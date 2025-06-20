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В честь легендарного ралли: Land Rover Defender получил лимитированную версию

Пятница 20 июня 2025 16:15
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В честь легендарного ралли: Land Rover Defender получил лимитированную версию Фото: Land Rover Defender получил лимитированную версию и вот как он выглядит (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover представил специальные Defender 110 Trophy Edition для классических ралли-рейдов. Внешне он подражает классике и отличается от обычных Defender оснащением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания Land Rover решила запустить аналог легендарных соревнований Camel Trophy. Поскольку реклама сигарет в большинстве стран теперь запрещена, они будут называться Defender Trophy и пройдут в несколько этапов, где участникам предстоит продемонстрировать не только навыки вождения, но также изобретательность и силу.

Победители мирового финала будут участвовать в уникальной миссии, организованной британским фондом Tusk, занятым сохранением дикой природы Африки.

В честь легендарного ралли: Land Rover Defender получил лимитированную версию

Символ соревнований

Автомобильным символом Defender Trophy выступит Defender 110 Trophy Edition - такое название британцы уже использовали для лимитированной версии в 2021 году. Внедорожник был выпущен тиражом всего 220 штук специально для США, но нынешний Defender Trophy Edition сможет купить любой желающий.

В честь легендарного ралли: Land Rover Defender получил лимитированную версию

Его предложат в двух цветах на выбор: желтом Deep Sandglow Yellow и зеленом Keswick Green. Выделяться такому Defender помогут контрастные вставки в черном глянце и специальное оборудование: багажник на крышу, лестница, кофры для походного сокровища и шноркель.

В честь легендарного ралли: Land Rover Defender получил лимитированную версию

Характеристики новинки

Стандартно Defender 110 Trophy Edition будут оснащены 20-дюймовыми колесами, аудиосистемой Meridian и передними сиденьями с подогревом и вентиляцией. В гамме двигателей - дизель на 3,0 л мощностью 350 лошадиных сил, бензиновая 400-сильная "шестерка", а также две плагин-гибридные установки на базе 2,0-литровой "турбочетверки" (300 и 404 л.с.).

В честь легендарного ралли: Land Rover Defender получил лимитированную версию

Обновленный Defender

Ранее британский автопроизводитель представил обновленный Land Rover Defender. Культовый внедорожник получил легкие внешние изменения и продвинутое оборудование.

Так, фары сохранили прежнюю конструкцию, но теперь при включении они отображают фирменную графику. Противотуманки вошли в стандартное оснащение, а фонари с классическим дизайном из четырех квадратов получили затемненные линзы. Также немного изменились бамперы, вставки на капоте и боковые вентиляционные отверстия.

В палитру цветов кузова включены зеленый Woolstone Green и серый Borasco Grey, вдохновленные водопадом в Британии и серебряным рудником в Калифорнии.

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