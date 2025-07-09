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В таинственном цвете: Land Rover Defender получил самую мощную версию

Среда 09 июля 2025 15:20
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В таинственном цвете: Land Rover Defender получил самую мощную версию Фото: Land Rover Defender получил самую мощную версию (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover показал максимально черный Defender Octa Black, который базируется на спортивной модификации с 4,4-литровым V8, развивающим 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Дизайнеры Land Rover добавили модели новую брутальную версию Black с чёрным декором снаружи и внутри. Разумеется, она получила и обновления, которые достались стандартному внедорожнику в мае.

Ключевые отличия спецверсии

Экстерьер авто окрашен в цвет Narvik Black - "самый черный цвет в палитре красок Defender". Клиенты также могут добавить защитную матовую пленку. Всего у Defender Octa Black 30 новых декоративных элементов - глянцевых (Gloss Black) или матовых (Satin Black). Даже овал шильдика Land Rover черный с затемненной серебристой надписью, решетка радиатора под ним тоже выполнена в черном.

В таинственном цвете: Land Rover Defender получил самую мощную версию

На выбор доступны 20- и 22-дюймовые кованые колесные диски Gloss Black с черными ступичными колпачками с надписью Defender и черными тормозными суппортами.

В салоне тоже царит темнота: сиденья обшиты новой мягкой кожей Ebony Semi-Aniline с акцентами Kvadrat и перфорацией, передняя панель отделана порошковым покрытием Satin Black. За доплату добавят декор из рубленого углеродного волокна.

В таинственном цвете: Land Rover Defender получил самую мощную версию

Что спрятано под капотом

Черный внедорожник оборудован двигателем V8 на 4,4 л мощностью 635 сил. С места до первой "сотни" автомобиль разгоняется за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. С майским обновлением Defender локально освежили снаружи, заменили экран медиасистемы более крупным и добавили новые кузовные оттенки и возможности для персонализации.

В таинственном цвете: Land Rover Defender получил самую мощную версию

Напомним, ранее Land Rover представил специальные Defender 110 Trophy Edition для классических ралли-рейдов. Внешне он подражает классике и отличается от обычных Defender оснащением.

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