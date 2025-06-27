Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Драйверский Ypsilon HF отличается от младших версий новым передним бампером, массивными расширителями колесных арок и развитым черным декором. Для кузова доступны только три цвета, зато оранжевый Arancione Lava стал отсылкой к легендарным гоночным моделям Lancia Fulvia и Stratos.

Что спрятано в салоне

В салоне версии HF установлены рельефные кресла с отделкой из перфорированного кожзаменителя Econyl, а руль имеет особую кожаную оплетку и логотип HF. Передняя панель украшена расширенной подсветкой, педали имеют алюминиевые накладки. Возле экранов приборов и медиасистемы появилась графика в спортивном стиле.

Техническая составляющая

На передней оси Lancia Ypsilon HF установлен электромотор на 280 л.с. и 345 Нм. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 5,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Lancia Ypsilon HF имеет дифференциал Torsen, и 400-вольтовую тяговую батарею емкостью 54 кВт*ч, которая обеспечивает 370 км пробега по циклу WLTP.

Шасси HF-версии - с расширенной на 30 мм колеей и уменьшенным на 20 мм клиренсом. Передний стабилизатор поперечной устойчивости стал жестче на 67%, задний - сразу на 153%. Тормозная система Alcon имеет четырехпоршневые механизмы и увеличенные до 355 мм диски на передней оси.