Этого не скажут на СТО: как защитить шины в жару

Комплект хорошей резины оставляет заметный след в семейном бюджете, поэтому есть смысл подумать о том, чтобы они не изнашивались в ускоренном темпе. Именно летом имеем немало факторов износа - как их нивелировать?
О том, каких действий надо избегать для сохранения ресурса шин на горячем асфальте, читайте в материале РБК-Украина.
Чтобы понять, как сокращается жизнь шин на автомобиле, вспомним основные факторы износа в летнее время. Это базовые принципы, которые открыто объясняют сами производители шин:
Итак, основным врагом шин является высокая температура, точнее - перегрев колеса.
Перегрев шин может возникнуть по разным причинам, и, вопреки распространенному мнению, главная из них - не жара. В украинском климате даже на раскаленном солнце резина нечасто нагревается выше 50-60°C.
Гораздо опаснее езда на недостаточно накачанных шинах, особенно по горячему асфальту. В таких условиях температура может подняться до 100°C, что уже близко к критическому уровню.
Кстати, давление в шинах следует проверять только тогда, когда они холодные - то есть не после поездки и не после стоянки под солнцем. Кроме давления, на нагрев влияет и скорость: чем она выше, тем больше нагреваются отдельные участки шины.
Итак, главный фактор долговечности шин, особенно в летнее время - правильное давление. Современные модели покрышек часто имеют мягкие боковины, поэтому определить давление на глаз практически невозможно. Поэтому, если на машине нет штатной системы контроля, стоит иметь под рукой хотя бы простенький механический манометр.
А если есть возможность, стоит установить систему TPMS (дистанционный контроль давления в шинах). Она состоит из датчиков в колесах, которые передают информацию о давлении на дисплей в салоне - это удобно и надежно.
Также в наших публикациях недавно мы предостерегали автомобилистов от нескольких действий, которыми водители фактически убивают свои шины.
А о том, как самостоятельно проверять тормоза автомобиля, мы рассказывали в нашем отдельном материале.
При подготовке статьи были использованы материалы Rosava, Nokian Tyres и "Шина плюс".