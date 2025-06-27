Еще больше драйва: хэтчбек Lancia Ypsilon HF раскрыл все подробности

Итальянский автопроизводитель официально представил серийный хот-хэтч Lancia Ypsilon HF с электроприводом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Драйверский Ypsilon HF отличается от младших версий новым передним бампером, массивными расширителями колесных арок и развитым черным декором. Для кузова доступны только три цвета, зато оранжевый Arancione Lava стал отсылкой к легендарным гоночным моделям Lancia Fulvia и Stratos.
В салоне версии HF установлены рельефные кресла с отделкой из перфорированного кожзаменителя Econyl, а руль имеет особую кожаную оплетку и логотип HF. Передняя панель украшена расширенной подсветкой, педали имеют алюминиевые накладки. Возле экранов приборов и медиасистемы появилась графика в спортивном стиле.
На передней оси Lancia Ypsilon HF установлен электромотор на 280 л.с. и 345 Нм. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 5,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Lancia Ypsilon HF имеет дифференциал Torsen, и 400-вольтовую тяговую батарею емкостью 54 кВт*ч, которая обеспечивает 370 км пробега по циклу WLTP.
Шасси HF-версии - с расширенной на 30 мм колеей и уменьшенным на 20 мм клиренсом. Передний стабилизатор поперечной устойчивости стал жестче на 67%, задний - сразу на 153%. Тормозная система Alcon имеет четырехпоршневые механизмы и увеличенные до 355 мм диски на передней оси.
Напомним, ранее английский дилер классических авто Duncan Hamilton Rofgo выставил на продажу легендарную Deltona. Такое имя итальянские журналисты дали Lancia Delta HF Integrale, и его можно перевести как "Супердельта".
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