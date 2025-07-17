Tesla Model Y получит удлиненную версию: в чем ее главная особенность

Тизеры новой Model Y они стали известны благодаря базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Так, длина будет составлять 4976 миллиметров, ширина - 1920 миллиметров, высота - 1668 миллиметров, а колесная база - 3040 миллиметров, что на 150 больше, чем у обычного электромобиля. Шестиместный вариант прибавит и в весе: снаряженная масса вырастет на 96 килограммов и превысит две тонны, достигнув 2088 килограммов.

Техническая составляющая

В состав силовой установки войдут два электромотора: передний выдает 193 силы, а задний - 269 сил. Пиковая отдача установки составит 456 сил - на шесть больше, чем у обычного варианта. Пока что это единственный зафиксированный в базе MIIT вариант.

Указана и максимальная скорость - 201 километр в час, а вот емкости батареи традиционно нет. Указывается лишь, что автомобиль получит трехкомпонентный аккумулятор NMC (никель-марганец-кобальт) от LG.