став більш "квадратним" та брутальним. Лобове скло встановлено ближче до вертикалі, більшими і масивнішими стали багато елементів, включаючи дверні ручки, підніжки і навіть лючок паливного бака (він, як і раніше, вміщує 75 літрів).
Прем’єра нового пікапа відбулася вже близько двох років тому на малій батьківщині моделі в Таїланді, де розташований головний завод. На місцевому ринку L200 продається за назвою Mitsubishi Triton.
Новий пікап повністю розроблений компанією Mitsubishi Motors, адже за нею закріплений цей сегмент ринку всередині альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.
У гамі, як і раніше, є три варіанти кабіни – однорядна Single Cab, "полуторна" Club Cab і дворядна Double Cab. При цьому новинка стала помітно більшою за попередника. Наприклад, колісна база зросла одразу на 130 мм – до 3130 мм. Розміри єдиної доступної на нашому ринку версії з дворядною кабіною та повним приводом такі: довжина – 5360 мм (плюс 135 мм), ширина – 1930 мм (плюс 115 мм), висота – 1815 мм (плюс 40 мм).
У конструкції кузова використані надвисокотриві сталі (до 1180 МПа в порогах передніх дверей), тому він виявився легшим. Рамна конструкція збережена, але нова рама зроблена з більш міцної сталі і має збільшений переріз лонжеронів (плюс 65%). Жорсткість рами на вигин стала вищою на 40%, а жорсткість на кручення зросла на 60%.
Висота завантажування стала менше на 45 мм (тепер 820 мм), але інші розміри вантажної платформи фактично не змінились. Зручно, що з боків заднього бампера вбудовані потужні підніжки, які з’єднані безпосередньо з лонжеронами рами і витримують масу людини.
З першого погляду стає зрозумілим, що салон став просторішим і дорожчим – з розширеною м’якою обробкою та якіснішим пластиком. На щастя для любителів олдскулу, цього разу обійшлося без радикальної цифровізації: L200 зберіг аналогові прилади, "фізично-кнопковий" пульт клімат-контролю і традиційний селектор автоматичної трансмісії.
Водійське крісло доволі широке і ніби просте за формою, але при цьому непогано тримає спину у дульній дорозі. На другому ряду – майже рівний диван. Цікаво, що на стелі встановлені додаткові повітроводи вентиляції для пасажирів позаду.
На думку нашої редакції, головна фішка салону нової "Ельки" – це значно покращена шумоізоляція. Навіть на трасі, на швидкості 110-120 км/год, двигун та трансмісію ледве чутно.
При цьому може здатись, що сам мотор став тихшим, а у салоні майже нічого не змінилось. Але ні – навіть на холостих обертах біля авто дизельний двигун добре чути, а от всередині – тиша.
Місця для дріб’язку, два ємних "бардачка", величезні кишені в картах дверей, чималий центральний підлокітник, хоча і без можливості змінити його позицію – це цілком легкові та зручні фішки. Серед помітних недоліків у салоні – це простеньке, хоч і не перевантажене зайвою інформацією.
Під капотом японського пікапа встановлений модернізований двигун 4N16. Він має знайомий робочий об’єм у 2,4 л. Герой нашого тесту має у своєму арсеналі 204 к.с. потужності та 470 Нм максимального крутного моменту.
При цьому за тиждень знайомства авто показало, що може бути цілком економним. Так, по трасі апетит машини варіювався від 7 до 8 літрів на 100 км пробігу, залежно від швидкості і кількості обгонів на маршруті. По місту ж можна вкластись у 8-9 літрів дизельного палива на кожні 100 км.
Архітектура шасі колишня, але самі підвіски інші. У передньої пружинної кріплення верхніх важелів зміщене вгору, це дозволило збільшити хід підвіски на 20 мм. Позаду, як і раніше, нерозрізний міст на ресорах плюс барабанні гальма.
Коробки передач – колишній шестиступінчатий "автомат". Одна з фішок авто – це фірмова трансмісія Super Select 4WD-II. Це чергова ітерація постійного повного приводу з можливістю відключення передньої осі.
На авто встановлено міжосьовий диференціал підвищеного тертя, який за умовчанням розподіляє тягу в пропорції 40:60 (на користь задньої осі), але має жорстке блокування. Новинка – система AYC (Active Yaw Control), яка на бездоріжжі підгальмовує внутрішнє переднє колесо для зменшення радіусу повороту.
Загалом, незважаючи на великі габарити, L200 здивував у місті. Кермо легке, а радіус розвороту 6 метрів дозволяє маневрувати без особливих зусиль. На трасі пікап демонструє впевнений розгін, а на бездоріжжі відмінну тягу навіть на стокове гумі.
Підвіска стала більш м’якою завдяки новим ресорам, а точки кріплення поперечних важелів змінили збільшення ходу підвіски. В результаті L200 поєднує комфорт SUV з можливостями справжнього "робочого коня".
Ще одне важливе нововведення – електричний підсилювач керма, який дозволив впровадити адаптивний круїз-контроль із функцією утримання у смузі.
Новий пікап Mitsubishi L200 став помітно зручнішим, просторішим і нарешті отримав сучасний дизайн. Інженери серйозно переробили салон та електроніку, а також суттєво покращили плавність ходу, досягнувши справді вражаючого рівня комфорту.
Крім того, новий двигун забезпечує пікапу відчутно кращу паливну економічність, що дозволить власникам істотно зменшити витрати під час щоденних поїздок.
На українському ринку японський пікап доступний у трьох виконаннях: Invite, Intense й Ultimate. Перше виконання доступне лише з "механікою", і коштує від 1 949 000 гривень, дві дорожчі версії бувають лише з "автоматом", і оцінені відповідно у 1 995 000 та 2 199 000 гривень. Герой нашого тесту - в максимальній, "ультимативній" версії.