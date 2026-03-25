Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс

Відтепер штрафи за паркування відображатимуться онлайн у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії" та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Зазначається, що відтепер "Дія" сама підтягне штрафи з реєстру та одразу сповістить у застосунку.
Раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.
МВС спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП "Інфотех" провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних.
Сервіс вже працює у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.
Згодом сервіс запрацює й в інших містах.
Також ми повідомляли, що у застосунку "Дія" може з’явитися новий сервіс, який дозволить українцям фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації. Відповідне рішення розробила команда фіналістів першого державного хакатону Diia.AIContest.
Раніше РБК-Україна розповідало, що порушення правил зупинки та стоянки в Україні караються штрафами, розмір яких залежить від типу порушення. Якщо водій не сплачує їх вчасно, матеріали передаються до виконавчої служби. У такому разі можливі арешт майна, авто або тимчасова заборона на виїзд за кордон.
Також ми писали, що паркування на газонах і тротуарах в Україні заборонене правилами дорожнього руху, а за такі порушення водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень.