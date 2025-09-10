RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Skoda показала электрический универсал Vision O: какой будет Octavia будущего

Фото: Skoda показала электрический универсал Vision O (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda на автосалоне в Мюнхене показала концептуальный универсал Vision O на электротяге, который в будущем станет новой Octavia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Skoda Vision O является витриной фирменной стилистики Modern Solid. Многие элементы достанутся Octavia, однако часть сугубо концептуальных "фишек" отпадет по дороге в серию: например, открывающиеся против хода задние двери и сетчатые подголовники, напечатанные на 3D-принтере.

Что в салоне

В длину Vision O достигает 4850 миллиметров - то есть он на 152 миллиметра длиннее нынешней Octavia с аналогичным типом кузова, но короче флагманского Superb.

В багажнике вмещается до 650 литров груза, плюс есть множество решений в духе Simply Clever: крючки, отсеки для мелочей, встроенный холодильник, четыре зонта и портативная Bluetooth-колонка.

Вместо обычной панели приборов Skoda разместила под лобовым стеклом узкий дисплей Horizon Display. Центральный экран имеет портретную ориентацию.

Что известно о технике

О "технике" шоу-кара подробностей минимум. Известно, что новая Octavia выйдет в свет в кузовах лифтбек и универсал, будет построена на платформе SSP и, вероятно, получит 800-вольтовую архитектуру. Программное обеспечение новинке достанется от электрического Golf, и разработают его вместе с американским Rivian.

 

Ранее сообщалось, что Skoda в Украине существенно обновила линейку двигателей для автомобилей 2026 модельного года. Так, новые силовые агрегаты двигатели получили Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq и Scala, впоследствии обновление получит и бестселлер бренда Skoda Octavia.

