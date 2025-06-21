Техогляд не повертають, але є нюанс: що терміново має перевірити кожен водій

Що перевіряють під час обов’язкового техогляду

До 2012 року, коли в Україні скасували так званий обов’язковий технічний контроль (ОТК) для приватного транспорту, який не використовується у комерційних цілях, машини перевіряли за доволі суворими вимогами українських стандартів та норм.

Де в чому ці вимоги навіть перевищували норми німецького технічного інституту TUV, який проводить техогляд для машин німецьких громадян.

Відверто кажучи, про точний перелік та рівень вимог говорити зараз сенсу немає, проте на підставі відомих базових документів ясно, що під час техогляду будуть перевіряти:

Документи : перевірка свідоцтва про реєстрацію, номерів кузова, особистих даних власника або користувача авто.

: перевірка свідоцтва про реєстрацію, номерів кузова, особистих даних власника або користувача авто. Система вихлопу : дотримання норм токсичності згідно з екостандартами відповідно заводського статусу мато (інакше кажучи, її року випуску - Євро-3, Євро-5 тощо). Для цього в авто мають бути на своїх місцях каталітичні нейтралізатори, лямбда-зонди, сажовий фільтр (дизель). На українських автовласників тут чекають проблеми.

: дотримання норм токсичності згідно з екостандартами відповідно заводського статусу мато (інакше кажучи, її року випуску - Євро-3, Євро-5 тощо). Для цього в авто мають бути на своїх місцях каталітичні нейтралізатори, лямбда-зонди, сажовий фільтр (дизель). На українських автовласників тут чекають проблеми. Гальма : мають спрацьовувати синхронно та з нормованою ефективністю. Було, що ДСТУ навіть регламентував швидкість спрацювання гальм.

: мають спрацьовувати синхронно та з нормованою ефективністю. Було, що ДСТУ навіть регламентував швидкість спрацювання гальм. Колеса : шини та диски повинні відповідати рекомендованим виробником параметрам. Тут теж можуть бути проблеми, адже нерідні "титани" прикрашають мало не кожне друге українське авто.

: шини та диски повинні відповідати рекомендованим виробником параметрам. Тут теж можуть бути проблеми, адже нерідні "титани" прикрашають мало не кожне друге українське авто. Рульова система : не допускаються люфти, а також витоки рідини з гідропідсилювача.

: не допускаються люфти, а також витоки рідини з гідропідсилювача. Підвіска : перевірятимуть стан амортизаторів (на стенді!), наявність люфтів в шарнірах; швидше за все , це теж робитиметься за допомогою спеціалізованого обладнання.

: перевірятимуть стан амортизаторів (на стенді!), наявність люфтів в шарнірах; швидше за все , це теж робитиметься за допомогою спеціалізованого обладнання. Скло : особлива увага до лобового - не повинно бути тріщин чи сколів - можливо, у зоні роботи склоочисників, можливо - скрізь. Також перевірятимуть тонування на відповідність нормам світлопропускання. В Правилах конкретно вказано, який відсоток припустимий (п. 31.4.7).

: особлива увага до лобового - не повинно бути тріщин чи сколів - можливо, у зоні роботи склоочисників, можливо - скрізь. Також перевірятимуть тонування на відповідність нормам світлопропускання. В Правилах конкретно вказано, який відсоток припустимий (п. 31.4.7). Освітлення : заборонені будь-які модифікації, навіть зміна типу ламп. Перевірка "габаритів", поворотників, регулювання та яскравості фар (надто яскраві теж забракують ).

: заборонені будь-які модифікації, навіть зміна типу ламп. Перевірка "габаритів", поворотників, регулювання та яскравості фар (надто яскраві теж забракують ). Ремені безпеки : не допускаються розриви, потертості чи пошкоджені шви.

: не допускаються розриви, потертості чи пошкоджені шви. Кузов. У деяких країнах, де є ОТК, неприпустимі сліди корозії, причому не тільки на силових елементах, а й на зовнішніх поверхнях.

Фото: промінь фар - один з тих важливих параметрів, що мають бути бездоганними незалежно від наявності технічного огляду (Philips)

Зміни у техогляді 2025 року

Доречним буде нагадати, що з 1 липня 2025 року в Україні набувають чинності нові правила обов’язкового технічного контролю, які суттєво змінюють саму процедуру.

Ось кілька ключових нововведень:

Повна фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Кожен пункт контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами, а автомобіль на фото має займати не менше 70% кадру.

всього процесу техогляду. Кожен пункт контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами, а автомобіль на фото має займати не менше 70% кадру. Прозорість і контроль : відео надсилатимуть до сервісних центрів МВС для перевірки. Якщо буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відео або невідповідність авто вимогам), протокол анулюють.

: відео надсилатимуть до сервісних центрів МВС для перевірки. Якщо буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відео або невідповідність авто вимогам), протокол анулюють. Штрафи : за експлуатацію авто без чинного техогляду - 340 грн, а для пунктів, які проводять огляд із порушеннями - близько 1400 грн.

: за експлуатацію авто без чинного техогляду - 340 грн, а для пунктів, які проводять огляд із порушеннями - близько 1400 грн. Ціни : з 1 червня техогляд подорожчав - для легкових авто до 1700 грн, для автобусів і вантажівок - до 2300 грн.

: з 1 червня техогляд подорожчав - для легкових авто до 1700 грн, для автобусів і вантажівок - до 2300 грн. Хто зобов’язаний проходити: приватні легкові авто, що не використовуються для заробітку, техогляд не проходять. А от комерційні авто, вантажівки, автобуси, таксі - обов’язково, з різною періодичністю.

Висновок

Переймаючись (чи не переймаючись) відповідністю свого авто вимогам ОТК, слід розуміти, що машина має бути в порядку незалежно від суворого контролю з боку держави.

Адже несправні агрегати, вузли та системи означають ризик ДТП з усіма можливими сумними наслідками. А значить, автомобіль слід підтримувати у належному стані, і згадані вище вимоги будуть власникові нагадуванням, на що слід звертати увагу в першу чергу.