Техогляд не повертають, але є нюанс: що терміново має перевірити кожен водій

Якби обов’язковий технічний огляд повернули в наші дні, близько половини машин не пройшли б його з першого разу. Що доведеться виправляти власникам і чому для цього не слід чекати повернення техогляду?
Про те, які технічні проблеми доведеться виправляти автовласнику у випадку повернення техогляду, читайте в матеріалі РБК-Україна.
До 2012 року, коли в Україні скасували так званий обов’язковий технічний контроль (ОТК) для приватного транспорту, який не використовується у комерційних цілях, машини перевіряли за доволі суворими вимогами українських стандартів та норм.
Де в чому ці вимоги навіть перевищували норми німецького технічного інституту TUV, який проводить техогляд для машин німецьких громадян.
Відверто кажучи, про точний перелік та рівень вимог говорити зараз сенсу немає, проте на підставі відомих базових документів ясно, що під час техогляду будуть перевіряти:
Фото: промінь фар - один з тих важливих параметрів, що мають бути бездоганними незалежно від наявності технічного огляду (Philips)
Доречним буде нагадати, що з 1 липня 2025 року в Україні набувають чинності нові правила обов’язкового технічного контролю, які суттєво змінюють саму процедуру.
Ось кілька ключових нововведень:
Переймаючись (чи не переймаючись) відповідністю свого авто вимогам ОТК, слід розуміти, що машина має бути в порядку незалежно від суворого контролю з боку держави.
Адже несправні агрегати, вузли та системи означають ризик ДТП з усіма можливими сумними наслідками. А значить, автомобіль слід підтримувати у належному стані, і згадані вище вимоги будуть власникові нагадуванням, на що слід звертати увагу в першу чергу.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, яким чином самостійно провести діагностику двигуна свого авто.
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А про, як самостійно перевіряти гальма автомобіля, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали TUV Nord, Правил дорожнього руху (п. 31) України, ДСТУ-3649:2010 “Колісні транспортні засоби”, Постанова Кабміну № 137 від 30.01.2012 р. та Наказ Мінінфраструктури № 710 від 26.11.2012.