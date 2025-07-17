Tesla Model Y отримає подовжену версію: у чому її головна особливість

Тизери нової Model Y вони стали відомі завдяки базі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Так, довжина становитиме 4976 міліметрів, ширина – 1920 міліметрів, висота – 1668 міліметрів, а колісна база – 3040 міліметрів, що на 150 більше, ніж у звичайного електромобіля. Шестимісний варіант додасть і у вазі: споряджена маса зросте на 96 кілограмів і перевищить дві тони, досягнувши 2088 кілограмів.

Технічна складова

До складу силової установки увійдуть два електромотори: передній видає 193 сили, а задній – 269 сил. Пікова віддача установки складе 456 сил – на шість більше, ніж у звичайного варіанта. Поки що це єдиний зафіксований у базі MIIT варіант.

Вказано і максимальну швидкість – 201 кілометр на годину, а ось ємності батареї традиційно немає. Зазначається лише, що автомобіль отримає трикомпонентний акумулятор NMC (нікель-марганець-кобальт) від LG.