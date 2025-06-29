Цього не скажуть на СТО: як захистити шини у спеку

Комплект гарної гуми залишає помітний слід у сімейному бюджеті, тому є сенс подумати про те, щоб вони не зношувались у прискореному темпі. Саме влітку маємо чимало чинників зношення - як їх нівелювати?
Про те, яких дій треба уникати для збереження ресурсу шин на гарячому асфальті, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Щоб зрозуміти, як скорочується життя шин на машині, згадаємо основні чинники зношення у літню пору. Це базові принципи, які відкрито пояснюють самі виробники шин:
Отже, основним ворогом шин є висока температура, точніше - перегрів колеса.
Перегрів шин може виникнути з різних причин, і, всупереч поширеній думці, головна з них - не спека. В українському кліматі навіть на розпеченому сонці гума нечасто нагрівається вище 50-60 °C.
Набагато небезпечніше їзда на недостатньо накачаних шинах, особливо по гарячому асфальту. У таких умовах температура може піднятися до 100°C, що вже близько до критичного рівня.
До речі, тиск у шинах слід перевіряти лише тоді, коли вони холодні - тобто не після поїздки і не після стоянки під сонцем. Крім тиску, на нагрів впливає і швидкість: чим вона вища, тим більше нагріваються окремі ділянки шини.
Отже, головний чинник довговічності шин, особливо в літню пору - правильний тиск. Сучасні моделі покришок часто мають м’які боковини, тому визначити тиск на око практично неможливо. Відтак, якщо на машині немає штатної системи контролю, варто мати під рукою хоча б простенький механічний манометр.
А якщо є можливість, варто встановити систему TPMS (дистанційний контроль тиску в шинах). Вона складається з датчиків у колесах, які передають інформацію про тиск на дисплей у салоні - це зручно і надійно.
Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали автомобілістів від кількох дій, якими водії фактично вбивають свої шини.
А про те, як самостійно перевіряти гальма автомобіля, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали Rosava, Nokian Tyres та "Шина плюс".