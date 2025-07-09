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У таємничому кольорі: Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію

Середа 09 липня 2025 15:20
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У таємничому кольорі: Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію Фото: Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover показав максимально чорний Defender Octa Black, який базується на спортивній модифікації з 4,4-літровим V8, що розвиває 635 кінських сил і 750 Нм крутного моменту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Дизайнери Land Rover додали моделі нову брутальну версію Black із чорним декором зовні та всередині. Зрозуміло, вона отримала й оновлення, які дісталися стандартному позашляховику в травні.

Ключові відмінності спецверсії

Екстер'єр авто пофарбований в колір Narvik Black - "найчорніший колір в палітрі фарб Defender". Клієнти також можуть додати захисну матову плівку. Загалом у Defender Octa Black 30 нових декоративних елементів – глянсових (Gloss Black) або матових (Satin Black). Навіть овал шильдика Land Rover чорний із затемненим сріблястим написом, решітка радіатора під ним теж виконана в чорному.

У таємничому кольорі: Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію

На вибір доступні 20- та 22-дюймові ковані колісні диски Gloss Black з чорними ступичними ковпачками з написом Defender та чорними гальмівними супортами.

У салоні теж панує темрява: сидіння обшиті новою м'якою шкірою Ebony Semi-Aniline з акцентами Kvadrat та перфорацією, передня панель оброблена порошковим покриттям Satin Black. За доплату додадуть декор із рубаного вуглецевого волокна.

У таємничому кольорі: Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію

Що сховано під капотом

Чорний позашляховик обладнаний двигуном V8 на 4,4 л потужністю 635 сил. З місця до першої "сотні" автомобіль розганяється за чотири секунди, а максимальна швидкість становить 250 кілометрів на годину. З травневим оновленням Defender локально освіжили зовні, замінили екран медіасистеми більшим і додали нові кузовні відтінки та можливості для персоналізації.

У таємничому кольорі: Land Rover Defender отримав найпотужнішу версію

Нагадаємо, раніше Land Rover представив спеціальні Defender 110 Trophy Edition для класичних ралі-рейдів. Зовні він наслідує класику і відрізняється від звичайних Defender оснащенням.

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