Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис

13:08 25.03.2026 Ср
2 мин
Водители в 7 городах уже могут получать штрафы в приложении
aimg Татьяна Степанова
Фото: штрафы за парковку теперь будут в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отныне штрафы за парковку будут отображаться онлайн в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії" и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что отныне "Дія" сама подтянет штрафы из реестра и сразу оповестит в приложении.

Ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

МВД совместно с представителями территориальных общин и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных.

Сервис уже работает во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

Впоследствии сервис заработает и в других городах.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил проект закона, который определяет, кто из водителей и каким образом может пользоваться парковочными местами для лиц с инвалидностью.

Также мы сообщали, что в приложении "Дія" может появиться новый сервис, который позволит украинцам фиксировать нарушения правил парковки с помощью фото и геолокации. Соответствующее решение разработала команда финалистов первого государственного хакатона Diia.AIContest.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что нарушение правил остановки и стоянки в Украине наказываются штрафами, размер которых зависит от типа нарушения. Если водитель не оплачивает их вовремя, материалы передаются в исполнительную службу. В таком случае возможны арест имущества, авто или временный запрет на выезд за границу.

Также мы писали, что парковка на газонах и тротуарах в Украине запрещена правилами дорожного движения, а за такие нарушения водителям грозит штраф в размере 340 гривен.

