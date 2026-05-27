Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Такси без водителей: Uklon начал испытания технологии в "Борисполе"

18:36 27.05.2026 Ср
2 мин
Машиной управляют без водителя в салоне - это первый шаг к запуску роботакси в стране
aimg Валерия Абабина
Фото: Uklon начала пилотное тестирование дистанционного управления авто (Getty Images)

Компания Uklon начала в Украине пилотное тестирование технологии дистанционного управления автомобилем. Площадка для испытаний создана на территории Международного аэропорта "Борисполь".

Как работает технология

Технология remote driving позволяет водителю дистанционно управлять авто через специальную станцию в режиме реального времени.

Для этого используют программное обеспечение, датчики, камеры, лидар и сети мобильной связи. Поставщик технологии - эстонская компания Elmo, решение которой сертифицировано в Европе.

Первая фаза проекта сосредоточена на испытании дистанционно управляемых авто в реальных условиях. По данным компании, дистанционное управление является промежуточным этапом на пути к полностью автономным автомобилям (AV) и роботакси.

Цель инициативы - протестировать технологию в различных условиях и начать разработку регуляторных предпосылок для запуска таких авто в Украине.

Возможности для водителей с инвалидностью

К тестированию привлечены водители-партнеры сервиса, в частности ветеран войны, который передвигается на кресле колесном.

В компании отмечают, что технология позволяет управлять авто с помощью ручного управления, поэтому открывает возможности для людей с ампутацией нижних конечностей.

Презентация проекта

Первую презентацию технологии провели 27 мая.

В ней приняли участие и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков, заместитель министра экономики Александр Циборт, заместитель председателя КГГА Константин Усов, а также представители Министерства инфраструктуры и Министерства внутренних дел.

По словам Борнякова, тестирование и адаптация беспилотных авто является шагом в реализации Стратегии цифрового развития инноваций Украины до 2030 года.

Проект реализуется в партнерстве с аэропортом "Борисполь"; Uklon входит в группу компаний Киевстар.

В рамках проекта также запланированы презентации для бизнес-сообщества, открытый воркшоп и тест-драйвы для студентов технических вузов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что весной 2025 года Киевстар приобрел 97% корпоративных прав Uklon - материнская компания VEON оценила сделку в 155,2 млн долларов. После ее закрытия Киевстар и Uklon продолжили работать как отдельные бизнесы.

Тем временем автомобили постепенно становятся все более автономными.

РБК-Украина рассказывало, что машины с функциями искусственного интеллекта появятся в украинских автосалонах уже в 2026 году: системы ассистентов водителя (ADAS) способны анализировать ситуацию на дороге в реальном времени и частично брать управление на себя.

