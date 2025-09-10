Skoda показала електричний універсал Vision O: якою буде Octavia майбутнього

Skoda Vision O є вітриною фірмової стилістики Modern Solid. Багато елементів дістануться Octavia, проте частина суто концептуальних "фішок" відпаде по дорозі в серію: наприклад, задні двері, що відчиняються проти ходу, та сітчасті підголівники, надруковані на 3D-принтері.

Що в салоні

У довжину Vision O сягає 4850 міліметрів - тобто він на 152 міліметри довший за нинішню Octavia з аналогічним типом кузова, але коротше за флагманський Superb.

У багажнику вміщується до 650 літрів вантажу, плюс є безліч рішень у дусі Simply Clever: гачки, відсіки для дрібниць, вбудований холодильник, чотири парасольки та портативна Bluetooth-колонка.

Замість звичайної панелі приладів Skoda розмістила під лобовим склом вузький дисплей Horizon Display. Центральний екран має портретну орієнтацію.

Що відомо про техніку

Про "техніку" шоу-кара подробиць мінімум. Відомо, що нова Octavia вийде у світ у кузовах ліфтбек та універсал, буде побудована на платформі SSP і, ймовірно, отримає 800-вольтову архітектуру. Програмне забезпечення новинці дістанеться від електричного Golf, і розроблять його разом із американським Rivian.