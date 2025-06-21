Техосмотр не возвращают, но есть нюанс: что срочно должен проверить каждый водитель

Если бы обязательный технический осмотр вернули в наши дни, около половины машин не прошли бы его с первого раза. Что придется исправлять владельцам и почему для этого не следует ждать возвращения техосмотра?
О том, какие технические проблемы придется исправлять автовладельцу в случае возвращения техосмотра, читайте в материале РБК-Украина.
До 2012 года, когда в Украине отменили так называемый обязательный технический контроль (ОТК) для частного транспорта, который не используется в коммерческих целях, машины проверяли по довольно строгим требованиям украинских стандартов и норм.
Кое в чем эти требования даже превышали нормы немецкого технического института TUV, который проводит техосмотр для машин немецких граждан.
Честно говоря, о точном перечне и уровне требований вспоминать сейчас смысла нет, однако на основании известных базовых документов ясно, что во время техосмотра будут проверять:
Фото: луч фар – один из тех важных параметров, которые должны быть безупречны независимо от наличия технического осмотра (Philips)
Уместно будет напомнить, что с 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу новые правила обязательного технического контроля, которые существенно меняют саму процедуру.
Вот несколько ключевых нововведений:
Заботясь (или не заботясь) о соответствии своего авто требованиям ОТК, следует понимать, что машина должна быть в порядке независимо от строгого контроля со стороны государства.
Ведь неисправные агрегаты, узлы и системы означают риск ДТП со всеми возможными печальными последствиями. А значит, автомобиль следует поддерживать в надлежащем состоянии, и упомянутые выше требования будут владельцу напоминанием, на что следует обращать внимание в первую очередь.
Также в наших публикациях недавно шла речь о том, каким образом самостоятельно провести диагностику двигателя своего авто.
Недавно мы делились информацией о том, когда следует регистрировать ГБО на автомобиле.
А о том, как самостоятельно проверять тормоза автомобиля, мы рассказывали в нашем отдельном материале.
При подготовке статьи были использованы материалы TUV Nord, Правил дорожного движения (п. 31) Украины, ДСТУ-3649:2010 "Колесные транспортные средства", Постановление Кабмина № 137 от 30.01.2012 г. и Приказ Мининфраструктуры № 710 от 26.11.2012.