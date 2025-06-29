Цього не скажуть на СТО: як захистити шини у спеку

Як зменшити зношення шин

Щоб зрозуміти, як скорочується життя шин на машині, згадаємо основні чинники зношення у літню пору. Це базові принципи, які відкрито пояснюють самі виробники шин:

Тертя протектора об асфальт. Навіть при рівномірному русі шина поступово втрачає частинки гуми через контакт з дорожнім покриттям - вони залишаються на дорозі.

Навіть при рівномірному русі шина поступово втрачає частинки гуми через контакт з дорожнім покриттям - вони залишаються на дорозі. Зношення при гальмуванні та розгоні. Різкі старти або екстрене гальмування викликають прослизання протектора, що прискорює його стирання.

Різкі старти або екстрене гальмування викликають прослизання протектора, що прискорює його стирання. Зношення при поворотах. Активне маневрування, особливо на високій швидкості, також сприяє втраті мікрочастинок гуми з бокових зон протектора.

Активне маневрування, особливо на високій швидкості, також сприяє втраті мікрочастинок гуми з бокових зон протектора. Перегрів. Якщо шина перегрівається, її структура порушується: каркас відшаровується від гуми, що призводить до втрати та міцності та форми - колесо стає овальним або видувається вбік. (між іншим, це особливо небезпечно для зимових шин, які не витримують температур вище 50°C).

Якщо шина перегрівається, її структура порушується: каркас відшаровується від гуми, що призводить до втрати та міцності та форми - колесо стає овальним або видувається вбік. (між іншим, це особливо небезпечно для зимових шин, які не витримують температур вище 50°C). Механічні пошкодження. Удар об яму чи бордюр може пошкодити як гуму, так і внутрішній каркас. Влітку, коли швидкість руху зазвичай вища, ризик таких пошкоджень зростає.

Отже, основним ворогом шин є висока температура, точніше - перегрів колеса.

Температура шин

Перегрів шин може виникнути з різних причин, і, всупереч поширеній думці, головна з них - не спека. В українському кліматі навіть на розпеченому сонці гума нечасто нагрівається вище 50-60 °C.

Набагато небезпечніше їзда на недостатньо накачаних шинах, особливо по гарячому асфальту. У таких умовах температура може піднятися до 100°C, що вже близько до критичного рівня.

До речі, тиск у шинах слід перевіряти лише тоді, коли вони холодні - тобто не після поїздки і не після стоянки під сонцем. Крім тиску, на нагрів впливає і швидкість: чим вона вища, тим більше нагріваються окремі ділянки шини.

Фото: не тип покриття і не ями впливають на ресурс літніх шин, а їхня температура і швидкість руху (unsplash.com)

Що робити, щоб шини жили довше: основні прийоми

Слідкуйте за тиском. Перевіряйте його щонайменше раз на місяць. Візуально визначити, що колесо трохи спущене, майже неможливо, але навіть кілька днів їзди з недостатнім тиском можуть призвести до деформації шини -і вона стане непридатною до використання.

Перевіряйте його щонайменше раз на місяць. Візуально визначити, що колесо трохи спущене, майже неможливо, але навіть кілька днів їзди з недостатнім тиском можуть призвести до деформації шини -і вона стане непридатною до використання. Контролюйте швидкість. Рух на високій швидкості (понад 90-100 км/год) не лише збільшує витрати пального, а й сприяє перегріву шин, особливо влітку. Це значно скорочує їхній термін служби. До того ж, на великій швидкості складніше вчасно помітити ями, які можуть серйозно пошкодити покришку.

Рух на високій швидкості (понад 90-100 км/год) не лише збільшує витрати пального, а й сприяє перегріву шин, особливо влітку. Це значно скорочує їхній термін служби. До того ж, на великій швидкості складніше вчасно помітити ями, які можуть серйозно пошкодити покришку. Уникайте різких дій кермом та педалями. Раптові повороти керма, екстрене гальмування чи інтенсивне прискорення - усе це пришвидшує зношення протектора, навіть якщо не відбувається помітного пробуксовування чи юзу.

Раптові повороти керма, екстрене гальмування чи інтенсивне прискорення - усе це пришвидшує зношення протектора, навіть якщо не відбувається помітного пробуксовування чи юзу. Не залишайте авто під прямим сонцем. Літнім моделям до сонця більш-менш байдуже, а зимові - якщо на них доводиться їздити влітку - це важливо. Тривале перебування на сонці може негативно вплинути на стан їхньої гуми.

Ключ до довговічності шин

Отже, головний чинник довговічності шин, особливо в літню пору - правильний тиск. Сучасні моделі покришок часто мають м’які боковини, тому визначити тиск на око практично неможливо. Відтак, якщо на машині немає штатної системи контролю, варто мати під рукою хоча б простенький механічний манометр.

А якщо є можливість, варто встановити систему TPMS (дистанційний контроль тиску в шинах). Вона складається з датчиків у колесах, які передають інформацію про тиск на дисплей у салоні - це зручно і надійно.