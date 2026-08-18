Тест-драйв Mitsubishi L200: великий пікап з економним "серцем"

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На різних ринках Mitsubishi L200 має три варіанти кабіни. Мова про однорядну Single Cab, "полуторну" Club Cab і дворядну Double Cab.

Мова про однорядну Single Cab, "полуторну" Club Cab і дворядну Double Cab. Головна особливість салону пікапа – це значно покращена шумоізоляція. Навіть на трасі, на швидкості 110-120 км/год, двигун та трансмісію ледве чутно.

на трасі, на швидкості 110-120 км/год, двигун та трансмісію ледве чутно. .Пікап може бути цілком економним. Так, по трасі апетит машини варіювався від 7 до 8 літрів на 100 км пробігу.

Пікап виразних форм

Загравання з обтічними формами та м’якими лініями залишилися в минулому: новий L200 став більш "квадратним" та брутальним. Лобове скло встановлено ближче до вертикалі, більшими і масивнішими стали багато елементів, включаючи дверні ручки, підніжки і навіть лючок паливного бака (він, як і раніше, вміщує 75 літрів).

Прем’єра нового пікапа відбулася вже близько двох років тому на малій батьківщині моделі в Таїланді, де розташований головний завод. На місцевому ринку L200 продається за назвою Mitsubishi Triton.

Новий пікап повністю розроблений компанією Mitsubishi Motors, адже за нею закріплений цей сегмент ринку всередині альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

У гамі, як і раніше, є три варіанти кабіни – однорядна Single Cab, "полуторна" Club Cab і дворядна Double Cab. При цьому новинка стала помітно більшою за попередника. Наприклад, колісна база зросла одразу на 130 мм – до 3130 мм. Розміри єдиної доступної на нашому ринку версії з дворядною кабіною та повним приводом такі: довжина – 5360 мм (плюс 135 мм), ширина – 1930 мм (плюс 115 мм), висота – 1815 мм (плюс 40 мм).

У конструкції кузова використані надвисокотриві сталі (до 1180 МПа в порогах передніх дверей), тому він виявився легшим. Рамна конструкція збережена, але нова рама зроблена з більш міцної сталі і має збільшений переріз лонжеронів (плюс 65%). Жорсткість рами на вигин стала вищою на 40%, а жорсткість на кручення зросла на 60%.

Висота завантажування стала менше на 45 мм (тепер 820 мм), але інші розміри вантажної платформи фактично не змінились. Зручно, що з боків заднього бампера вбудовані потужні підніжки, які з’єднані безпосередньо з лонжеронами рами і витримують масу людини.

Справжня тиша

З першого погляду стає зрозумілим, що салон став просторішим і дорожчим – з розширеною м’якою обробкою та якіснішим пластиком. На щастя для любителів олдскулу, цього разу обійшлося без радикальної цифровізації: L200 зберіг аналогові прилади, "фізично-кнопковий" пульт клімат-контролю і традиційний селектор автоматичної трансмісії.

Водійське крісло доволі широке і ніби просте за формою, але при цьому непогано тримає спину у дульній дорозі. На другому ряду – майже рівний диван. Цікаво, що на стелі встановлені додаткові повітроводи вентиляції для пасажирів позаду.

На думку нашої редакції, головна фішка салону нової "Ельки" – це значно покращена шумоізоляція. Навіть на трасі, на швидкості 110-120 км/год, двигун та трансмісію ледве чутно.

При цьому може здатись, що сам мотор став тихшим, а у салоні майже нічого не змінилось. Але ні – навіть на холостих обертах біля авто дизельний двигун добре чути, а от всередині – тиша.

Місця для дріб’язку, два ємних "бардачка", величезні кишені в картах дверей, чималий центральний підлокітник, хоча і без можливості змінити його позицію – це цілком легкові та зручні фішки. Серед помітних недоліків у салоні – це простеньке, хоч і не перевантажене зайвою інформацією.

Дизель вміє економити

Під капотом японського пікапа встановлений модернізований двигун 4N16. Він має знайомий робочий об’єм у 2,4 л. Герой нашого тесту має у своєму арсеналі 204 к.с. потужності та 470 Нм максимального крутного моменту.

При цьому за тиждень знайомства авто показало, що може бути цілком економним. Так, по трасі апетит машини варіювався від 7 до 8 літрів на 100 км пробігу, залежно від швидкості і кількості обгонів на маршруті. По місту ж можна вкластись у 8-9 літрів дизельного палива на кожні 100 км.

Архітектура шасі колишня, але самі підвіски інші. У передньої пружинної кріплення верхніх важелів зміщене вгору, це дозволило збільшити хід підвіски на 20 мм. Позаду, як і раніше, нерозрізний міст на ресорах плюс барабанні гальма.

Коробки передач – колишній шестиступінчатий "автомат". Одна з фішок авто – це фірмова трансмісія Super Select 4WD-II. Це чергова ітерація постійного повного приводу з можливістю відключення передньої осі.

На авто встановлено міжосьовий диференціал підвищеного тертя, який за умовчанням розподіляє тягу в пропорції 40:60 (на користь задньої осі), але має жорстке блокування. Новинка – система AYC (Active Yaw Control), яка на бездоріжжі підгальмовує внутрішнє переднє колесо для зменшення радіусу повороту.

Загалом, незважаючи на великі габарити, L200 здивував у місті. Кермо легке, а радіус розвороту 6 метрів дозволяє маневрувати без особливих зусиль. На трасі пікап демонструє впевнений розгін, а на бездоріжжі відмінну тягу навіть на стокове гумі.

Підвіска стала більш м’якою завдяки новим ресорам, а точки кріплення поперечних важелів змінили збільшення ходу підвіски. В результаті L200 поєднує комфорт SUV з можливостями справжнього "робочого коня".

Ще одне важливе нововведення – електричний підсилювач керма, який дозволив впровадити адаптивний круїз-контроль із функцією утримання у смузі.